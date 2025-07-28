Как уберечь ребенка от падения с высоты: советы от тренера по безопасности из Актау

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Каждое лето в Казахстане фиксируются трагические случаи падения детей из окон. Большинство таких происшествий происходит, когда малыши остаются без присмотра или родители недооценивают уровень их активности. Детский клинический психолог и тренер по детской безопасности из Актау Алена Иванова рассказала, как объяснять детям опасность окон и что важно предусмотреть родителям - особенно в семьях с активными и гиперактивными детьми - в материале Lada.kz .

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С какого возраста ребенку нужно начинать объяснять, что окно - это опасно?

Начинать разговаривать с ребенком стоит с 1,5-2 года, когда малыш начинает активно исследовать пространство.

В этом возрасте уже формируется причинно-следственная связь на уровне простых закономерностей: «если - то», а так же, понимание: «нельзя - можно». Конечно, не надо ждать, когда ребенок сам начнет исследовать окно, лучше объяснять на опережение, до того, как он туда полезет. Важно, чтобы это было не разовое предупреждение, а систематическое правило, встроенное в быт, - говорит специалист.

Как правильно объяснять ребенку, почему нельзя подходить к окну?

Объяснение должно быть простым, конкретным и соответствовать возрасту.

Например, до 2 лет мы можем ограничиться формулировкой: «На окно - нельзя», после 2 лет: «Окно - это не место для игр. Если туда встать, то можно сильно упасть и больно удариться», - делится психолог.

Каких слов и формулировок избегать?

Лучше избегать слов вроде «разобьешься - так как они являются еще для ребенка абстрактными, он не вкладывает в них смысл.

Можно ли использовать пугающие примеры?

У детей дошкольного возраста (до 6–7 лет) пугающие образы чаще вызывают тревогу или агрессию, чем осознание. И чаще всего подобные примеры не работают в долгосрочной перспективе.

Какие игры или ситуации могут подсознательно побуждать детей залезать на подоконники?

Игры, где взрослые смеются, когда ребёнок делает «опасное», например, залезает выше обычного.

Если один из родителей разрешает вместе с ним постоять на подоконнике. Ребенок до 3 лет не может еще различить, что можно делать под контролем взрослого, а что самостоятельно.

Наблюдение за птицами, машинами, прохожими, если это сопровождается яркими эмоциями и вниманием со стороны взрослого, подоконник может ассоциироваться с «интересным местом».

Также опасность возрастает, если рядом с окном стоят предметы, по которым можно залезть, особенно в виде «лестницы» (стул, диван).

Поэтому важно не превращать подоконник в игровую зону, - советует Алена Иванова.

Как формируется у ребенка чувство опасности? Можно ли его «воспитать» заранее?

Чувство безопасности формируется через наблюдение за взрослым и понятные, последовательные правила. Ребенок не рождается с пониманием, что такое опасность, он «учится бояться», если родитель сам объясняет, показывает и структурирует поведение: «На дороге - всегда держим взрослого за руку», «На балконе - только сидим, не играем».

Развитие саморегуляции, предвосхищения последствий и инстинкта самосохранения идет постепенно и достигает устойчивого уровня только ближе к 7-9 годам, - подчеркивает эксперт.

Что делать, если ребенок игнорирует запреты? Как быть с детьми, которые проявляют упрямство или гиперактивность?

Для детей, которые проявляют гиперактивность и нарушают правила, необходимо использовать защелки на окнах, блокираторы, ставить мебель вдали от окон.

Не кричать, не обвинять, а перенаправлять гиперактивное поведение в правильное направление (больше гулять, заниматься целенаправленными видами активности, придерживаться стабильного расписания и не допускать перегрузки нервной системы.

При упрямстве - важно сохранять психологический авторитет родителя. Если запрет нарушается, должно быть четкое и логичное последствие: «ты нарушил правило - сейчас игра прекращается».

Обязательно подмечать и подкреплять правильное поведение: «Ты отошел от окна, молодец, ты теперь сам следишь за безопасностью!»

Как родителям сохранить баланс между свободой и безопасностью? Нужно ли разрешать ребенку смотреть в окно, но при соблюдении определенных условий?

Если ребенок просит, утверждает Алена Иванова, можно и нужно разрешать смотреть в окно, но в определенном месте и только при соблюдении условий: в присутствии взрослого, стоя на безопасном расстоянии, без возможности залезть самостоятельно.

Это формирует ощущение, что взрослый - не запрет, а союзник в познании мира, - отметила психолог.

Если взрослый с улицы видит, что чужой ребенок в окне в опасной позе - какие действия должны быть первыми? Стоит ли кричать, звать на помощь, звонить в экстренные службы?

Сначала - звоним в 112 или экстренные службы.

Если есть возможность - немедленно сообщаем охране, консьержу, соседям.

Параллельно - привлекайте внимание взрослых в этом доме. Позвонить в домофон (не обязательно в эту квартиру, можно к соседям) и сказать: «На 6 этаже ребенок в окне - он может упасть», - рекомендует специалист по детской психологии.

Может ли крик взрослого, наоборот, спровоцировать испуг и падение?

Крик - это крайняя мера, и только если: ребенок уже высунулся, потерял равновесие или явно в опасной фазе (если он сидит или стоит на подоконнике, высунулся, держится руками - это прямая угроза жизни). Других способов быстро повлиять нет.

Но здесь важно помнить - громкий окрик может напугать, ребенок может сделать резкое движение, поскользнуться, - объясняет психолог по работе с детьми.

Какие психологические советы Вы бы дали родителям малышей, особенно в семьях с активными или гиперактивными детьми?

Организуйте безопасное пространство. Квартира должна «расти» вместе с ребенком. Безопасность - это не запреты, а правильная среда.

Соблюдать четкие и последовательные правила. Четко ограничено условиями («только с мамой», «только с табуретом у стола, не у окна»). Не сопровождаться эмоциональным подъемом или восторгом взрослого. Обеспечьте физическую активность каждый день. Гиперактивные дети «перегорают» к вечеру, если день был насыщен, - предупреждает Алена Иванова.

Помните: безопасность - это про любовь, а не про страх.