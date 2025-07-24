Все проверяйте сами: как выбрать надёжного застройщика в Мангистау

В связи с участившимися жалобами жителей Актау на недобросовестных застройщиков редакция Lada.kz обратилась в областное управление строительства, чтобы выяснить, как жителям региона определить надёжного застройщика и не столкнуться с проблемами при покупке жилья.

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В управлении строительства региона ответили на вопросы Lada.kz, как регулируется система долевого участия в жилищном строительстве, кто отвечает за проверку и подтверждение добросовестности застройщиков, а также на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы распознать возможную недобросовестность компании ещё до заключения договора.

Lada.kz: Существует ли в Актау (или в регионе) официальный список недобросовестных застройщиков? Кто формирует этот перечень и как часто он обновляется?

Управление строительства: В официальном доступе конкретного перечня недобросовестных застройщиков на уровне города нет. Однако в случае нарушений законодательства застройщики могут быть привлечены к ответственности, и информация о судебных разбирательствах доступна через сервисы eGov, Kaspi, сайт судебного кабинета. Кроме того, органы прокуратуры и управление государственного архитектурно-строительного контроля (УГАСК) ведут надзор за деятельностью застройщиков, и могут инициировать соответствующие меры.

Lada.kz: Есть ли у горожан доступ к перечню застройщиков, которым можно доверять? Кто подтверждает их добросовестность — акимат, палата предпринимателей, министерства?

Управление строительства: Да, жители могут использовать платформу Homeportal.kz, где размещена информация о застройщиках, имеющих разрешение акимата на привлечение средств дольщиков. Также добросовестность подтверждается лицензиями, разрешениями на строительство, заключением комплексной вневедомственной экспертизы и разрешением на привлечение средств дольщиков, выданными местными исполнительными органами.

Согласно данным сайта Homeportal.kz, на сегодняшний день в Актау отсутствуют объекты, зарегистрированные в системе долевого строительства.

Однако, ранее аким города Абилкаир Байпаков заявлял, что в Актау лишь нескольким жилым комплексам предоставлено официальное разрешение на долевое строительство и законное привлечение средств физических лиц.

По данным акимата города, на сегодняшний день из 119 жилых домов, строящихся на территории города Актау, 33 признаны незаконными. Из них 5 объектов были снесены, ещё 2 приведены в соответствие с техническими нормами и введены в эксплуатацию. По оставшимся 26 объектам вопрос остаётся открытым, однако акиматом принимаются меры по их документальному оформлению. Помимо этого, шесть жилых комплексов официально признаны проблемными.

Lada.kz: В каких объектах на сегодняшний день официально запрещено покупать жильё или долевое участие? Имеется ли список таких ЖК/новостроек?

Управление строительства: Такие списки напрямую не публикуются, однако информацию о незаконных объектах можно получить в местных исполнительных органах (МИО), в том числе в отделе архитектуры и градостроительства, управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), а также в органах прокуратуры. Кроме того, акимат периодически размещает предупреждения о недобросовестных проектах на своих официальных страницах в социальных сетях и сайте.

Lada.kz: Как жителю самостоятельно проверить добросовестность застройщика перед покупкой квартиры? Какие документы и источники нужно изучить?

Управление строительства: Проверить добросовестность застройщика можно через местный исполнительный орган, обратившись в отдел архитектуры и градостроительства, а также в управление государственного архитектурно-строительного контроля.

Рекомендуется запросить и изучить следующие документы:

разрешение на строительство, выданное МИО через отдел архитектуры и ГАСК;

заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектной документации;

документы, подтверждающие право собственности или аренды на земельный участок;

разрешение акимата на привлечение средств дольщиков (при наличии);

наличие лицензии I категории на выполнение строительно-монтажных работ;

сведения о наличии или отсутствии судебных исков (через сервис «Судебный кабинет»);

наличие проекта на портале Homeportal.kz.

Также можно обратиться за консультацией в палату предпринимателей региона или юридическую консультацию.

Lada.kz: Какие признаки могут указывать на возможную недобросовестность застройщика?

Управление строительства: Основные признаки:

отсутствие разрешения на строительство;

нет сведений о проекте на Homeportal.kz;

продажа квартир без договора долевого участия (по предварительным договорам купли-продажи);

отсутствие ИИН или регистрационных данных у юридического лица;

отсутствие строительной лицензии;

имеются судебные иски по аналогичным проектам;

отсутствие физического офиса и контактных данных.

Lada.kz: Какие застройщики в Актау имеют положительную репутацию и высокую статистику по завершению объектов в срок? Есть ли официальные данные по этим компаниям?

Управление строительства: Акимат официально не публикует рейтинг добросовестных застройщиков, однако такие данные можно получить по завершённым и введённым в эксплуатацию объектам. Также положительная репутация формируется через отсутствие жалоб, наличие всех разрешительных документов и сдачу объектов в срок. Информацию можно уточнить в Управлении строительства области и на Homeportal.kz.

Lada.kz: Какие меры принимает акимат или контролирующие органы для защиты дольщиков от недобросовестных застройщиков? Были ли случаи возврата средств или компенсаций?

Управление строительства: Контроль осуществляется через ГАСК, прокуратуру и акимат. В случае выявления нарушений возбуждаются административные дела, налагаются штрафы, приостанавливаются работы. Возврат средств возможен только в судебном порядке, если доказана вина застройщика. Также может применяться механизм страхования долевого строительства (если предусмотрено договором).

Lada.kz: Что делать, если человек уже вложился в стройку, а сроки сдачи срываются? Куда обращаться и какие права имеет дольщик?

Управление строительства: В первую очередь необходимо:

обратиться письменно к застройщику с требованием разъяснить ситуацию;

в случае отсутствия реакции – подать жалобу в прокуратуру и ГАСК;

при необходимости – обратиться в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть средства;

рекомендуется сохранять все документы, чеки, переписку;

можно обратиться к юристу или в палату предпринимателей для сопровождения дела.

Напомним, в Агентстве по финансовому мониторингу РК официально сообщили, что 10 июня 2025 года мошенник получил пять лет лишения свободы за хищение средств дольщиков в Актау.

Ситуации с обманутыми дольщиками в Актау, к сожалению, не новость. Подобные случаи уже имели место в прошлом, когда застройщики не выполняли свои обязательства по срокам сдачи жилья или вовсе исчезали, оставив граждан без квартир и вложенных средств.

В этом году дольщики ЖК «Ак кала» пришли в акимат и требовали встречи с главой региона Нурдаулетом Килыбаем. Они вложились в долевое строительство, но свои квадратные метры видят только на бумаге – застройщик ушел под суд, а стройка заморозилась.

В 2024 году вкладчики ТОО «ISA Group» записали видеообращение к Президенту страны. В своем послании люди попросили ускорить процесс завершения строительства их домов, сдать которые им обещали еще четыре года назад.

В 2020 году пострадавшие от рук мошенников местные жители купились на заманчивую цену и месторасположение строящегося жилого комплекса «Гаухартас» в 20 микрорайоне. Спустя время выяснилось, что застройщик продавал одни и те же квартиры по несколько раз, а потом и вовсе пропал с деньгами вкладчиков.