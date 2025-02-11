Актауские бизнесмены высказались о повышении НДС

Предприниматели из Актау рассказали, как повышение налога на добавленную стоимость (НДС) отразится на их бизнесе и жизни горожан.

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Корреспондент редакции Lada.kz побеседовал с предпринимателями города, которые поделились своим мнением о повышении ставки НДС.

Владелец кофейни «Фламинго» Азамат Сарсенбаев на своем примере объяснил, как повышение НДС повлияет на малый бизнес.

Я работаю по упрощенной системе налогообложения и раз в полгода плачу около 700–800 тысяч тенге налогов, что составляет 3% от моего оборота. В год оборот у меня составляет примерно 35–40 миллионов тенге. Такой вариант мне удобен: я просто оплачиваю налоги через Kaspi Pay и не трачу время на поиски бухгалтера, отчетность и посещение налоговой. Для меня сейчас заниматься бизнесом — в удовольствие, одним словом, - говорит Азамат.

Однако, по его словам, сейчас предпринимателей больше всего беспокоит возможное снижение порога упрощенной системы налогообложения.

Сейчас он составляет 78 миллионов тенге, но его планируют снизить до 15 миллионов. Если это произойдет, я автоматически выйду за рамки упрощенки и буду вынужден платить уже не 3%, а 20% налогов. Это значительно увеличит нагрузку на малый бизнес. Тогда мне придется нанимать бухгалтера, вести детальную отчетность, ежемесячно подтверждать расходы на сырье и взаимодействовать с налоговыми органами. Это создаст серьезные сложности и дополнительные затраты, которые сильно ударят по бизнесу, - отметил основатель кофейни «Фламинго».

Как повышение НДС повлияет на строительную отрасль, рассказал директор компании «ESG» Данияр Сандыбаев.

Сейчас все обсуждают новость о том, что с 2025 года в Казахстане НДС может повыситься с 12% до 20%. Пока это только проект, и ходят слухи, что вместо этого могут ввести инфраструктурный сбор, но окончательного решения нет. Давайте разберемся, что это значит для строительства и что ожидать. Что будет, если НДС действительно поднимут до 20%? Для строительной отрасли это, конечно, серьезный вызов. Есть и плюсы. В бюджет поступит больше налогов, и, возможно, это пойдет на развитие инфраструктуры — дороги, школы, благоустройство. Усилится контроль за компаниями, работающими в тени, что поможет застройщикам работать в более прозрачных условиях. Но, есть и серьезные минусы. Цена строительства вырастет на 8–10%. Это скажется на стоимости жилья и коммерческой недвижимости. Квартиры станут менее доступными – спрос может снизиться, особенно в сегменте эконом-класса. Инвесторы могут задуматься – некоторые проекты могут заморозиться, так как вырастут затраты. Малые компании могут уйти в тень или вовсе закрыться, - сказал Данияр Сандыбаев.

Данияр также объяснил, к каким последствиям может привести введение инфраструктурного сбора вместо повышения налога на добавленную стоимость.

Этот вариант тоже обсуждается, но пока нет четкого понимания, как это будет работать. Если инфраструктурный сбор заменит НДС, то, возможно, нагрузка на застройщиков не будет такой резкой, но многое зависит от того, как именно рассчитают этот сбор и на какие цели его направят, - пояснил директор строительной компании «ESG».

На вопрос о том, чего ждать жителям и покупателям недвижимости, Данияр Сандыбаев ответил, что в 2025 году цены на квартиры могут вырасти на 10–15%.

Аренда тоже может подорожать, так как рост цен на жилье скажется на всем рынке. Ипотека может стать менее доступной, если жилье подорожает, а доходы людей останутся на том же уровне. Госпрограммы могут пересмотреть, так как строительные затраты увеличатся, и государству придется искать новые механизмы поддержки, - подчеркнул он.

Данияр Сандыбаев отметил, что их строительная компания уже ищет способы минимизировать влияние этих изменений.

Работаем с госзаказами, чтобы участвовать в инфраструктурных проектах. Пересматриваем модели строительства, возможно, будем предлагать таунхаусы, малоэтажные форматы, которые могут быть более доступными. Фиксируем цены на материалы заранее, чтобы избежать резкого скачка цен. Смотрим в сторону субсидий и поддержки от государства, если такие механизмы будут предложены. Пока ситуация до конца не ясна, но очевидно, что строительная отрасль столкнется с изменениями. Если примут НДС 20%, жилье подорожает, но если заменят на инфраструктурный сбор – нужно будет смотреть детали. В любом случае, мы будем адаптироваться, искать решения и работать над тем, чтобы качественное жилье оставалось доступным, - заключил Данияр Сандыбаев.

Генеральный директор ТОО «Берекет-Ф» Зарета Фаталиева в беседе с корреспондентом редакции подчеркнула, что увеличение НДС неизбежно приведет к росту цен на товары и услуги, поскольку часть налоговой нагрузки будет переложена на конечных потребителей.

Это может вызвать инфляцию. Особенно сильно это скажется на товарах первой необходимости, что ухудшит положение малообеспеченных слоев населения. Рост цен может привести к снижению покупательной способности населения. Люди начнут меньше тратить, особенно на необязательные товары и услуги. Это может замедлить экономический рост, так как потребление является одним из ключевых драйверов экономики, - сказала Зарета Фаталиева.

Также она подчеркнула, что повышение НДС неизбежно окажет влияние на бизнес.

Для бизнеса, особенно малого и среднего бизнеса, повышение НДС может увеличить налоговую нагрузку и усложнить финансовое планирование. Некоторые компании могут столкнуться с трудностями в конкурентной борьбе, особенно если их конкуренты находятся в странах с более низким НДС. Возможен рост теневого сектора, так как предприниматели будут искать способы уклонения от налогов. С точки зрения государства, повышение НДС может привести к увеличению налоговых поступлений в бюджет. Это может быть использовано для финансирования социальных программ, инфраструктуры или сокращения дефицита бюджета. Однако, если рост НДС приведет к замедлению экономической активности, долгосрочный эффект может быть негативным, - выразила мнение Зарета Фаталиева.

По словам Зареты Фаталиевой, повышение ставки НДС может повлечь за собой и социальные последствия.

Повышение ставки налога на добавленную стоимость может усилить социальное неравенство, так как бедные слои населения тратят большую часть своих доходов на товары первой необходимости, которые станут дороже. Это может вызвать недовольство среди населения и потребовать дополнительных мер социальной поддержки, - отметила она.

Зарета Фаталиева также подчеркнула, что высокий НДС может снизить привлекательность страны для иностранных инвесторов, особенно, если в других странах налоговая нагрузка ниже. Это, по ее словам, может замедлить приток капитала и технологий.

Напомним, на заседании с президентом РК обсуждался вопрос повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане. Отмечалось, что он может быть повышен с текущих 12%, но точное значение пока не определено. При этом звучали различные сообщения о рассмотрении вариантов роста налога до 15, 16 или 20%. Вместе с тем планируется снизить порог для постановки на учет по НДС с текущих 78 млн тенге до 15 млн тенге, а также сократить количество видов по общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД), то есть оставить возможность применять розничный налог только некоторым секторам бизнеса.

Каких сфер не коснется повышение НДС, рассказал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

Повышение налога на добавленную стоимость нужно для пополнения бюджета государства. Однако можно принять и другие меры, которые могут оказаться более эффективными.

Как рост НДС может повлиять на бизнес в Казахстане, рассказал эксперт.

Экономист предупреждает: повышение НДС может разрушить экономику Казахстана. В правительстве Казахстана сделали заявление по изменению ставки налога на добавленную стоимость.

Сегодня, 11 февраля 2025 года, выступая во время заседания правительства, Жумангарин заявил, что повышение и дифференциация ставки НДС до 16 процентов позволяют уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов, а также усилить сберегательную функцию Национального фонда и финансировать приоритетные государственные проекты. При этом, как подчеркнул глава МНЭ, для производителей сельскохозяйственной продукции предлагается освобождение от НДС.

Сильного роста цен ожидают аналитики в Казахстане. Инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение высказали финансовые эксперты на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране.