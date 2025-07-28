Путь от похудения до психоза: врач из Актау о скрытой угрозе БАДов и чаёв

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В Мангистау новую волну популярности набирают «чудо-препараты» и чаи для снижения веса. Но, известны случаи, когда прием таблеток для похудения приводил к катастрофическим последствиям, вплоть до лечения в психиатрической клинике. Корреспонденты Lada.kz вместе с руководителем Центра психического здоровья Мади Токановым попытались разобраться можно ли доверять описанным составам и что скрывается за яркой рекламой и резким сбросом веса.

Фото с сайта pixabay.com

Погоня за стройностью достигла масштабов эпидемии. Интернет завален советами от сомнительных «специалистов», а Instagram превратился в витрину опасных средств для похудения. Но за яркой упаковкой скрываются психозы, госпитализация и подорванная психика.

Айгуль (имя изменено) — женщина с активной жизненной позицией, работающая, воспитывающая детей, с ясным умом и ответственным подходом к своему здоровью. Она, как и многие, хотела похудеть после родов. В интернете наткнулась на капсулы «Белайт-2», где в описании значились исключительно натуральные компоненты: лотос, ананас, плоды гарцинии и ягоды годжи. Ни одного упоминания о субитрамине или других сильнодействующих веществах. Цена — доступная, отзывы — восторженные.

«Сначала всё было отлично — ушло 4 килограмма за неделю. Есть не хотелось совсем. Появилась бодрость, настроение улучшилось. Я даже подумала, что нашла своё средство. Но вскоре начались тревожные симптомы: бессонница, нервозность, раздражительность. Я могла не спать несколько ночей подряд и при этом чувствовать прилив энергии — шила, убиралась, мыла окна по ночам», — вспоминает Айгуль.

Один из эпизодов, ставших тревожным сигналом для родных, — сильный солнечный ожог, который Айгуль получила в разгар жары.

«Мне казалось, что мне холодно, я вышла на улицу в разгар дня без головного убора, села на солнце, и только вечером заметила, что кожа вся красная и болит. Я просто не чувствовала жары. Потом врачи объяснили, что это было связано с психозом — потерей чувствительности и нарушением восприятия», — вспоминает она.

Со временем состояние усугублялось.

«Я не связывала это с таблетками. Думала, просто переутомилась. Но на десятые сутки без сна я почувствовала что-то странное — как будто кто-то наблюдает за мной, потом стали появляться голоса. Они были навязчивыми, пугающими, иногда приказывали мне что-то сделать. На 11-й день без сна я перестала понимать, где нахожусь. Я почти не ела — аппетита не было совсем, могла за день выпить лишь стакан воды и съесть яблоко», — рассказывает она.

Её экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу. Диагноз — острый психоз на фоне приёма неустановленного вещества. Ей понадобились недели лечения и месяцы реабилитации, чтобы вернуться к нормальной жизни. Однако до сих пор в её медицинской карте стоит диагноз, из-за которого она, к примеру, не может быть донором крови.

Эта история произошла с Айгуль более 10 лет назад. В период своего лечения она обнаружила на форумах «худеющих» схожие симптомы.

«Женщины жаловались на галлюцинации, резкую смену настроения. Потом были публикации о том, что в препарате содержится субитромин, который в определенных случаях может вызывать подобный эффект. Пить его бесконтрольно категорически нельзя. Благо, в клинике мне попался хороший доктор, которая, выслушав историю, не стала «клеймить» меня психиатрическими диагнозами и кормить сильными препаратами. Понимаете, далеко не все могут четко связать ухудшение состояния с приемом лекарств. Ведь многое зависит от человека - что он переживает в настоящий момент. Многие женщины, чувствуя недомогания, могут связать это с личными проблемами, которые есть, как правило, у каждой», - рассказывает Айгуль.

Спустя несколько лет Айгуль случайно увидела тот же «Белайт-2» в косметичке у другой девушки. Та призналась, что недавно начала пить капсулы и испытывает тревожность, головные боли, бессонницу. Инструкция по-прежнему не содержала никаких упоминаний о психотропных веществах.

«Люди продолжают травить себя. Эти препараты не тестируются, никто не знает, что в них на самом деле. Но красивый дизайн и обещания «без диет и спорта» делают своё дело», — говорит Айгуль.

Психиатр, руководитель Центра психического здоровья Мангистауской области Мади Токанов, подтверждает: в его практике были случаи, когда пациенты оказывались в отделении с симптомами психоза или тяжёлой тревоги после приёма БАДов и чаёв для похудения.

«Мы исследовали капсулы, которые пациенты приносили с собой. Токсикологический анализ показал наличие психоактивных веществ, близких к амфетаминам. Это мощные стимуляторы. Они вызывают подавление аппетита, эйфорию, а затем — истощение нервной системы, тревожность, панические атаки, психозы. Особенно опасно, если человек уже склонен к неврозам или у него есть предрасположенность к психическим расстройствам», — отмечает врач.

Почему эти препараты не запрещены?

Главная причина — юридическая лазейка. Эти продукты не регистрируются в качестве лекарств. Их выпускают как биологически активные добавки или даже под видом «чаев». А значит, они не проходят клинические испытания и не требуют разрешения от Минздрава.

«Иногда вещества, часто крайне вредные и опасные, добавляют нелегально, чтобы усилить эффект. Производитель может не указывать это в составе. Покупатель не узнает правду, пока не окажется в больнице», — подчёркивает Токанов.

Какие симптомы должны насторожить?

полная потеря аппетита;

бессонница;

повышение тревожности;

головные боли;

тахикардия, давление;

галлюцинации, чувство страха;

странное поведение, ощущение нереальности происходящего.

Что делать, если вы уже начали приём?

Немедленно прекратить употребление. При ухудшении самочувствия — обратиться к врачу, желательно к терапевту или психиатру. Не скрывайте факт приёма препарата — это поможет быстрее поставить диагноз.

По мнению специалистов, особенно подвержены риску женщины, которые:

худеют «втихаря», не рассказывая об этом даже близким;

не консультируются с врачами;

склонны к резким ограничениям питания и употреблению «волшебных средств».

«Организм не может терять по 5–7 кг в неделю без последствий. Это либо вода, либо мышечная масса. Или — результат действия токсинов. Фармакология - не волшебство. Либо препарат сертифицирован, либо это лотерея со здоровьем», — подчёркивает врач.

Айгуль считает, что государственные органы должны ужесточить контроль за продажей таких средств, особенно в интернете.

«Это не косметика, не чай. Это отравляющие вещества, которые калечат жизни», — говорит она.

И если такие препараты продолжают появляться на прилавках, значит кто-то закрывает на это глаза. А пока — только личная осознанность может спасти. Прежде чем проглотить очередную «натуральную» капсулу, подумайте, стоит ли похудение вашего здоровья, разума и жизни.