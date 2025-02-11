Кого решили освободить от уплаты НДС в Казахстане

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Выступая во время заседания правительства, Жумангарин заявил, что повышение и дифференциация ставки НДС до 16 процентов позволяют уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов, а также усилить сберегательную функцию Национального фонда и финансировать приоритетные государственные проекты.

При этом, как подчеркнул глава МНЭ, для производителей сельскохозяйственной продукции предлагается освобождение от НДС.

"Сейчас крестьянские хозяйства - неплательщики НДС. Мы это сохраняем. Юридические лица - сельхозтоваропроизводители платят НДС 30 процентов от положенного к уплате в бюджет. Теперь платить не будут. Таким образом, вся продукция (картофель, помидоры, лук, капуста и так далее), произведенная в Казахстане, будет более конкурентоспособна. Ставка 10 процентов. Мы предлагаем пониженную ставку для сферы здравоохранения. На кого она будет еще распространена? Этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Какие еще виды деятельности - мы соберем все предложения, подсчитаем и совместно с экспертами и бизнесом решим", - пояснил Жумангарин.

Дифференциация только 10 процентов связана со сложностью администрирования, добавил вице-премьер. В первую очередь, для бизнеса. Во-вторых, для налоговых органов.

"Когда много ставок – усложняется учет, усложняется составление деклараций, накапливается дебетовое сальдо. Чтобы этого избежать, мы предлагаем: 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов и освобождение. Снижение порога постановки на учет по НДС. Сегодня лишь 4 процента предприятий платят НДС. Многие компании искусственно дробят бизнес, чтобы избежать налогообложения. Это подрывает налоговую систему и мешает нормальному зачету НДС. Поэтому предлагается снижение порога постановки на учет с 80 миллионов тенге до 15 миллионов тенге. Создаются условия, при которых стоимость издержек дробления будет превышать выгоды от дробления. Это создаст равные условия для бизнеса, предотвратит схемы уклонения", - продолжил он.

В этом вопросе правительство ориентируется на международный опыт, добавил Жумангарин. Он подчеркнул, что в большинстве стран развитой и развивающейся экономики порог по НДС либо значительно ниже, либо отсутствует вовсе.

В качестве примера глава МНЭ пример Канаду, Корею, скандинавские страны, ряд стран Восточной Европы и ближайших соседей, Россию, Узбекистан, Кыргызстан, где пороги ниже, чем в Казахстане.