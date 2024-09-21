Груз 200 из Актау: причины небоевых потерь в армии Казахстана

Трагедия в воинской части Актау, где погиб молодой солдат-срочник, вновь напомнила о проблемах в казахстанской армии. Статистика смертей среди военнослужащих неумолима - 270 небоевых потерь всего за три последних года. Lada.kz поговорила с председателем Совета генералов Казахстана Бексултаном Сарсековым о том, что происходит в Вооруженных силах страны и как прекратить серию трагических случаев в армии.

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Марат Баркулов не планировал служить. Его уговорил отец. Семья гордилась, когда парень попал в морскую пехоту - элитные войска! Но кто ж знал, что живым он домой больше не вернется. Во время учений 7 сентября 2024 года на полигоне «Оймаша» в Мангистауской области Марат был застрелен. В официальных сообщениях говорится, что выстрел произошел случайно - его произвел командир взвода.

В СМИ также сообщали, что со стороны старшего по званию это была шутка, которая обернулась трагедией. Так ли это на самом деле, сейчас проверяет следствие. Редакция Lada.kz задалась вопросом: почему в казахстанской армии так часто происходят ЧП? Смерть Марата Баркулова - очередное доказательство того, что Вооруженные силы страны нуждаются в тотальном оздоровлении, считает председатель Республиканского общественного объединения «Совет генералов РК» Бексултан Сарсеков.

Это большая трагедия и полная безалаберность офицера. В этом случае он несет полную ответственность. Жаль, конечно, потеряли солдата. И это на фоне того, что в обществе бытует мнение, что в армии происходит разное. Мое мнение - здесь офицер полностью виноват. В некоторых семьях действительно в армию отправляют единственного сына и надеются, что он вернется живым. И нужно сделать так, чтобы он не просто вернулся живым - он должен вернуться закаленным, готовым к испытаниям, а не просто отбыл год, - говорит он.

Родители погибшего Марата Баркулова теперь требует, чтобы понесли ответственность не только командиры, под руководством которых служил их сын. Отец погибшего парня хочет наказания и вышестоящих должностных лиц, вплоть до министра обороны. Он об этом заявил в своем видеообращении. Семья раздавлена горем. Сестра Марата прислала нашей редакции его фотографии и попросила написать о его мечте.

Парень мечтал о том, чтобы все его родные и близкие вместе встречали его после службы в армии. Так и получилось… Вот только вернулся он грузом 200.

Не думаю, что здесь умышленное убийство. Так не поступают, если только разум не помутнел у офицера, или с ума не сошел. Скорей всего, он перекладывал оружие. И, как правило, при получении оружия производится контрольный спуск. Но это делается в оружейной комнате, либо, если это на полигоне, то в специально отведенном месте. Тут безалаберность офицера, который, видимо, решил проверить свое оружие. Там передергивается затвор и делается контрольный спуск. И, мне так кажется (я же там не был), что во время контрольного спуска произошел выстрел. В моей практике однажды такой случай был - точно также мы, военнослужащие срочной службы, были выброшены в один район для выполнения специального задания. Солдаты были вооружены автоматами, офицеры были вооружены пистолетами. И когда мы там расположились, вдруг офицер решил проверить свой пистолет. Напротив стоял солдат. Вот он так держал, пистолет выстрелил, и пуля пролетела между ног, к счастью. Я думаю, что в этом случае (в Актау - авт.) произошло то же самое. Он (офицер) держал, скорей всего, пистолет на уровне лица, решил вздернуть затвор и тем самым послал патрон в патронник. Любой, владеющий оружием, знает, что это такое. И, прежде чем убедиться, он взял и нажал на курок - это обычно автоматически происходит. Но это должно происходить в караульной комнате, в вооруженной комнате. Там, где есть пулевылавливатель, и люди, вооружающиеся и разоружающиеся, когда заходят туда, производят и проверяют, не осталось ли патрона в патроннике, - объяснил глава Совет генералов РК Бексултан Сарсеков.

По словам генерал-лейтенанта, казахстанская армия потеряла прежнюю репутацию. И это тоже своего рода трагедия. Ситуацию ухудшают ежегодные сводки о трагических происшествиях - то суицид среди солдат, то случайная смерть, лудомания и, ко всему прочему, коррупция. И современных родителей можно понять, говорит Сарсеков. После таких новостей никто не захочет отдавать сыновей в армию.

Волноваться действительно есть о чем. По данным Главной военной прокуратуры, за последние три года в Казахстане погибли 270 военнослужащих, а за последние четыре года в армии зафиксировали 86 самоубийств и 20 попыток суицида. Для таких случаев используют специальный термин «небоевые потери». Причиной суицида в большинстве случаев стали личные, семейные либо материальные проблемы, отметили в ГВП. Однако есть факты самоубийства, причин которых выяснить не удалось.

Мангистауская область тоже «внесла вклад» в эту печальную статистику. В 2022 году на пограничной заставе в поселке Бейнеу повесился 19-летний срочник Едиль Тешебаев. После этого Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную комиссию и тщательно расследовать причины всех инцидентов в армии.

Летом 2024 года стало известно о солдате-срочнике Ербаяне Мухтаре, который стал инвалидом после службы в армии. До сих пор достоверно неизвестно, как именно парень получил травму. В Нацгвардии утверждают, что солдат сам упал в туалете и ударился головой о плитку. Скоро будет год как Ербаян прикован к постели.

На днях депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев поднял вопрос об участившихся трагических случаях в Вооруженных силах страны. По его словам, в 2023 году министерство обороны отчиталось об установке более 50 тысяч видеокамер в военных частях. Мажилисмен задался вопросом: где все эти камеры сейчас?

Солдат Ербаян Мухтар лежит в бессознательном состоянии уже пять месяцев из-за травмы головы. Ответственные лица утверждают, что он упал в туалете и получил травму. Кто в это поверит? Из-за травмы ему пришлось удалить половину черепа, и теперь ему требуется постоянный уход, - заявил Сарсенгалиев.

Заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе Кайрат Умбетов, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что в туалетах воинских частей не предусмотрены камеры наблюдения.

В некоторых воинских частях годами ничего такого не происходит, там командиры, начиная с самого низшего звена, с командира отделения и выше четко выполняют свои обязанности. В армии, знаете, почему легко служить? Там не надо ничего придумывать. Там все определено уставом. Вот прибыл я, допустим, в воинскую часть. Сразу же мне дают в руки Устав. И в соответствии с Уставом: как я должен служить, как я должен ходить в караул, как должен питаться, обращаться с вышестоящими, как вести себя в других ситуациях. Все это определено Уставом. К сожалению, вот этот контроль сейчас мало осуществляется, - сетует глава Совета генералов Казахстана Бексултан Сарсеков.

Одна из не менее важных причин, почему служба в армии перестала быть престижной - низкий уровень социальной защиты военнослужащих. По словам депутата Нартая Сарсенгалиева, зарплаты военных не хватает даже на еду. В последний раз заработную плату им повышали в 2008 году. Мажилисмен сообщил, что военнослужащие лишены многих мер социальной поддержки. Правда, правительство пока не предоставило план, как намерено решить все эти проблемы.