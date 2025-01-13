Необоснованное повышение тарифов управляющих компаний зафиксировали в домах Актау

В ассоциации управляющих сервисных компаний и объединений собственников имущества (УСКиОСИ) рассказали о том, как образуется минимальный тариф, имеют ли право обслуживающие компании повышать его или занижать, а также о том, что такое «повышающий коэффициент» и для чего он нужен.

Иллюстративное фото с сайта gkhsp.kz

Жители города часто обращаются в редакцию Lada.kz, а также в суды и ассоциацию управляющих сервисных компаний и объединений собственников имущества Мангистауской области с возмущением о повышении тарифа на обслуживание и содержание общего имущества без их согласия. В подобных случаях управляющая компания ссылается на утвержденный городским маслихатом минимальный тариф.

Да, решением маслихата от 31 мая прошлого года минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества составляет 39 тенге за 1 квадратный метр с повышающим коэффициентом, в зависимости от срока эксплуатации и характеристики многоквартирного жилого дома, но не для всех домов, - отметили в ассоциации.

Как образуется минимальный тариф?

В организации рассказали, что минимальный тариф 39 тенге за «квадрат» формируется из стоимости обязательных работ и услуг (управление и содержание), и состоит из утвержденного обязательного перечня и периодичности работ и услуг на основании не менее трех коммерческих предложений, и рассчитывается по формуле:

• P = (Р управление + Р содержание);

• где Р – минимальные расходы на управление объектами кондоминиумов и содержания общего имущества объектов кондоминиума;

• Р управление – расходы, предусмотренные в пункте 1 Приложения 1 Методики;

• Р содержание – расходы, предусмотренные в пункте 2 Приложения 1 Методики.

Если какая-нибудь работа или услуга по тем или иным причинам не выполняется, то необходимо вычесть расходы из тарифа, тем самым снизить тариф. Что же такое повышающий коэффициент в зависимости от срока эксплуатации и характеристики многоквартирного жилого дома? Это увеличение стоимости расходов минимального тарифа на коэффициент (от 1,0-1,7), сумма которого предназначена на восстановление общего имущества. То есть сумма коэффициента не должна участвовать в управлении и содержании, а должна быть направлена на восстановление общего имущества, - подчеркнули в ассоциации.

Когда применяется минимальный тариф?

К слову, минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума применяется в многоквартирных жилых домах, где собственники квартир и нежилых помещений не принимали решение о размере расходов или где ранее собственниками было принято решение об утверждении платы на содержание жилья меньше, чем установленный представительным органом минимальный размер на содержание общедомового имущества, то есть, если прежний тариф был ниже 39 тенге за квадратный метр.

Соответственно, если тариф ранее был 40 тенге и более за «квадрат», то минимальный тариф не может применяться. В целях прозрачности для каждого дома должен быть отдельный счет в банке. Если приобретается какой-либо материал для одного дома, то расходы не должны быть отражены в отчете другого дома. Тем самым это позволит контролировать расходы на управление и содержания общего имущества, - пояснили в ассоциации.

Стоит добавить, что информацию по принятию решения по тарифу жители города всегда могут запросить у обслуживающей дом управляющей компании.

Ознакомиться с методикой расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума можно здесь. Консультацию по вопросам тарифа можете получить у по номеру WhatsApp: 8 701 804 8888, по e-mail: ausk-aktau@mail.ru, а также в офисе ассоциации УСКиОСИ Мангистауской области.