Ставка по НДС: правительство выступило с новым предложением

В правительстве Казахстана сделали заявление по изменению ставки налога на добавленную стоимость (НДС), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

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Сегодня министр финансов Мади Такиев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы. Во встрече, организованной при поддержке нацпалаты предпринимателей "Атамекен", приняли участие более 150 представителей бизнеса, ассоциаций, общественных и отраслевых объединений.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы:

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16 процентов, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей – промежуточная ставка в размере 10 процентов. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов и освобождение".

В настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица в силу имеющихся льгот платят только 30 процентов от положенных к уплате налогов в бюджет. По новым механизмам, никто из них НДС платить не будет. Это позволит сделать казахстанскую сельхозпродукцию (картофель, помидоры, лук и так далее) более конкурентоспособной. Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10 процентов, еще обсуждаются с бизнесом.

Также на встрече были озвучены предложения по пересмотру режима упрощенной декларации и розничного налога при сохранении его сущности – предела дохода в размере 600 тысяч МРП (2 миллиарда 359 миллионов тенге) в год. Ключевое изменение – реализация данного режима только в сегменте B2C (в рознице). Предложено снять ограничения по численности работников. В случае, если доход от реализации предпринимателя превышает 100 миллионов тенге в год, предусмотрена возможность уменьшения облагаемого дохода на сумму фонда оплаты труда. Таким образом, порог в 100 миллионов тенге позволит стимулировать обеление заработных плат. При этом ставка 4 процента розничного налога сохраняется (с возможностью снижения маслихатами на 50 процентов).

Как сообщает сайт правительства, при реализации налоговой реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны в размере 4-5 триллионов тенге ежегодно. Эти средства помогут сократить зависимость от Национального фонда; снизить уровень государственного долга и направить дополнительные ресурсы на кредитование инвестпроектов, развитие институтов развития, модернизацию ЖКХ, теплоэнергетической системы.

Напомним, 7 февраля Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.

"Любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики. Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что решение по верхней планке ставки должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов.