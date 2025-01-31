Альтерантивы есть: чем можно заменить повышение НДС в Казахстане, рассказал эксперт

Повышение налога на добавленную стоимость нужно для пополнения бюджета государства. Однако можно принять и другие меры, которые могут оказаться более эффективными. Об этом читайте на NUR.KZ.
Казахстан сталкивается с проблемой пополнения государственного бюджета – налоговые поступления не перекрывают расходы государства. Из-за этого активно обсуждается возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 12% до 20%.
Однако Максим Барышев, основатель Группы компаний "Учет", указывает на риски, которые могут в результате ударить по карманам граждан.
Чтобы этого избежать, согласно мнению эксперта, можно применить альтернативные решения повышению НДС.
"Повышение НДС – это самый простой способ пополнения бюджета, но далеко не самый эффективный.
Вместо увеличения налоговой нагрузки на граждан и бизнес, необходимо искать резервы внутри самой экономики. Для этого есть несколько альтернативных мер, которые могли бы принести больший эффект", – сообщает эксперт.
Максим Барышев. Источник: Группа компаний "Учет"
Так, среди предлагаемых решений указываются:
"Таким образом, прежде чем повышать НДС, необходимо использовать весь спектр возможностей для увеличения доходной части бюджета без дополнительного давления на бизнес и граждан.
А вместо все новых административных барьеров необходимо усилить контроль за реальными неплательщиками и упростить налоговую систему, делая ее прозрачной и удобной", – сообщает Максим Барышев.
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