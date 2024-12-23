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23.12.2024, 16:03

Что входит в минимальный тариф обслуживающих компаний в Актау

Обстоятельно и подробно 0 3 603 Александр Рыжих

Минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума на 2024 год составляет 39 тенге за один квадратный метр. О том, что входит в эту стоимость, рассказали в ассоциации управляющих сервисных компаний и объединений собственников имущества (УСКиОСИ) Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Иллюстративное фото из архива lada.kz

В редакцию Lada.kz неоднократно обращались жители города с жалобами на деятельность их управляющих компаний. В частности, люди не понимали, за что они платят обслуживающим организациям, и каким образом в целом образуется тариф для жителей.

В ассоциации УСКиОСИ  объяснили, что минимальный тариф утвержден решением Актауского городского маслихата от 31 мая этого года. Согласно этому, минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума на 2024 год составляет 39 тенге за 1 квадратный метр.

Это число состоит из нескольких факторов, которые будут описаны ниже. Горожане должны помнить, что по каждому из этих пунктов они вправе требовать с управляющей компании. Если нет выполнения хотя бы одного из пунктов, вы вправе подать заявление на перерасчет, - пояснили в ассоциации.

Так, в ассоциации описали, что входит в тариф для населения.

Первое – это управление объектом кондоминиума, в том числе:

1) оплата труда, услуг за ведение бухгалтерского учета, статистической и налоговой отчетности;
2) оплата труда, услуг исполнительному органу за управление объектом кондоминиума;
3) обязательные платежи в бюджет (налоги, взносы, отчисления и другое);
4) банковские услуги;
5) оплата за расчетно-кассовое обслуживание;
6) расходы на содержание офиса (аренда, связь, канцелярские товары, оргтехника и ее содержание) - ежемесячно.

Второе - содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе:

1) дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования объекта кондоминиума (должны выполняться четыре раза в год);
2) техническое обслуживание, локализация аварий общедомовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции) и оборудования объекта кондоминиума, за исключением случаев, когда надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию (в отопительный период – круглосуточно, в неотопительный период – два раза в месяц);
3) подготовка общедомовых инженерных систем и оборудований к сезонной эксплуатации - промывка, опрессовка, регулировка, наладка и другое (раз в год);
4) обеспечение санитарного состояния мест общего пользования объекта кондоминиума - влажная уборка, подметание и мытье подъездов, холлов, лестничных маршей, лестничных площадок, лифтовых кабинок и другие санитарные мероприятия (раз в неделю);
5) обеспечение санитарного состояния земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума (озеленение - посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов), санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев (раз в месяц);
6) сервисное обслуживание общедомовых приборов учета, за исключением случаев, когда надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, а также систем учета теплопотребления и элементов автоматизированных систем регулирования теплопотребления (раз в год);
7) противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку-перезарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации, за исключением приобретения и установки систем противопожарной сигнализации и пожаротушения (раз в год);
8) содержание и техническое обслуживание слаботочных инженерных систем, состоящие из устройств сигнализации загазованности, задымления и затопления, систем автоматической пожарной сигнализации (раз в год).

Помимо этого, управляющая компания может предоставлять дополнительные услуги:

1) вывоз мусора (ТБО);
2) обслуживание лифтов;
3) обслуживание домофона;
4) обслуживание видеонаблюдения;
5) обслуживание шлагбаума, калиток;
6) обслуживание аварийного генератора;
7) услуги охраны.

Также существуют повышающие коэффициенты, в зависимости от срока эксплуатации и характеристики многоквартирного жилого дома. Также следует помнить, что информацию и решение по принятию тарифа жители города могут запросить у обслуживающей дом управляющей компании, - добавили в ассоциации.

 

Консультацию по вопросам тарифа можно получить в ассоциации по номеру: 8 (701) 804 88 88, а также по email - ausk-aktau@mail.ru.

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