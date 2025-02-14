Рынок недвижимости Мангистау в 2025 году: рост, стагнация или новые возможности?

Журналист Lada.kz решил разобраться в текущей ситуации на рынке жилья в Актау. Директор агентства недвижимости «Aktau City» Аида Габбасова поделилась своим мнением о перспективах цен на недвижимость в регионе, уровне активности жилищного строительства и целесообразности инвестирования в недвижимость Мангистауской области в настоящее время.

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В 2025 году рынок недвижимости Казахстана ожидает ряд значительных изменений, которые не обойдут стороной и Мангистаускую область. Аида Габбасова, директор агентства недвижимости «Aktau City», поделилась своим мнением о текущей ситуации и перспективах рынка жилья в регионе.

Аида Габбасова подчеркнула, что на сегодняшний день многие казахстанские эксперты прогнозируют возможные колебания цен на первичное жильё в связи с девальвацией и введением новых налогов. Она пояснила, как эти факторы могут отразиться на рынке недвижимости Мангистауской области.

Да, такая тенденция может наблюдаться. Сейчас есть единичные случаи, когда некоторые застройщики подняли цены. Однако, в конце концов, они вынуждены будут прислушиваться к потребностям покупателей. Если не появятся хорошие ипотечные программы, доступные для широких слоёв населения, то вряд ли цены продолжат расти. В конце прошлого года, например, застройщики активно предлагали скидки и акции, но сейчас эта практика заметно снизилась. Всё это связано с ожиданиями стабилизации цен. В любом случае, рынок пока остаётся в ситуации, когда застройщики должны подстраиваться под реальные финансовые возможности покупателей.

По словам Аиды Габбасовой, только доступные и выгодные ипотечные программы напрямую влияют на рынок недвижимости и уровень покупательского спроса. Если у населения нет возможностей для оформления удобной ипотеки, то активность на рынке снижается, а застройщики вынуждены адаптироваться к платежеспособности покупателей.

Аида Габбасова уверена, что резкого роста цен не предвидится, так как на данный момент нет объективных причин для этого.

Как изменится спрос на коммерческую недвижимость в Актау, директор агентства недвижимости «Aktau City» отметила, что он остаётся в состоянии стагнации уже около трёх лет.

Коммерческая недвижимость продаётся с большим трудом, и только в том случае, если владелец готов значительно снизить цену. В противном случае она долго остаётся на рынке. В основном сейчас активнее всего продаются квартиры, - рассказала Аида Габбасова.

Риелтор отметила, что в Актау сейчас активно развивается жилищное строительство. Несмотря на проблемы с водоснабжением и инфраструктурой, строительство продолжается, так как на жильё сохраняется спрос. Однако из-за высокой стоимости недвижимости она остаётся недоступной для многих покупателей.

На вопрос журналиста о том, стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость в Мангистауской области или лучше подождать, Аида Габбасова ответила утвердительно, отметив, что в настоящее время цены остаются относительно невысокими.

Если есть средства, то, думаю, можно вкладываться и покупать недвижимость. С учётом нестабильности законодательства сложно делать точные прогнозы на будущее. Хотя вероятность значительного роста цен невысока, исключать её полностью нельзя. Сейчас цены остаются на приемлемом уровне для покупателей, так что имеет смысл инвестировать, – отметила Аида Габбасова.

Аида Габбасова также отметила, что с начала года количество сделок выросло. По её словам, это во многом связано с тем, что «Отбасы банк» запустил более выгодные программы для населения, что повысило доступность жилья.

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Если у людей не хватает определённой суммы, я советую воспользоваться программами в «Отбасы банке», открыть депозит. Сейчас запущены две-три новые программы, удобные для простых граждан, включая специальную программу для рабочих специальностей. Это не реклама, но, исходя из опыта, условия там действительно наиболее выгодные. На данный момент в других банках подобных программ я не встречала, – подчеркнула Аида Габбасова.

Как сообщают аналитики сайта «Крыша», по итогам января 2025 года средние цены предложений на вторичное жильё выросли в 17 городах Казахстана. Наибольший рост за месяц зафиксирован в Шымкенте (+4.8 %), Костанае (+3.5 %), Актобе (+3.2 %). В Астане и Алматы квартиры на вторичке подорожали на 1 и 1.8 % соответственно. Единственным городом, где средняя цена снизилась, стал Актау (—6.4 %).

Средняя цена за квадрат в Актау составила 352 428 тенге. За год наибольший рост цен произошёл в Актау: +9.5 %.

Самой дорогостоящей недвижимостью в Актау, согласно объявлениям сайта «Крыша», является пятикомнатная квартира площадью 245 квадратных метров в жилом комплексе Green Plaza. Его цена составляет 210 миллионов. В объявлении отмечается, что стоимость, включает мебель, позволяет заселиться без дополнительных инвестиций.

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