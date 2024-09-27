Чемпион по жизни: как параспортсмен вдохновляет жителей Актау

Назару Трофимову 15 лет, большую часть жизни он провел в инвалидном кресле. Однако назвать его человеком с ограниченными возможностями удастся едва ли – парень является чемпионом Казахстана по большому теннису, занимается легкой атлетикой и получает образование. Поддержку во всех начинаниях Назару оказывает его семья. Своей историей он поделился с корреспондентом Lada.kz.

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Корреспондент Lada.kz побывал в гостях у чемпиона по приглашению его мамы – Асель. Дома у семьи с самого порога почувствовалось тепло и уют. Назар встретил обезоруживающей улыбкой, и рассказал о своих буднях и большой любви к спорту.

У парня большая семья – мама, папа, старший брат, которому 21, и младший – ему 11.

Назар учится в школе №9 в 9 классе. До учебного заведения он добирается самостоятельно. Уроки проходят индивидуально с педагогами.

Когда холодно, учителя приходят на дом. Когда тепло, сам езжу в школу, занимаюсь на первом этаже, - добавил Назар.

Мама Асель добавила, что до 4 класса сын получал знания со сверстниками в одном кабинете, ну а потом последние «переехали» этажом выше.

Помимо учебы Назар профессионально занимается большим теннисом. Семья рассказала, как он попал в этот вид спорта.

У нас есть знакомый, у его сына ДЦП. Мы с супругой знакомого общаемся на постоянной основе, обмениваемся информацией по тому, куда можно детей отвезти на лечение. Во время пандемии она нам посоветовала хорошего массажиста в Алматы – Сергея Селиванова. Мы поехали к нему, получили курс лечения. Сергей по совместительству тренер по теннису, когда он увидел Назара, загорелся, разглядел в сыне потенциал. Он уговаривал нас оставить Назара в Алматы, но я, честно, не придала этому значения. В тот момент подумала, что человек незнакомый, мало ли что. В общем, мы уехали. Однако через год Сергей позвонил, сказал, что обученный тренер по большому теннису и специальная коляска – в Актау. То есть посторонний человек все организовал для Назара. Сын замотивировал Сергея на открытие федерации большого тенниса для колясочников, - рассказала Асель.

Так Назар стал одним из первых, кто в Актау начал развиваться в этом направлении.

Инвалидное кресло-коляска спортивного типа более мобильное, оно отличается от обычного развалом колес – это помогает во время движения на скорости не перевернуться. Ракетки и прочий инвентарь – обычные, как у всех, - поделился он.

В первых соревнованиях парень принял участие в 12 лет. Уже тогда он занял третье место. К слову, на спортивное мероприятие семья собирала Назара своими силами. По словам мамы, одна лишь ракетка стоила 65 тысяч тенге – и это не самая дорогая.

В августе текущего года спортсмен принимал участие в чемпионате Казахстана по большому теннису на колясках.

Я занял первое место в «молодежке». Среди взрослых не получилось, так как там возраст был 16+ лет. Кроме того, на соревнования я поехал с открытой раной. Несмотря на это обстоятельство, я все равно решил участвовать, - рассказал он.

К слову, Назар занимается не только большим теннисом, но и легкой атлетикой.

Заняться легкой атлетикой мне посоветовал мой напарник по теннису. Я решил попробовать, и меня взяли, - рассказал он.

Мама Назара честно призналась, что, несмотря на то, что сын неоднократно представлял регион на спортивной арене, власти не спешат отмечать его успехи либо оказывать содействие в поездках на турниры.

Парень, несмотря на свою особенность, самостоятелен, а также успевает помогать родным в быту.

Что касается ежедневной рутины, то, например, я просто пересаживаюсь с кровати в коляску, заезжаю в ванную комнату и дальше сам все делаю. Могу приготовить что-нибудь, маме помочь на кухне, - с улыбкой рассказал он.

Спортсмен поделился тем, как его жизнь в один миг повернулась на 180 градусов.

В 2013 году мы с папой прилетели из Шымкента в Актау. Была зима, гололед. Сели в такси. Водитель разогнался, его занесло, он не справился с управлением, автомобиль ударился о фонарный столб. Машина перевернулась несколько раз. Друг таксиста погиб, у папы порвало мышцу на руке, а я остался в коляске. Мне было три года, - рассказал он.

Когда Назар был в больнице, врачи не спешили давать родителям обнадеживающих прогнозов. Текущий диагноз – «ушиб спинного мозга, травма после ДТП».

У него также была операция на мочеточнике, мы приглашали за свой счет врача из Алматы. Был перетонит. Тогда нам три дня говорили – либо останется на этом свете, либо скончается, - добавила мама.

Семья, несмотря на сложную ситуацию, не опустила руки, и сейчас Назар – обычный подросток, который любит спорт, учится, гуляет, ну и как все сверстники, может «позависать» в гаджетах.

Недавно у спортсмена была операция на позвоночнике, он проходит восстановление. Назар с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к тренировкам по большому теннису и легкой атлетике. Первым видом спорта он занимается трижды в неделю (каждая тренировка – по три часа), а вторым – дважды.

К счастью, Назару не приходилось сталкиваться с некорректным поведением в свой адрес в обществе.

В принципе, никогда негатива не было, наоборот, окружающие стараются помочь. Допустим, в городе не могу спуститься со многих лестниц или заехать на высокие бордюры – люди подходят и помогают, - поделился он.

В будущем парень планирует связать свою жизнь с информационными технологиями и работать онлайн.

В заключении Назар обратился к тем, кто также, как и он, испытывает трудности в передвижении.