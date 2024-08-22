18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.08
533.5
5.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
22.08.2024, 17:06

Правила надо знать! Пассажиры рейса Стамбул-Актау возмутились доплатой за вес товаров из duty free

Обстоятельно и подробно 0 6 692 Наталья Вронская

Неприятным инцидентом завершилось возвращение казахстанских туристов на родину из Стамбула. Люди рассказали, что при посадке в самолет их заставили доплачивать за вес купленных товаров в duty free. В авиакомпании прокомментировали ситуацию. Свое разъяснение редакции lada.kz также дал партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov &Assauоva» Айбек Суюндуков.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Жительница Актау рассказала, что их семейный отдых был сильно испорчен сотрудниками авиакомпании Fly Arystan.

«Сколько раз летали за границу, впервые сталкиваюсь с подобным отношением. Прошли регистрацию и таможню, сдали багаж. В зале ожидания на международных рейсах есть так называемая бестаможенная зона, где можно приобрести товары. Испокон веков люди там покупали что-то и шли спокойно на посадку, никто их не трогал. В этот раз мы с супругом, да и все остальные пассажиры также не ожидали подвоха», - рассказывает девушка.

Ни о чем не подозревающие пассажиры по привычке приобрели товары в магазине. Однако при посадке их ждал неприятный сюрприз.

«Обычно же просто проверяют билеты и максимум чек из магазина. А тут начали говорить, что ручная кладь должна быть 5 кг и в единственном экземпляре. Не только пакеты с собой нельзя, но и барсетки запрещено отдельно проносить. Потребовали все сложить в одно место. Мы с супругом умудрились запихнуть в рюкзаки. Одна женщина все сложила в пакет. А ей сотрудница говорит, что там больше 5 килограммов. Пассажирка, конечно, возмутилась, мол как можно определять вес «на глаз»... Та ей стала говорить, что можно пойти и взвесить, если не доверяют. Требовали доплачивать либо оставлять товары. Отношение к людям просто ужасное. Хочу всех предупредить, кто летит международными рейсами этой авиакомпании», - сказала жительница Актау.

В авиакомпании Fly Arystan сообщили, что все вещи, находящиеся при пассажире, считаются ручной кладью (нерегистрируемый багаж). Например, дамская сумочка, фотоаппарат/видеокамера, ноутбук, торты, цветы, барсетка, корзины, чехлы, музыкальные инструменты, а также покупки из duty free. Необходимо заранее сложить вещи в 1 (одну) единицу ручной клади весом не более 5 кг (бесплатно) или 10 кг (платно), габаритами (56х23х36 см).

«При посадке на борт воздушного судна пассажирам международных рейсов разрешается пронести продукцию, приобретённую в магазинах беспошлинной торговли (duty free), при соблюдении упомянутых выше габаритов и количества ручной клади. При предъявлении на посадке ручной клади, которая превышает бесплатную норму 5 кг, с пассажира взимается оплата разницы между 5 кг и фактическим весом ручной клади (до 10 кг) по установленным тарифам, с которыми можно ознакомиться на нашем официальном сайте. При покупке авиабилета пассажиры соглашаются с правилами авиаперевозчика», - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Также они напомнили, что Fly Arystan – единственная казахстанская авиакомпания, которая работает по модели лоукостера.

«Концепция «лоукост» позволяет авиакомпании предлагать низкие цены на билеты за счет сокращения расходов и предоставляют пассажирам возможность платить только за действительно необходимые им услуги, а не в рамках стандартного набора, как в авиакомпаниях полного цикла обслуживания», - говорится в сообщении.

За комментариями по данному инциденту редакция lada.kz обратилась к адвокату Айбеку Суюндукову. Изучив вопрос, специалист констатировал, что никаких законодательных норм авиаперевозчик, увы, не нарушал.

«Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан, “пассажиры имеют право в порядке, предусмотренном законодательными актами о транспорте: провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм” (подпункт 2) статьи 700 ГК РК). Согласно пункту 59 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются перевозчиком. Следовательно, отвечая на вопрос, необходимо «обратиться» к  Правилами воздушных перевозок пассажиров и оказания дополнительных услуг авиаперевозчика Fly Arystan», - сообщил Айбек Суюндуков.

В главе 6 Правил указано, что представленный к перевозке незарегистрированный багаж (ручная кладь), допустимый к перевозке каждым пассажиром бесплатно, должен соответствовать установленным нормам:

- общий вес: 5 килограммов;

- максимальные размеры: 56*23*26см;

- количество - 1 место.

«На основании вышеизложенного, полагаю, что у авиакомпании имеется право требовать оплату за провоз багажа свыше установленной нормы. На сегодняшний день АО «Fly Arystan» работает по модели «лоу-кост» (низкобюджетного) перевозчика. Согласно данной модели, авиакомпания реализует билеты по низкой стоимости путем перевода дополнительных услуг (провоз багажа, питание во время полета и т.д.) на платную основу и максимального сокращения расходов (отсутствие офисов продаж, реализация билетов через интернет)», - сообщил партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov &Assauоva» Айбек Суюндуков.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Флай Арыстан это типа лоукостер, выгоден токо когда ты с маленьким рюкзаком, а если нет, то зачастую выходит дороже чем сервис материнской компании Эир Астана. При этом, Флай взымает со всего, ввели даже повторное взвешивание, и потом за каждый кг выставляют большие суммы, но когда что то происходит по вине авиакомпании, то согласно жалобам и публикациям людей, дают ваучер на который не поесть в аэропорту, ни на гостиницу не хватает (!), и по этому поводу уполномоченный орган не спешит открыто применять какие то меры похоже, это так вот по новому и типа справедливо? Мир всем!
23.08.2024, 10:39
Daisy
Daisy
Может они когда-то и были лоукостером, но точно не сейчас. Они вообще оборзели по всем статьям. Раз они так прикрываются законодательством, надо вообще их игнорировать и по возможности пользоваться другими авиа перевозчиками
23.08.2024, 04:13
glu-info
glu-info
Fly Arystan – лоукостер? Не смешите мои тапочки!!! Стоимость перелета по одному и тому же маршруту на Fly Arystan получается выше чем на том же СКАТе.
22.08.2024, 14:41
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?