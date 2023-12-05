Коррупционные скандалы Мангистау: вспоминаем громкие дела о взятках и хищениях бюджетных денег

Лакомый кусочек земли: кто раздавал участки на берегу моря?



Дело о хищениях в "ОзенМунайГаз"



Приговор председателю профсоюза АО «Озенмунайгаз»



Туалеты за 87 миллионов тенге



Бизнес по-казахски



Хищения в "Мангистау Медиа"



Хищения из Фонда соцмедстрахования



Хищения в школе



Сладкий подарок или крупный штраф



Задержание главы отдела образования



Трудоустраивала родственников



- Трудоустраивала своих близких родственников в нашу школу, свою родную сестру и сына, а также своих бывших коллег, которые фактически на работу не приходили, "мертвые души" получали денежные средства, а в простонародье, можно сказать, занимались хищением денежных средств из госбюджета. Указанное выявила прокуратура города Актау и возбудила уголовное дело, - сообщалось в письме.

Строительство опреснительного завода в Жанаозене



2023 год был насыщенным на события и происшествия. Среди прочего в Мангистау гремели коррупционные скандалы. Мы собрали главные из них и объединили в этом обзоре.В Мангистау 21 участок на побережье Каспия незаконно передали частным лицам. Специализированный межрайонный экономический суд летом 2023 года признал действия местных властей незаконными, а участки решили вернуть государству. По данным Антикора, 21 земельный участок для развития туризма на побережье Каспийского моря был предоставлен в пользование незаконно. Из них 11 земельных участков площадью 4,2 га, рыночная стоимость которых составляет порядка одного миллиарда тенге, возвращены судом государству.После того, как в марте 2023 года в Астану прибыли уволенные рабочие нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена, требуя разрешить их проблемы с трудоустройством и условиями труда, генеральная прокуратура решила изучать вопросы соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО "Озенмунайгаз".В надзорном органе сообщили, что в Мангистаускую область прибыла рабочая группа, созданная из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата. Эксперты должны были проанализировать проблемы с трудоустройством и условиями труда.Уже через месяц стало известно, "Озенмунайгаз" и подрядчиков заподозрили в хищении 248 миллионов тенге. В ноябре агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о завершении досудебных расследований в отношении руководства АО "ОзенМунайГаз".В итоге, действия заместителя генерального директора АО "ОМГ" Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали заработную плату.Другому экс-заместителю генерального директора АО "ОМГ" Е. Карамурзаеву предъявлены обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок с причинением ущерба в особо крупном размере на сумму 623 млн тенге. Кроме того, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО "ОМГ" и поставщику, которые в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге.Все уголовные дела направлены в суд.Попавшийся на взятке в 1,5 млн тенге председатель профсоюза АО «Озенмунайгаз» приговорен к штрафу.По данным следствия, председатель профсоюза управления обслуживания скважин №2 АО «Озенмунайгаз» обвинялся в получении взятки в сумме 1,5 млн тенге от водителя управления, под предлогом передачи денежных средств должностным лицам АО «Озенмунайгаз» за неувольнение с работы и последующий перевод на должность слесаря. Приговором суда за это его оштрафовали на 30 млн тенге.Антикоррупционая служба летом интересовалась акиматом Актау. Причиной проверки стали неработающие туалеты. Пять новых уборных разместили на местной набережной. Обошлись они бюджету в 87 млн тенге. Сначала местных жителей возмутила стоимость, а позже и тот факт, что никто из горожан так и не смог их посетить. После проверки стало известно, что наказание понес тогдашний руководитель Актауского городского отдела ЖКХ Галымжан Серикбаев. За нарушения законодательства РК о госзакупках ему назначили штраф в размере 200 МРП (690 тысяч тенге).Заместитель акима Актау работал не только на госслужбе, но и занимался предпринимательством. Об этом стало известно после проверки Антикора. За нарушение статьи 154 Административного кодекса РК заместителя акима оштрафовали на 483 тысячи тенге. Об этом сообщил на брифинге руководитель антикоррупционной службы в Мангистау Шамурайт Шаменов. Однако он не раскрыл общественности имени чиновника, нарушившего закон.Четыре года лишения свободы получила экс-директор мангистауского медиахолдинга Айсулу Дутбаева. Бухгалтера компании осудили на 7 лет. Женщин обвинили сразу по нескольким статьям, главная из которых ‒ хищение бюджетных денег. Расследование длилось больше года. По итогам аудиторской проверки на главного бухгалтера ТОО "Мангистау Медиа" Суюбергенову Г. было заведено уголовное дело о хищении в размере 57 млн тенге. Экс-директор предприятия Айсулу Дутбаева изначально проходила в качестве свидетеля. Однако позже была привлечена в качестве подозреваемой.За хищение 28 миллионов экс-главу ФСМС Мангистау Руслана Бектубаева приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.Дело рассматривали в Актауском городском суде. Руслана Бектубаева обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. По материалам дела, подсудимый, являясь директором филиала НАО "ФСМС" по Мангистауской области, умышленно, осознавая свои управленческие полномочия и движимый дружбой с давней коллегой – директором ТОО "Мед", с целью получения материальной выгоды в пользу третьих лиц дал своё согласие на содействие в совершении противоправных действий против собственности фонда.Подсудимый вину полностью признал. Уголовное преследование в отношении подозреваемой – директора ТОО "Мед" – прекратили на основании примирения с потерпевшим и возмещением вреда.В Мангистауской области прокуроры выявили хищение бюджетных средств на сумму около 76 миллионов тенге в одной из общеобразовательных школ областного центра. В ходе сверки штатного расписания и банковских счетов была выявлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платой главного бухгалтера школы, который на протяжении трех лет начислял себе лишние суммы.Приговором суда бухгалтера приговорили к семи годам лишения свободы.Директора детсадов Актау пытались подарить руководителю отдела образования торт и сертификат на 40 тысяч тенге в один из местных торговых домов. Тогда сообщалось, что в антикоррупционное ведомство обратилась сама руководить отдела образования. За это каждый директор детского сада, по решению суда, обязан был выплатить по 345 тысяч тенге. Один из них не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу. После пересмотра дела в антикоре ему увеличили сумму штрафа.Главу отдела образования заподозрили в получении взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, перечисление денежных средств и общее покровительство поставщика услуг по обеспечению питанием детей из малообеспеченных семей. С санкции суда подозреваемую взяли под стражу. На должность руководителя отдела образования Багдат Турганбаеву назначили в июне 2021 года.Экс-директора центра адаптации несовершеннолетних в Актау подозревают в коррупции. Бывший директор центра адаптации несовершеннолетних лишилась работы по решению комиссии. В отношении руководителя ведется досудебное расследование. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области. Причины начала расследования пока не раскрываются.Анонимную жалобу в нашу редакцию на свое руководство направил коллектив Мангистауского областного Центра адаптации несовершеннолетних управления образования области. Авторы обращения заявили, что руководитель трудоустраивала в Центр своих близких родственников и бывших коллег, которые фактически не приходили на работу. По заверению коллектива, были и другие многочисленные нарушения.Антикоррупционная служба по Мангистауской области вскрыла коррупционную схему необоснованного обогащения в сфере квазигосударственного сектора. По результатам проведённых следственно-оперативных мероприятий задержали заместителя генерального директора ТОО "Oil Construction Company" по факту неоднократного получения взяток от представителей бизнеса.Взятки предназначались за беспрепятственное перечисление денежных средств в рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на обеспечение населения Мангистауской области питьевой водой: строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак, зона отдыха Кендерли. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемый находится под стражей.