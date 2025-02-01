Экономист предупреждает: повышение НДС может разрушить экономику Казахстана

Экономист Айман Турсынкан предупреждает, что повышение НДС до 20% может привести к кризису платежей, росту цен и массовому уходу бизнеса в тень. По ее мнению, реформа в текущем виде не обеспечит рост налоговых поступлений, а лишь усугубит экономические риски, передает Ulysmedia.kz .

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Детали

Экономист и директор форсайтингового агентства Eximar Айман Турсынкан считает, что планы по налоговой реформе не приведут к росту налоговых поступлений в бюджет, как рассчитывает Министерство финансов. Она отмечает, что простое увеличение ставки НДС на 66% и снижение порога постановки на учет с 78 млн до 15 млн тенге вряд ли оправдают ожидания по увеличению собираемости.

Статистика

По данным за 2024 год, общий объем поступлений в бюджет составил 19,7 трлн тенге, из которых налоги на доходы принесли 7,6 трлн, налоги на имущество – 0,7 трлн, социальные налоги – 1,5 трлн, а НДС и акцизы внутреннего рынка – 7,4 трлн. Пошлины и НДС на импорт составили 2,2 трлн тенге. В результате государство планирует увеличить сборы по НДС с 9,6 трлн до 15,6 трлн тенге. Однако Турсынкан считает, что такая схема сработает только на импортных товарах, тогда как малый бизнес может оказаться в сложной ситуации.

Прогноз

Экономист отмечает, что малые и микропредприятия могут раздробиться, переходя на упрощенные налоговые режимы с меньшими ставками или вовсе уйти в тень, чтобы избежать регистрации по НДС.

Малый и микробизнес раздробится до состояния с 6% с оборотов по упрощенке до 3% и розничного налога 2%, или совсем уйдет в тень, чтобы не вставать на учет по НДС. Средний бизнес в обрабатывающих отраслях, особенно в агропроме, где нет зачетных сумм, может разориться в первый же квартал 2025 года после сдачи формы 300, а выживающие просто повысят ценники, - считает она.

Средний бизнес, особенно в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, где нет зачетных сумм, может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями уже в первом квартале 2025 года.

Кроме того, повышение НДС, по мнению Айман Турсынкан, принесет выгоду только экспортерам, которым государство возмещает налог. Это может привести к снижению поступлений по корпоративному подоходному налогу (КПН), что ударит по всей налоговой базе.

Негативные последствия

Не могу понять логики в попытке заработать 1 триллион и уничтожить базу сбора в 16 трлн (7 по КПН и 9 по НДС текущих). При том главным индикатором здоровья экономики является собираемость КПН, а это все же тоже хорошо контролируемые налоги благодаря упрощенным режимам, - задается вопросом эксперт.

Она также указывает на возможные негативные последствия резкого повышения НДС при текущей базовой ставке Нацбанка в 15,25%. Это может привести к росту инфляции, увеличению расходов на продукты питания, медикаменты и коммунальные услуги. В результате налоговая нагрузка на население возрастет, а потребление сократится.

По ее прогнозам, кризис неплатежей затронет до 97% налогоплательщиков, что поставит под угрозу 19 трлн тенге налоговых поступлений. Ситуация может напоминать кризис 1996–1999 годов, когда массовая дебиторская задолженность привела к исчезновению денежной массы и росту бартерных расчетов.

Что она предлагает

Экономист предлагает альтернативные решения:

Введение дифференцированной ставки НДС – от 0% до 20%. На социально значимые товары ставка всегда будет - 0%, на отечественные продукты питания и бытовую химию -8%, 20% - на импортные товары.

Сохранение по видам и секторам порога на НДС в текущем виде. В сфере услуг и розничной торговли действующий розничный 2% и упрощённый режим 3% не может быть ниже 15 млн тенге.

Разделение единого налога по упрощенной системе на три компонента: 3% – НДС, 1,5% – КПН, 1,5% – социальный налог. Лимит по упрощенке на 6% сохранить как есть.

Сохранение порога постановки на учет по НДС.

Введение прогрессивного НДС для предметов роскоши до 50%.

Пересмотр механизма возмещения НДС для крупных налогоплательщиков.

Разработка новой системы налогообложения недвижимости, которая обеспечит справедливую нагрузку на владельцев коммерческих объектов.

Кроме того, она считает, что в первую очередь необходимо провести аудит государственных расходов и эффективнее распределять бюджетные средства, а не увеличивать налоговое бремя на бизнес и население.

НДС

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