Жителям Мангистау на заметку! МРЭК разъяснил порядок оплаты за электроэнергию

В АО «МРЭК» рассказали, что для удобства жителей никаких изменений в оплате через мобильные приложения не предусмотрено. Процесс останется максимально простым и привычным.

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С января 2025 года жителям Мангистауской области необходимо производить оплату за электроэнергию энергопередающей компании АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (МРЭК).

Произвести оплату за потреблённые объёмы электрической энергии жители области могут несколькими способами. Самым распространённым способом оплаты, по словам компании, является через приложение «Kaspi.kz».

В этом месяце горожане получили уведомление об оплате электроэнергии, как обычно, от «Мангистау Жарык». При открытии уведомления автоматически отобразится организация МРЭК. Им нужно лишь внести текущее показание электросчетчика и произвести оплату. В дальнейшем, начиная со следующего месяца, Push-уведомления будут приходить напрямую от МРЭК, - разъяснили в компании.

Если же Push-уведомления не пришло, то для этого необходимо пройти во вкладку «Платежи», выбрать «ЕПД Маңғыстау» (единый платежный документ) или «Коммуналка и телефон», после выбрать услуга «Электроэнергия». В данной вкладке выбрать компанию МРЭК, далее «МРЭК г. Актау» – если вы проживаете в городе Актау, или «МРЭК. Физические лица. Область» – если вы житель района. Затем внести номер лицевого счета, последние показания и оплатить.

Также оплатить за электроэнергию жители региона могут через:

кассы в Центре обслуживания потребителей по прежнему адресу: Актау, 14 микрорайон, дом №84, ЖК «President». В Мунайлинском районе: село Баскудык, улица Сункар 9; ТД «Баскудык», 1 этаж (правое крыло); село Атамекен, улица Туган Ел, здание «Бексултан»; село Мангистау, 14 квартал, ТД «Жансая», 2 этаж;

мобильное приложение Halyk Bank;

расчетно-кассовые отделения АО «Казпочта».

Для удобства оплаты электроэнергии через мобильное приложение Halyk (Homebank), выполните следующие шаги:

Перейдите во вкладку «Платежи». Нажмите «Все платежи»

Выберите «Коммунальные услуги».

В поисковике вбейте «МРЭК» и выберете пункт «МРЭК для физических лиц».

Введите номер лицевого счета. Нажмите кнопку «Проверить», чтобы уточнить данные.

После этого вы сможете оплатить услугу и внести текущее показание электросчетчика.

В АО «МРЭК» также пояснили, что потребителям, использующим электрическую энергию не для бытовых нужд, необходимо обратиться в договорной отдел АО «МРЭК» для заключения договора по адресу: 14 микрорайон, дом №84, ЖК «President», 2 этаж, кабинет 204. Контактные телефоны договорного отдела: +7 (705) 748-15-16, 32-00-01; 32-00-02; 32-00-03; 32-00-04; 32-00-05; 32-00-06; 32-00-07.

Энергоснабжение бытовых потребителей (население) будет осуществляться в рамках публичного договора и отдельного заключение договора с АО «МРЭК» не требуется. Лицевой счёт у жителей области остаётся тот же, - отметили в компании.

Для удобства жителей Актау продолжит свою работу Центр обслуживания потребителей (ЦОП) по прежнему адресу: 14 микрорайон, дом №84, ЖК «President». Здесь можно получить консультации по всем интересующим вопросам. Также для удобства потребителей по интересующим вопросам можно обратиться по следующим номерам: +7 (7292) 32-00-00, 32-02-30 , 32-02-35, 32-02-16.

Жители Мангистауской области также могут получить необходимую информацию по вопросам электроснабжения в территориальных центрах, расположенных в следующих населенных пунктах:

Актау, 14 микрорайон, дом №84, ЖК «President», 1 этаж, ЦОП.

Телефоны: +7 (7292) 32-00-14 и +7 (7292) 32-00-15, +7 (705) 748-06-07, +7 (705) 748-08-09.

Жанаозен, микрорайон Мунайлы, 1А, БЦ «Арманда».

Телефоны: +7 (778) 268-45-66, +7 (777) 779-40-50.

Мунайлинский район, село Мангистау, 14 квартал, здание №24, 2 этаж.

Телефоны: +7 (777) 778-78-79, +7 (771) 079-30-98.

Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Д. Тажиева, здание №20Б.

Телефоны: +7 (777) 779-30-40, +7 (747) 592-72-92.

Мангистауский район, село Шетпе, улица Орталык, здание «Ұлағат».

Телефоны: +7 (775) 589-41-49, +7 (777) 779-59-69.

Тупкараганский район, Форт-Шевченко, улица Кызылбаева, здание №26А, БЦ «Барыс Голд», 2 этаж, офис 7.

Телефоны: +7 (777) 779-29-59, +7 (701) 593-02-57.

Тупкараганский район, село Акшукур, улица Сахиева, учебный центр «Сандуғаш».

Телефоны: +7 (777) 778-25-25, +7 (702) 287-76-44.

Каракиянский район, село Курык, улица Сатбаева, здание №209, 2 этаж, кабинет 134.

Телефоны: +7 (777) 778-38-38, +7 (701) 694-85-87.

Каракиянский район, село Жетыбай, микрорайон Ұлытас, 11/11.

Телефоны: +7 (777) 778-38-38, +7 (775) 334-78-86

Напомним, с 1 января 2025 года ТОО «Маңғыстау Жарық» прекратил деятельность по электроснабжению потребителей. Обязанности энергоснабжающей организации взяла на себя энергопередающая организация АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (МРЭК). Что изменится для жителей Мангистауской области, рассказал генеральный директор ТОО «Маңғыстау Жарық» Айдос Абенов и председатель правления АО «МРЭК» Касымхан Сыздыков.