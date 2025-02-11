Сильного роста цен ожидают аналитики в Казахстане

Инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение высказали финансовые эксперты на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране. Подробности читайте на NUR.KZ.

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1,1%, а за год – на 8,9%. Однако сейчас в экономике страны наблюдаются некоторые тенденции, которые могут в скором времени заставить их снова взлететь вверх. В январе инфляция в Казахстане ускорилась – за месяц цены на товары и услуги выросли наа за год – наОднако сейчас в экономике страны наблюдаются некоторые тенденции, которые могут в скором времени заставить их снова взлететь вверх.

Согласно данным опроса Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), эксперты ожидают, что через год инфляция составит 10,6%. Это выше, чем прогнозировалось ранее, а также значительно выше текущих темпов роста цен.

Причины кроются в текущем росте цен – 1,1% является максимальным за последние 11 месяцев. Кроме того, свою лепту вносят обсуждаемые реформы в Налоговом кодексе РК.

Напомним, в стране рассматривают возможность увеличить НДС, а также отменить некоторые льготы. Само обсуждение таких изменений уже провоцирует рост цен, как, например, это происходит сейчас с рынком недвижимости.

Интересно, что на этом фоне часть экспертов (37%) считают, что Нацбанк 7 марта может увеличить базовую ставку, тем самым ужесточив денежно-кредитную политику в стране. Впрочем, остальные респонденты думают, что изменений не произойдет. Напомним, сейчас базовая ставка находится на уровне 15,25%.

Что касается остальных экономических показателей, то здесь стоит отметить прогнозы по курсу валют. Так, эксперты ожидают, что через месяц курс доллара в Казахстане составит 513,9 тенге. На текущий момент американская валюта торгуется на уровне 510,49 тенге.

Впрочем, через год курс может составить уже 551,2 тенге. Всему виной ожидаемая стоимость нефти марки Brent, которая также опустилась с 73,6 до 69,3 долларов за баррель, тогда как бюджетом заложена цена в 75 долларов.