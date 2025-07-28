Как уберечь ребенка от падения с высоты: советы от тренера по безопасности из Актау

Каждое лето в Казахстане фиксируются трагические случаи падения детей из окон. Большинство таких происшествий происходит, когда малыши остаются без присмотра или родители недооценивают уровень их активности. Детский клинический психолог и тренер по детской безопасности из Актау Алена Иванова рассказала, как объяснять детям опасность окон и что важно предусмотреть родителям - особенно в семьях с активными и гиперактивными детьми - в материале Lada.kz.
С какого возраста ребенку нужно начинать объяснять, что окно - это опасно?
Начинать разговаривать с ребенком стоит с 1,5-2 года, когда малыш начинает активно исследовать пространство.
В этом возрасте уже формируется причинно-следственная связь на уровне простых закономерностей: «если - то», а так же, понимание: «нельзя - можно». Конечно, не надо ждать, когда ребенок сам начнет исследовать окно, лучше объяснять на опережение, до того, как он туда полезет. Важно, чтобы это было не разовое предупреждение, а систематическое правило, встроенное в быт, - говорит специалист.
Как правильно объяснять ребенку, почему нельзя подходить к окну?
Объяснение должно быть простым, конкретным и соответствовать возрасту.
Например, до 2 лет мы можем ограничиться формулировкой: «На окно - нельзя», после 2 лет: «Окно - это не место для игр. Если туда встать, то можно сильно упасть и больно удариться», - делится психолог.
Каких слов и формулировок избегать?
Лучше избегать слов вроде «разобьешься - так как они являются еще для ребенка абстрактными, он не вкладывает в них смысл.
Можно ли использовать пугающие примеры?
У детей дошкольного возраста (до 6–7 лет) пугающие образы чаще вызывают тревогу или агрессию, чем осознание. И чаще всего подобные примеры не работают в долгосрочной перспективе.
Какие игры или ситуации могут подсознательно побуждать детей залезать на подоконники?
Поэтому важно не превращать подоконник в игровую зону, - советует Алена Иванова.
Как формируется у ребенка чувство опасности? Можно ли его «воспитать» заранее?
Чувство безопасности формируется через наблюдение за взрослым и понятные, последовательные правила. Ребенок не рождается с пониманием, что такое опасность, он «учится бояться», если родитель сам объясняет, показывает и структурирует поведение: «На дороге - всегда держим взрослого за руку», «На балконе - только сидим, не играем».
Развитие саморегуляции, предвосхищения последствий и инстинкта самосохранения идет постепенно и достигает устойчивого уровня только ближе к 7-9 годам, - подчеркивает эксперт.
Что делать, если ребенок игнорирует запреты? Как быть с детьми, которые проявляют упрямство или гиперактивность?
Как родителям сохранить баланс между свободой и безопасностью? Нужно ли разрешать ребенку смотреть в окно, но при соблюдении определенных условий?
Если ребенок просит, утверждает Алена Иванова, можно и нужно разрешать смотреть в окно, но в определенном месте и только при соблюдении условий: в присутствии взрослого, стоя на безопасном расстоянии, без возможности залезть самостоятельно.
Это формирует ощущение, что взрослый - не запрет, а союзник в познании мира, - отметила психолог.
Если взрослый с улицы видит, что чужой ребенок в окне в опасной позе - какие действия должны быть первыми? Стоит ли кричать, звать на помощь, звонить в экстренные службы?
Сначала - звоним в 112 или экстренные службы.
Если есть возможность - немедленно сообщаем охране, консьержу, соседям.
Параллельно - привлекайте внимание взрослых в этом доме. Позвонить в домофон (не обязательно в эту квартиру, можно к соседям) и сказать: «На 6 этаже ребенок в окне - он может упасть», - рекомендует специалист по детской психологии.
Может ли крик взрослого, наоборот, спровоцировать испуг и падение?
Крик - это крайняя мера, и только если: ребенок уже высунулся, потерял равновесие или явно в опасной фазе (если он сидит или стоит на подоконнике, высунулся, держится руками - это прямая угроза жизни). Других способов быстро повлиять нет.
Но здесь важно помнить - громкий окрик может напугать, ребенок может сделать резкое движение, поскользнуться, - объясняет психолог по работе с детьми.
Какие психологические советы Вы бы дали родителям малышей, особенно в семьях с активными или гиперактивными детьми?
Организуйте безопасное пространство. Квартира должна «расти» вместе с ребенком. Безопасность - это не запреты, а правильная среда.
Соблюдать четкие и последовательные правила. Четко ограничено условиями («только с мамой», «только с табуретом у стола, не у окна»). Не сопровождаться эмоциональным подъемом или восторгом взрослого. Обеспечьте физическую активность каждый день. Гиперактивные дети «перегорают» к вечеру, если день был насыщен, - предупреждает Алена Иванова.
Помните: безопасность - это про любовь, а не про страх.
Комментарии1 комментарий(ев)