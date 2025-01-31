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31.01.2025, 08:25

Альтерантивы есть: чем можно заменить повышение НДС в Казахстане, рассказал эксперт

Новости Казахстана 0 1 583

Повышение налога на добавленную стоимость нужно для пополнения бюджета государства. Однако можно принять и другие меры, которые могут оказаться более эффективными. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp
Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Казахстан сталкивается с проблемой пополнения государственного бюджета – налоговые поступления не перекрывают расходы государства. Из-за этого активно обсуждается возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 12% до 20%.

Однако Максим Барышев, основатель Группы компаний "Учет", указывает на риски, которые могут в результате ударить по карманам граждан.

Чтобы этого избежать, согласно мнению эксперта, можно применить альтернативные решения повышению НДС.

Какие меры следует принять

"Повышение НДС – это самый простой способ пополнения бюджета, но далеко не самый эффективный.

Вместо увеличения налоговой нагрузки на граждан и бизнес, необходимо искать резервы внутри самой экономики. Для этого есть несколько альтернативных мер, которые могли бы принести больший эффект", – сообщает эксперт.

Максим Барышев

Максим Барышев. Источник: Группа компаний "Учет"

Так, среди предлагаемых решений указываются:

  1. оптимизация государственных расходов – прежде чем повышать налоги, необходимо критически пересмотреть структуру бюджетных расходов, значительная часть которых тратится на содержание государственного аппарата, и неэффективные проекты;
  2. борьба с теневой экономикой, превышающей 30% по различным оценкам – это означает, что огромные суммы остаются вне налоговой системы. Если даже часть этих средств вывести в легальный сектор за счет стимулирующих мер, налоговые поступления увеличатся естественным образом;
  3. отказ от идеи предоплаты НДС – принудительная уплата НДС авансом может привести к кассовым разрывам и заморозить оборотные средства бизнеса. Компании будут вынуждены искать финансирование или сокращать операционные расходы, что снизит деловую активность;
  4. отказ от чрезмерного контроля за добросовестными налогоплательщиками – системы e-Tamga, ЭСФ и СНТ, признание сделок не действительными или без фактического осуществления поставки товаров/выполнения работ усложняют работу законопослушного бизнеса, но не решают проблему уклонения от налогов.
 

"Таким образом, прежде чем повышать НДС, необходимо использовать весь спектр возможностей для увеличения доходной части бюджета без дополнительного давления на бизнес и граждан.

А вместо все новых административных барьеров необходимо усилить контроль за реальными неплательщиками и упростить налоговую систему, делая ее прозрачной и удобной", – сообщает Максим Барышев.

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