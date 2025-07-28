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28.07.2025, 08:41

Как уберечь ребенка от падения с высоты: советы от тренера по безопасности из Актау

Обстоятельно и подробно 0 1 277 Сергей Кораблев

Каждое лето в Казахстане фиксируются трагические случаи падения детей из окон. Большинство таких происшествий происходит, когда малыши остаются без присмотра или родители недооценивают уровень их активности. Детский клинический психолог и тренер по детской безопасности из Актау Алена Иванова рассказала, как объяснять детям опасность окон и что важно предусмотреть родителям - особенно в семьях с активными и гиперактивными детьми - в материале Lada.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com
Иллюстративное фото pixabay.com

С какого возраста ребенку нужно начинать объяснять, что окно - это опасно?

Начинать разговаривать с ребенком стоит с 1,5-2 года, когда малыш начинает активно исследовать пространство.

В этом возрасте уже формируется причинно-следственная связь на уровне простых закономерностей: «если - то», а так же, понимание: «нельзя - можно». Конечно, не надо ждать, когда ребенок сам начнет исследовать окно, лучше объяснять на опережение, до того, как он туда полезет. Важно, чтобы это было не разовое предупреждение, а систематическое правило, встроенное в быт, - говорит специалист.

Как правильно объяснять ребенку, почему нельзя подходить к окну?

Объяснение должно быть простым, конкретным и соответствовать возрасту.

Например, до 2 лет мы можем ограничиться формулировкой: «На окно - нельзя», после 2 лет: «Окно - это не место для игр. Если туда встать, то можно сильно упасть и больно удариться», - делится психолог.

Каких слов и формулировок избегать?

Лучше избегать слов вроде «разобьешься - так как они являются еще для ребенка абстрактными, он не вкладывает в них смысл.

Можно ли использовать пугающие примеры?

У детей дошкольного возраста (до 6–7 лет) пугающие образы чаще вызывают тревогу или агрессию, чем осознание. И чаще всего подобные примеры не работают в долгосрочной перспективе.

Какие игры или ситуации могут подсознательно побуждать детей залезать на подоконники?

  • Игры, где взрослые смеются, когда ребёнок делает «опасное», например, залезает выше обычного.
  • Если один из родителей разрешает вместе с ним постоять на подоконнике. Ребенок до 3 лет не может еще различить, что можно делать под контролем взрослого, а что самостоятельно.
  • Наблюдение за птицами, машинами, прохожими, если это сопровождается яркими эмоциями и вниманием со стороны взрослого, подоконник может ассоциироваться с «интересным местом».
  • Также опасность возрастает, если рядом с окном стоят предметы, по которым можно залезть, особенно в виде «лестницы» (стул, диван).

Поэтому важно не превращать подоконник в игровую зону, - советует Алена Иванова.

Как формируется у ребенка чувство опасности? Можно ли его «воспитать» заранее?

Чувство безопасности формируется через наблюдение за взрослым и понятные, последовательные правила. Ребенок не рождается с пониманием, что такое опасность, он «учится бояться», если родитель сам объясняет, показывает и структурирует поведение: «На дороге - всегда держим взрослого за руку», «На балконе - только сидим, не играем».

Развитие саморегуляции, предвосхищения последствий и инстинкта самосохранения идет постепенно и достигает устойчивого уровня только ближе к 7-9 годам, - подчеркивает эксперт.

Что делать, если ребенок игнорирует запреты? Как быть с детьми, которые проявляют упрямство или гиперактивность?

  • Для детей, которые проявляют гиперактивность и нарушают правила, необходимо использовать защелки на окнах, блокираторы, ставить мебель вдали от окон.
  • Не кричать, не обвинять, а перенаправлять гиперактивное поведение в правильное направление (больше гулять, заниматься целенаправленными видами активности, придерживаться стабильного расписания и не допускать перегрузки нервной системы.
  • При упрямстве - важно сохранять психологический авторитет родителя. Если запрет нарушается, должно быть четкое и логичное последствие: «ты нарушил правило - сейчас игра прекращается».
  • Обязательно подмечать и подкреплять правильное поведение: «Ты отошел от окна, молодец, ты теперь сам следишь за безопасностью!»

Как родителям сохранить баланс между свободой и безопасностью? Нужно ли разрешать ребенку смотреть в окно, но при соблюдении определенных условий?

Если ребенок просит, утверждает Алена Иванова, можно и нужно разрешать смотреть в окно, но в определенном месте и только при соблюдении условий: в присутствии взрослого, стоя на безопасном расстоянии, без возможности залезть самостоятельно.

Это формирует ощущение, что взрослый - не запрет, а союзник в познании мира, - отметила психолог.

Если взрослый с улицы видит, что чужой ребенок в окне в опасной позе - какие действия должны быть первыми? Стоит ли кричать, звать на помощь, звонить в экстренные службы?

Сначала - звоним в 112 или экстренные службы.

Если есть возможность - немедленно сообщаем охране, консьержу, соседям.

Параллельно - привлекайте внимание взрослых в этом доме. Позвонить в домофон  (не обязательно в эту квартиру, можно к соседям) и сказать: «На 6 этаже ребенок в окне - он может упасть», - рекомендует специалист по детской психологии.

Может ли крик взрослого, наоборот, спровоцировать испуг и падение?

Крик - это крайняя мера, и только если: ребенок уже высунулся, потерял равновесие или явно в опасной фазе (если он сидит или стоит на подоконнике, высунулся, держится руками - это прямая угроза жизни). Других способов быстро повлиять нет.

Но здесь важно помнить - громкий окрик может напугать, ребенок может сделать резкое движение, поскользнуться, - объясняет психолог по работе с детьми.

Какие психологические советы Вы бы дали родителям малышей, особенно в семьях с активными или гиперактивными детьми?

Организуйте безопасное пространство. Квартира должна «расти» вместе с ребенком. Безопасность - это не запреты, а правильная среда.

Соблюдать четкие и последовательные правила. Четко ограничено условиями («только с мамой», «только с табуретом у стола, не у окна»). Не сопровождаться эмоциональным подъемом или восторгом взрослого. Обеспечьте физическую активность каждый день. Гиперактивные дети «перегорают» к вечеру, если день был насыщен, - предупреждает Алена Иванова.

Помните: безопасность - это про любовь, а не про страх.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Ой, поверьте бабушке шестерых внуков и двоих детей ребенку объяснять бесполезно, будешь надеяться, что объяснил, а он все равно туда полезет. Я дочке в 2,4 года стояла на балконе 2-го этажа и объясняла, что нельзя, упадешь бу-бух, будет больно, на что она кидает куклу вниз и отвечает кукле не больно и мне будет не больно. После этих слов я сказала мужу, чтобы взял молоток и огромными гвоздями забил дверь на балкон, пока не вырастет. Что на уме у ребенка полная неизвестность. А, сейчас в семье сына, где пятеро малышей, на 3-ем этаже сразу установили предохранители на все окна, потому что говори не говори все равно опасность существует.
28.07.2025, 05:53
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