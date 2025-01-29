Каких сфер не коснется повышение НДС, рассказал Жумангарин

Журналисты поинтересовались, почему правительство отказалось от дифференцированной ставки НДС и не приведет ли повышение ставки с 16% до 20% к массовому банкротству малого и микробизнеса.

В ответ Серик Жумангарин заявил, что особенностью этой реформы является упорядочение и систематизация списка плательщиков НДС.

"Сейчас плательщиками данного налога являются 137 700 субъектов бизнеса, из них реально платят 88 тыс., то есть 4% из 2,3 млн субъектов бизнеса… Мы не говорим, что на 20% поднимем. Это предложение. Но мы не считаем, что это приведет к массовому банкротству бизнеса. А что касается дифференциации, это большая реформа и если мы сейчас уйдем в детали вы и вовсе ничего не поймете. Например, для сельхозтоваропроизводителей предусмотрена ставка в 0%, то есть не поднимаем для них, их нужно поддерживать, так как они являются поставщиками основных продуктов питания. Фармацевтика и медицина – 10%, чтобы завтра негативно не сказалось на здоровье населения, такая дифференциация внутри предусмотрена", – заявил он.

28 января премьер-министра Серик Жумангарин напомнил, что на сегодня на обсуждении в Парламенте находится проект нового Налогового кодекса и в нем предусмотрен ряд мер, связанных с сокращением налоговых льгот, повышением налогов для банков второго уровня, игорного бизнеса, предметов роскоши.