Массовое отравление в Бесшокы: как кормят детей в школьных столовых Мангистау

Учебный год начался с неприятного инцидента - в одном из поселков Мангистауской области отравились 460 школьников. Чем именно, сейчас разбирается экспертиза. Lada.kz поговорила со специалистом в сфере санитарии Асимой Жарылгасовой, которая назвала главные угрозы здоровью детей, получающих горячее питание в школе. Это не только отсутствие чистоты и порядка на кухне, но и кадровый голод в сфере общепита.

Школа №8 села Бесшокы. Фото автора

Пару недель назад о маленьком поселке под названием Бесшокы мало кто знал. Теперь это место ассоциируется с массовым отравлением детей. По последним данным, их число достигло 460. Благо, все живы, но пережившее многие запомнят надолго. У Сауле Шалкеновой сразу двое дочерей попали в больницу. Обе учатся в бесшокынской школе №8, одна - в третьем классе, другая - в четвертом. В пятницу, 6 сентября, после возвращения из школы им стало плохо. В итоге они оказались в инфекционной детской больнице в Актау.

Я не могу передать словами, что я пережила за эти дни. Температуру ничем не могли сбить, никакие препараты не помогали улучшить их состояние, а потом дети начали бредить. Мы перепугались, нас потом отправили в больницу в Актау, тут тоже мы пережили страшную ночь - девочки ни поесть не могли, ни уснуть. И врагу не пожелаешь такого, - вспоминает женщина.

Практически все дети, кто оказался на больничной койке, пожаловались на обед в школьной столовой. В тот день, 6 сентября, школьников кормили пюре с котлетой. Сейчас экспертиза выясняет, причастна ли еда к отравлению учеников. Мы проверили - действительно, пюре с котлетой есть в школьном меню. Его мы нашли на сайте госзакупок. Там же выяснили, что школа №8 села Бесшокы два раза объявляла тендер на обеспечение горячим питанием учеников 1-4 классов и детей из малообеспеченных семей. Оба раза конкурс выигрывал один и тот же поставщик - ИП Шакенова Д. В 2021 году с предпринимателем заключили договор почти на 32 миллиона тенге, а в 2024 году - на 46 миллионов тенге.

За все годы у школы к поставщику, по всей видимости, не было претензий, раз ее администрация неоднократно доверяла этому ИП самое главное - здоровье детей. Сама предпринимательница Даметкен Шакенова считает, что отравление школьников не связано с ее деятельностью. Она сообщила нам, что работает сразу с четырьмя школами в Мунайлинском районе. Правда, бизнесвумен отказалась рассказывать, как и откуда она заказывает продукты для горячего питания учащихся.

Откуда поставляли продукты для школы №8 в Бесшокы?

Не секрет, что продукты в Мангистауской области, в основном, привозные. Причина проста - регион малопригоден для сельского хозяйства, тут мало что выращивают. К примеру, тот же картофель, из которого, скорей всего, готовили пюре для бесшокынской школы, и который актауцы покупают на рынке, привозят из Павлодара, Карагандинской, Петропавловской областей или же импортируют из Астраханского региона России. Все поставщики, вне зависимости от того, какие продуты поставляют, должны предоставить документы качества и безопасности, говорит Асима Жарылгасова.

Индивидуальный предприниматель, который оказывает услуги питания в организованных коллективах - это школы, детсады, предприятия, где есть столовые, обязательно требуют эти документы. Эти документы должны быть на каждую партию. Допустим, предприниматель купил “скоропорт” - яйца, и документ должен быть именно на ту партию яиц, которые он закупает. Там все должно соответствовать. Это не может быть так, что он какой-то документ взял у них, а продукт совсем другой. (…) Привезти продукт должны транспортом, который тоже имеет соответствующий документ о начале деятельности. Если он везет “скоропорт”, то однозначно у транспорта должен быть холодильник. Температурный режим должен соблюдаться. Далее продукт привозится на точку, где он непосредственно будет перерабатываться, - объяснила специалист.

Что может стать причиной отравления в общепите?

Причиной отравления детей в Бесшокы не обязательно могли стать некачественные продукты, считает независимый эксперт в сфере санитарии. По ее словам, в цепочке “поставка продуктов - приготовление блюда на кухне - подача к столу” самым слабым звеном является второй пункт. Именно в пищеблоке сосредоточено больше всего рисков.

В данной ситуации по этому отравлению глупо искать источник в самой картошке, как в сырье, потому что по-любому картошку чистят, моют и варят - она кипит. А там обсеменение могло произойти уже готового блюда, в момент технологии, в момент приготовления. Я, как независимый эксперт, говорю, у меня нет конкретных данных. Тем более, там из Астаны вроде специалисты приехали, из других регионов, которые занимаются этим отравлением. Я думаю, специалисты установят причину. Подозреваю, конечно, что это могут быть бактерии группы кишечной палочки, и стафилококк ауреус. Возможно, есть носители. Это уже речь о медосмотре сотрудников. Кто-то с ангиной, кто-то с каким-то гнойным процессом, возможно. Еще надо посмотреть, насколько обеззаразили, и есть ли там на объекте бактерицидная лампа, - говорит Асима Жарылгасова.

По словам эксперта, при работе на кухне общепита необходимо соблюдать абсолютно все условия хранения продуктов, обработки сырья, температурный режим и технологию приготовления, а особенно гигиену в помещении. Даже малейшее пренебрежение правилами может привести к необратимым последствиям.

На кухне должна проводиться дезинфекция и дезинсекция ежемесячно, - рассказывает ресторатор с 18-летним стажем Алима Шаймерденова. - Нужно регулярно обрабатывать кухню бактерицидной лампой. В каждом холодильнике должны быть маркировки. Допустим, повара сделали заготовки, и на каждый продукт нужно нанести дату изготовления и срок годности. Это очень строго соблюдается. Все сотрудники должны быть в головных уборах, в форме, в специальной сменной обуви. Это же общепит, в первую очередь должна быть чистота. В противном случае возникнут последствия.

Какие люди работают в школьных столовых?

На объекте общественного питания должен быть строжайший контроль, говорят специалисты. Чтобы это соблюдать, сотрудники должны быть в первую очередь профессионалами своего дела. Но, к сожалению, в сфере питания в наше время наблюдается острая нехватка квалифицированных работников.

Люди, которые сейчас занимаются общественным питанием, они недостаточно компетентны. Вот в чем вся проблема. Я по опыту знаю, когда человек-профессионал стоял у истоков и понимает, как это готовится, как это обрабатывается, насколько важно правильно помыть, правильно хранить. В основном, это люди Советского Союза - вот они всю технологическую цепочку знают. А сейчас на любой объект можно зайти, любой элементарный вопрос задать - не ответят же, потому что не владеют. Я понимаю, столько дипломированных профессионалов навряд ли есть в нашем регионе. Это кадровый голод везде. Но, когда предприниматель нанимает человека на работу, он хотя бы должен обучить его и контролировать. Это же не просто на кухне для своей семьи приготовить. Да, все женщины умеют готовить тот же борщ, пюре, котлету. Но есть определенные требования, когда ты это делаешь для массы. Вот этому нужно обучать, - говорит эксперт в сфере санитарии Асима Жарылгасова.

Специалист считает, что не должно быть так, что один предприниматель обеспечивает горячим питанием сразу несколько школ. Возможно, бизнесмен хорошо заработает на этом, но уследить за качеством услуги во всех столовых будет очень сложно. А за последствия в итоге понесут ответственность не повара, а именно владелец бизнеса. Он в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы на кухне были чистота и порядок. От этого зависит его репутация, а, возможно, и свобода, если возникнет летальный случай.

Отдав 5 школ или 10 школ (одному предпринимателю на обслуживание - авт.), где логика, друзья? Как может предприниматель находиться на стольких объектах одномоментно? Конечно, не может. Для этого нужны хорошие администраторы, управленцы, доверенные, которые отследят все эти моменты, в чем я очень сомневаюсь. Потому что очень мало сейчас компетентных людей. Кто придет - того и берут на работу, тому и рады. Просто много-много лет было затишье, никаких инцидентов не происходило в нашем регионе, народ расслабился. А когда контроля нет, возникают проблемы, - говорит Жарылгасова.

После инцидента в селе Бесшокы, наверняка, многие предприниматели, отвечающие за питание школьников, напряглись и бросились проверять документы. За ними уже выехали соответствующие органы. Мобилизовались и родители - во многих чатах они призывают регулярно мониторить столовые, где питаются их дети. Теперь владельцы общепита не смогут прикрыться мораторием на проверку МСБ.

Пока мы ждали результатов экспертизы по отравлению учеников бесшокынской школы, в другом учебном учреждении Мангистауской области на прошлой неделе произошел похожий случай. В школе имени Калдыгараева села Бейнеу 16 детей одновременно пожаловались на боли в животе. Причину их недомогания сейчас также выясняет проверка.