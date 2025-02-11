18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
506.43
522.43
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.02.2025, 09:11

Сильного роста цен ожидают аналитики в Казахстане

Новости Казахстана 0 968

Инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение высказали финансовые эксперты на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
В январе инфляция в Казахстане ускорилась – за месяц цены на товары и услуги выросли на 1,1%, а за год – на 8,9%. Однако сейчас в экономике страны наблюдаются некоторые тенденции, которые могут в скором времени заставить их снова взлететь вверх.

Согласно данным опроса Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), эксперты ожидают, что через год инфляция составит 10,6%. Это выше, чем прогнозировалось ранее, а также значительно выше текущих темпов роста цен.

Причины кроются в текущем росте цен – 1,1% является максимальным за последние 11 месяцев. Кроме того, свою лепту вносят обсуждаемые реформы в Налоговом кодексе РК.

Напомним, в стране рассматривают возможность увеличить НДС, а также отменить некоторые льготы. Само обсуждение таких изменений уже провоцирует рост цен, как, например, это происходит сейчас с рынком недвижимости.

Интересно, что на этом фоне часть экспертов (37%) считают, что Нацбанк 7 марта может увеличить базовую ставку, тем самым ужесточив денежно-кредитную политику в стране. Впрочем, остальные респонденты думают, что изменений не произойдет. Напомним, сейчас базовая ставка находится на уровне 15,25%.

Что касается остальных экономических показателей, то здесь стоит отметить прогнозы по курсу валют. Так, эксперты ожидают, что через месяц курс доллара в Казахстане составит 513,9 тенге. На текущий момент американская валюта торгуется на уровне 510,49 тенге.

Впрочем, через год курс может составить уже 551,2 тенге. Всему виной ожидаемая стоимость нефти марки Brent, которая также опустилась с 73,6 до 69,3 долларов за баррель, тогда как бюджетом заложена цена в 75 долларов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...