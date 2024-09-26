Автомобили-двойники, или Как житель Актау лишился права управлять своей машиной

Сергей Федоров, житель Актау рассказал историю о том, как он лишился права управлять своим автомобилем из-за того, что в другом городе Казахстана у машины появился «двойник». По его словам, он не может использовать машину по назначению, так как она привезена из России, а в процессе постановки ее на учет в Казахстане выяснилось, что автомобиль с точно таким же VIN-кодом (индивидуальный шифр транспортного средства) уже зарегистрирована и ездит по дорогам Жезказгана.

Фото предоставлено Сергеем Федоровым

В редакцию Lada.kz обратился Сергей Федоров с просьбой осветить его ситуацию с автомобилем, на котором он не может передвигаться либо из-за ошибки в регистрационном учете, либо из-за халатности сотрудников специализированного центра обслуживания населения (СпецЦОН).

История такая: в апреле 2008 года в городе Шарджа (ОАЭ) тесть Сергея Федорова приобрел в автосалоне новую машину марки Toyota Рrado 120 (2.7) 2008 года выпуска, серебристого цвета, с последующей доставкой в Актау. По прибытии машина прошла полную таможенную очистку, мужчина получил все сопроводительные документы и поставил авто на первичный учет. На протяжении всего времени, а именно с июня 2008 года по август 2016 года на территории Республики Казахстан машина являлась собственностью одного человека.

В 2016 году родители супруги Сергея принимают решение о переезде в Российскую Федерацию. Автомобиль они перевезли с собой, так как не хотели продавать машину в хорошем состоянии и купленной когда-то в автосалоне. В августе того же года машина снимается с регистрационного учета в Казахстане без долгов по платежам и налогам. Тесть Сергея получает транзитные номера на автомобиль, а также страховку на них и в десятидневный срок автомобиль выезжает за пределы Республики Казахстана через пограничный переход Котаевка – Караозек, в направлении Ставропольского края. Пройдя полную процедуру таможенной очистки, в сентябре этого же года авто ставится на российский учет, получает государственные номерные знаки, а также паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации автомобиля.

То есть, на территории России с сентября 2016 года по май 2023 года владельцем автомобиля Toyota Рrado 120 (2.7) также был один человек.

Далее тесть предложил мне взять во временное пользование эту машину. К тому же он незадолго до этого купил себе вторую машину и мог себе позволить одать на время одну из них. Летом 2018 года авто на время возвращается в Актау с российскими номерами. Так мы с 2018 года пользуемся машиной на территории РК по временной доверенности. Законодательно, на тот момент можно было ездить на иностранных номерах гражданам РК. Так продолжалось вплоть до мая 2023 года, когда тесть решил подарить нам этот автомобиль. Он выписал на нас генеральную доверенность. Тем же месяцем он снимает авто с регистрационного учета в РФ, чтобы мы с женой, по программе легализации могли поставить ее на казахстанский учет — это был хороший вариант за небольшие деньги вернуть машину обратно в РК, - рассказал мужчина.

Сергей подал заявку на легализацию авто и получил отказ. Приняв такой ответ за ошибку системы, мужчина подал заявку повторно. Тогда он и узнал, что в системе уже был зарегистрирован VIN-код их автомобиля. По его словам, это не могло быть правдой, так как подаренный его тестем автомобиль находился на учете в России с сентября 2016 года по май 2023 года.

Машина не могла быть зарегистрирована за другим собственником на территории РК в этот временной период. В СпецЦОНе мне рассказали, что якобы наша машина с августа 2021 года стоит на регистрационном учете в Жезказгане. На нашем VIN-коде оказался точно такой же Toyota Prado 120 (2.7) серебристого цвета. То есть, пока машина стояла на российском регистрационном учете, кто-то взял наш VIN-код и присвоил его себе, - отметил Сергей.

В итоге мужчина обратился за помощью к адвокату. Он подал заявление в органы управления полиции Актау, предоставил все документы, показывающие, что происходило с автомобилем с момента покупки в ОАЭ до привоза машины в РК.

Мы прошли трасологическую экспертизу у криминалиста института судебных экспертиз (ИСЭ), где подтвердили, что наш VIN-код является заводским и не подвергался изменению. Меня вызывали на допрос в управление полиции Актау. Был составлен протокол допроса и отправлен в управление полиции Жезказгана. Наш адвокат продублировал заявление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 386 Уголовного кодекса РК. В июне 2023 года в Жезказгане возбудили-таки уголовное дело, - пояснил пострадавший.

Далее была назначена экспертиза автомобиля-двойника из Жезказнгана, но уже в ИСЭ по Улытауской области. В июле того же года местный эксперт подтвердил, что машина-двойник также имеет заводской VIN-код, который не подвергался изменениям.

В итоге мы получаем две машины с оригинальным, одинаковым VIN-кодом. На основание этого в июле дело было прекращено и закрыто. Якобы за отсутствием состава уголовного правонарушения. То есть следствие не смутило что на территории РК, на дорогах общего пользования передвигаются, параллельно страхуются, получают штрафы и тому подобное две идентичные машины. Как можно было закрыть дело, оставив все как есть и не разобравшись до конца? С июля 2023 года я неоднократно просил ознакомить нас с результатами экспертизы, на что получал только отказы, - посетовал мужчина.

Сергей Федоров обратился в Генеральную прокуратуру и в министерство внутренних дел РК. В августе 2023 года решение о прекращения дела было отменено. И только в мае 2024 года мужчине предоставили результаты первой экспертизы, сделанной еще в июле прошлого года. Адвокат мужчины при изучении документа обнаружил несоответствие даты выпуска машины-двойника согласно ее VIN-коду – октябрь 2008 года.

Неужели у следователя и прокурора при изучении всех представленных доказательств в отношении машины Toyota Рrado 120 (2.7) 2008 года выпуска, находящиеся в Актау, не возникло вопроса, как автомобиль, выпущенный в октябре, может быть поставлен на первичный учет в июне? Нашу машину произвели в феврале 2008 года, выпустили на продажу в марте, купили ее в апреле, зарегистрировали в июне. У меня есть официальный ответ из автосалона в ОАЭ, где мне подтвердили все вышесказанное о нашем авто. Местный официальный центр Toyota и такой же центр в Караганде также подтвердили эту информацию. В июне этого года снова провели экспертизу, вот только не в ИСЭ Астаны, а снова в ИСЭ Улытауской области. Ну понятное же дело, что их эксперт себе не будет противоречить и не выдаст другой результат, какие бы доводы мы не приводили, - возмутился Сергей.

По словам мужчины, не было предоставлено ни одного доказательства каким образом и откуда в августе 2021 года появилась машина-двойник. В итоге, в начале августа этого года дело снова закрыли. Мужчина планирует обжаловать такое решение следствия и вновь возбудить производство уголовного дела. Сейчас же Сергей не может ездить на своем автомобиле, так как законодательство РК не позволяет застраховать и поставить на учет авто с российскими номерами.