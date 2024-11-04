High heels - просто танец или протест в обществе?

Журналист Lada.kz попыталась проанализировать современный тренд среди девушек - танец на каблуках, который называется High heels. Что это такое и как к нему относиться?

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… Она торопливо перекинула сумку через плечо и ускорила шаг. До начала занятия оставалось 10 минут и Диана уже почти дошла. Забежав в зал, она первым делом скинула с себя мешковатую толстовку, которая делала ее неприметной в толпе, но здесь эта защита была девушке ни к чему. Под толстовкой показался облегающий топ, Диана сняла кроссовки и надела туфли. Те самые, которые она бережно несла в своей сумке. Кожаные, черные, с каблуками высотой в 10 сантиметров. В этих туфлях Диана чувствовала себя другим человеком. Свободной, привлекательной, роскошной женщиной. Танцы изменили ее жизнь к лучшему. От неуклюжей серой мышки, которой считала себя девушка раньше, не осталось и следа. Диана улыбнулась своему образу в зеркале. Нынешняя она могла покорить весь мир.

Сегодня таких “Диан” в Казахстане тысячи. Современных девушек охватила танцевальная волна - танцы сейчас везде: и в соцсетях, и в новостных сводках, в разговорах и даже мечтах. А сколько направлений! Самое популярное, пожалуй, это High heels, что в переводе с английского означает “высокие каблуки”. Понятное дело, что этот танец нужно танцевать на высоких каблуках. И если у вас в голове сейчас появились ассоциации с непристойными телодвижениями, то сразу - стоп.

High heels - это про сексуальность. Не про вульгарность. Между ними есть тонкая грань, которую легко переступить. Но об этом чуть позже.

Танец пришел к нам прямиком из города ангелов. Хореографы из Лос-Анджелеса готовили голивудских звезд шоу-бизнеса к их выступлениям на сцене. Такие поп-идолы, как Бейонсе, Леди Гага, Нелли Фуртадо одними из первых танцевали хип-хоп на каблуках, и поклонники по всему миру стали подражать им. Так High heels стал популярным танцем, символом красоты, грации и уверенности в себе. Почему именно уверенности? А вы попробуйте просто пройтись на высоких шпильках, не говоря уж о выполнении сложных кульбитов - сами все поймете.

Мне было интересно узнать, как развивается High heels именно в городе Актау. Западный край Казахстана известен своим традиционным обществом, суровым менталитетом с уклоном в сторону ортодоксальных взглядов. И на этом фоне танец на каблуках выглядит большим вызовом. Забегая вперед, скажу, что сосуществуют эти два разных мира вполне себе спокойно. Не без столкновений, конечно, но эти редкие конфликты интересов не влияют на общую безмятежную картину.

В Актау оказалось много последователей направления High heels. В городе есть несколько студий, где не только молодых девушек, но и женщин намного старше учат любить и принимать свое тело. Пожалуй, основная идея танцевального направления заключается именно в этом, а не в обретении навыка танцевать на каблуках.

Знаешь, я не думала, что начну танцевать, - говорит актаучанка Анастасия Холенко. - Я искала способ похудеть. После родов набрала 30 килограммов и носила мешковатую одежду, чтобы скрыть лишний вес. Не любила смотреться в зеркало, меня отражение расстраивало. Думаю, каждая родившая женщина меня поймет. Чтобы похудеть, пошла на танцы. Первое время приходила на занятия и очень стеснялась. Помню, после первого урока я села в машину и разрыдалась, какая я неуклюжая и деревянная. Но потом взяла себя в руки и решила, что продолжу ходить. И танцы меня затянули. Моя семья сначала думала, что это просто легкое увлечение, но я настолько загорелась этим делом, что стала ездить в другие города на мастер-классы известных хореографов, потому что не всегда к нам, в Актау, приезжают именитые танцоры.

За четыре года Настя обрела внутренний стержень. Это сразу отразилось на внешности - девушка поменяла стиль, стала ярче одеваться, покрасила волосы. Она уже не из тех, кого можно потерять в толпе. "Ты узнаешь ее из тысячи"... как поется в песне.

Смешно, наверное, но я раньше даже яркую помаду не могла себе позволить. Столько комплексов… Сейчас алый цвет на губах - это мой стиль. Танцы дали мне свободу самовыражения. И это не только про внешние изменения. На танцах я отдыхаю душой. На работе порой так устаю, и единственное, что вселяет в меня силы - это мысль о том, что вечером я пойду на High heels, потанцую, оставлю все негативные эмоции в зале, и довольная приду домой. Муж и дочка видят меня радостной и легкой. Кстати, супруг больше всех был рад моим изменениям, - смеется Настя.

Далеко не все мужья радуются, когда их жены идут танцевать High heels. Что именно пугает мужчин, непонятно: откровенный стиль танца или женщина с высокой самооценкой, в которую превращаются их половинки. Но нередко актаучанки бросают занятия из-за конфликтов в семье.

Запрещали девчонкам их мужья, были такие случаи в моей работе, - говорит актауский хореограф Индира Темир. - С одной стороны я понимаю мужчин: женился на девушке, она келинка в косынке, чай наливает родителям, а тут раз, и High heels начинает танцевать. И муж в шоке. Но тут есть одно “но”. Как можно запрещать другому человеку заниматься хобби? В самом танце ничего плохого нет. Мы танцуем тут, в зале. Здесь, кроме женщин, никого нет. А что касается откровенных нарядов - это не обязательный атрибут, и, в конце концов, девушка сама решает, выкладывать свои фото и видео в соцсети или нет. Занятия High heels - это ведь не только про танцы. Здесь дружное женское сообщество, где все поддерживают друг друга, вне зависимости от возраста, национальности и взглядов. Самое классное - в этом танце нет возрастного ограничения. Приходят и девушки за 60. У меня язык не поворачивается назвать их пожилыми. В них столько энергии!

Путь самой Индиры к High heels тоже был тернистым. Когда она решила заниматься танцами (тогда еще речь шла просто о хип-хопе), первым воспротивился отец девушки.

Я из кавказской семьи, я лезгинка. У меня была борьба в семье, мне говорили, откуда ты вылезла, у нас в роду никто не танцевал, сколько ты еще будешь дергаться. Отец меня не принимал до последнего, пока не увидел статью обо мне. Кстати, в газете “Лада” в 2008 году вышел материал. Там было написано “хореограф Индира”, и рядом его фамилия. Тогда папа сдержанно похвалил меня: ну, молодец, - рассказывает преподаватель High heels.

Индира говорит, что прекрасно понимает, в каком регионе живет, и считается с местными традициями и нравами. Есть в обществе те, кто недоволен ростом популярности танца на каблуках. Хореограф старается меньше взаимодействовать с такими людьми.

Как-то раз мы пригласили хореографа из другого города, чтобы он провел мастер-класс для моих учениц. Этот танцор - парень. Он известен и достаточно популярен в нашей среде, очень талантливый человек. Для проведения занятия мы выбрали базу отдыха. Тогда было тепло, и мы решили, что заодно и отдохнем на природе. Танцевали исключительно на арендованной площадке, никому не мешали. Но нас, оказывается, увидели какие-то “агашки”, отдыхавшие там. Они возмутились тем, что парень танцует на каблуках. Между нами случился небольшой конфликт, но мы потом мирно разошлись. И спустя несколько дней мне звонят из акимата и спрашивают, не проводила ли я ЛГБТ-собрание. Я ответила, что это были только танцы, и мы не пропагандируем ЛГБТ. И после этого меня больше не беспокоили. Правда, такие инциденты у нас редко случаются, - говорит Индира Темир.

По словам хореографа, в High heels легко переступить грань, где заканчивается искусство и начинается вульгарность. Это случается, когда танцор в погоне за эпатажем и хайпом нарушает этические нормы, как, к примеру, недавний танец в юрте, который разозлил сторонников традиционных взглядов.

Но почему High heels так популярен сейчас?

Причина этого намного глубже, чем просто красивые движения тела. Есть в психотерапии такое понятие, как телесноориентированная терапия, которая достаточно быстро убирает блоки и зажимы, проще говоря, психологические комплексы в человеке. В каждом из нас сидят травмы из прошлого, глубокие и не очень. Именно поэтому танцы для многих - это отдушина, расслабление и, как модно сейчас говорить, встреча с самим собой. А танец на каблуках - это способ самовыражения, когда яркая личность, которую с детства подавляли запретами и “ұятом”, наконец-то обретает свободу. В этом смысле High heels действительно видится, как некий протест старым устоям в обществе.