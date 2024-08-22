Правила надо знать! Пассажиры рейса Стамбул-Актау возмутились доплатой за вес товаров из duty free

Неприятным инцидентом завершилось возвращение казахстанских туристов на родину из Стамбула. Люди рассказали, что при посадке в самолет их заставили доплачивать за вес купленных товаров в duty free. В авиакомпании прокомментировали ситуацию. Свое разъяснение редакции lada.kz также дал партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov &Assauоva» Айбек Суюндуков.

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Жительница Актау рассказала, что их семейный отдых был сильно испорчен сотрудниками авиакомпании Fly Arystan.

«Сколько раз летали за границу, впервые сталкиваюсь с подобным отношением. Прошли регистрацию и таможню, сдали багаж. В зале ожидания на международных рейсах есть так называемая бестаможенная зона, где можно приобрести товары. Испокон веков люди там покупали что-то и шли спокойно на посадку, никто их не трогал. В этот раз мы с супругом, да и все остальные пассажиры также не ожидали подвоха», - рассказывает девушка.

Ни о чем не подозревающие пассажиры по привычке приобрели товары в магазине. Однако при посадке их ждал неприятный сюрприз.

«Обычно же просто проверяют билеты и максимум чек из магазина. А тут начали говорить, что ручная кладь должна быть 5 кг и в единственном экземпляре. Не только пакеты с собой нельзя, но и барсетки запрещено отдельно проносить. Потребовали все сложить в одно место. Мы с супругом умудрились запихнуть в рюкзаки. Одна женщина все сложила в пакет. А ей сотрудница говорит, что там больше 5 килограммов. Пассажирка, конечно, возмутилась, мол как можно определять вес «на глаз»... Та ей стала говорить, что можно пойти и взвесить, если не доверяют. Требовали доплачивать либо оставлять товары. Отношение к людям просто ужасное. Хочу всех предупредить, кто летит международными рейсами этой авиакомпании», - сказала жительница Актау.

В авиакомпании Fly Arystan сообщили, что все вещи, находящиеся при пассажире, считаются ручной кладью (нерегистрируемый багаж). Например, дамская сумочка, фотоаппарат/видеокамера, ноутбук, торты, цветы, барсетка, корзины, чехлы, музыкальные инструменты, а также покупки из duty free. Необходимо заранее сложить вещи в 1 (одну) единицу ручной клади весом не более 5 кг (бесплатно) или 10 кг (платно), габаритами (56х23х36 см).

«При посадке на борт воздушного судна пассажирам международных рейсов разрешается пронести продукцию, приобретённую в магазинах беспошлинной торговли (duty free), при соблюдении упомянутых выше габаритов и количества ручной клади. При предъявлении на посадке ручной клади, которая превышает бесплатную норму 5 кг, с пассажира взимается оплата разницы между 5 кг и фактическим весом ручной клади (до 10 кг) по установленным тарифам, с которыми можно ознакомиться на нашем официальном сайте. При покупке авиабилета пассажиры соглашаются с правилами авиаперевозчика», - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Также они напомнили, что Fly Arystan – единственная казахстанская авиакомпания, которая работает по модели лоукостера.

«Концепция «лоукост» позволяет авиакомпании предлагать низкие цены на билеты за счет сокращения расходов и предоставляют пассажирам возможность платить только за действительно необходимые им услуги, а не в рамках стандартного набора, как в авиакомпаниях полного цикла обслуживания», - говорится в сообщении.

За комментариями по данному инциденту редакция lada.kz обратилась к адвокату Айбеку Суюндукову. Изучив вопрос, специалист констатировал, что никаких законодательных норм авиаперевозчик, увы, не нарушал.

«Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан, “пассажиры имеют право в порядке, предусмотренном законодательными актами о транспорте: провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм” (подпункт 2) статьи 700 ГК РК). Согласно пункту 59 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются перевозчиком. Следовательно, отвечая на вопрос, необходимо «обратиться» к Правилами воздушных перевозок пассажиров и оказания дополнительных услуг авиаперевозчика Fly Arystan», - сообщил Айбек Суюндуков.

В главе 6 Правил указано, что представленный к перевозке незарегистрированный багаж (ручная кладь), допустимый к перевозке каждым пассажиром бесплатно, должен соответствовать установленным нормам:

- общий вес: 5 килограммов;

- максимальные размеры: 56*23*26см;

- количество - 1 место.