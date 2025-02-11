18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
506.43
522.43
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.02.2025, 12:11

Кого решили освободить от уплаты НДС в Казахстане

Новости Казахстана 0 451

Вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин объяснил новые ставки налога на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Выступая во время заседания правительства, Жумангарин заявил, что повышение и дифференциация ставки НДС до 16 процентов позволяют уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов, а также усилить сберегательную функцию Национального фонда и финансировать приоритетные государственные проекты.

При этом, как подчеркнул глава МНЭ, для производителей сельскохозяйственной продукции предлагается освобождение от НДС.

"Сейчас крестьянские хозяйства - неплательщики НДС. Мы это сохраняем. Юридические лица - сельхозтоваропроизводители платят НДС 30 процентов от положенного к уплате в бюджет. Теперь платить не будут. Таким образом, вся продукция (картофель, помидоры, лук, капуста и так далее), произведенная в Казахстане, будет более конкурентоспособна.

Ставка 10 процентов. Мы предлагаем пониженную ставку для сферы здравоохранения. На кого она будет еще распространена? Этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Какие еще виды деятельности - мы соберем все предложения, подсчитаем и совместно с экспертами и бизнесом решим", - пояснил Жумангарин.

Дифференциация только 10 процентов связана со сложностью администрирования, добавил вице-премьер. В первую очередь, для бизнеса. Во-вторых, для налоговых органов.

"Когда много ставок – усложняется учет, усложняется составление деклараций, накапливается дебетовое сальдо. Чтобы этого избежать, мы предлагаем: 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов и освобождение. Снижение порога постановки на учет по НДС. Сегодня лишь 4 процента предприятий платят НДС. Многие компании искусственно дробят бизнес, чтобы избежать налогообложения. Это подрывает налоговую систему и мешает нормальному зачету НДС. Поэтому предлагается снижение порога постановки на учет с 80 миллионов тенге до 15 миллионов тенге.

Создаются условия, при которых стоимость издержек дробления будет превышать выгоды от дробления. Это создаст равные условия для бизнеса, предотвратит схемы уклонения", - продолжил он.

В этом вопросе правительство ориентируется на международный опыт, добавил Жумангарин. Он подчеркнул, что в большинстве стран развитой и развивающейся экономики порог по НДС либо значительно ниже, либо отсутствует вовсе.

В качестве примера глава МНЭ пример Канаду, Корею, скандинавские страны, ряд стран Восточной Европы и ближайших соседей, Россию, Узбекистан, Кыргызстан, где пороги ниже, чем в Казахстане.

"Также будет пересмотрен режим розничного налога. В целом мы его сохраняем. При этом предел дохода по предлагаемому этому режиму сохраняется в размере 600 тысяч МРП, это 2,359 триллиона тенге в год; снимаются ограничения по численности работников; ФОТ вычитается, если доход от реализации превышает 100 миллионов тенге в год; 100 миллионов тенге для стимулирования обеления заработных плат; сохраняем ставку 4 процента (с возможностью снижения маслихатами на 50 процентов); и ключевое условие – сокращение видов деятельности и реализация только в сегменте B2C. Режим называется "розничный". Он должен соответствовать своему названию. Реализация только населению", - добавил Жумангарин.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Так как доход с нефти правительство поиметь не может, так как она принадлежит сами знаете кому, правительство решило переобуться и сдирать три шкуры с народа. В чём то я даже согласен с правительством, может хоть таким способом народ разбудите.
11.02.2025, 08:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...