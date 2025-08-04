Штраф за маты детей: адвокат из Актау рассказал, кто и за что понесет ответственность

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В последние месяцы тема нецензурной лексики среди детей активно обсуждается в обществе – особенно в контексте публикаций в соцсетях, где подростки и даже младшие школьники матерятся публично. Но далеко не все родители знают, когда может вмешаться государство, кто и за что будет наказан и какие последствия могут быть, если такие инциденты происходят систематически. Подробности – в материале Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

На самые актуальные правовые вопросы по теме нецензурной лексики среди подрастающего поколения ответил адвокат Айбек Суюндуков.

Как могут привлечь к ответственности за нецензурную лексику?

В соответствии с законодательством, административная ответственность за нецензурную лексику предусмотрена в случае ее употребления в общественных местах. Перечень таких мест включает:

организации образования и отдыха;

организации здравоохранения;

объекты общественного питания;

кинотеатры, театры, цирки, концертные, смотровые и выставочные залы, спортивные арены, ночные клубы и дискотеки;

музеи, библиотеки и лектории;

транспортные средства (поезда, автобусы, такси, суда, салоны городского электротранспорта);

здания и перроны вокзалов, аэропорты и метрополитены;

помещения госорганов без пропускного режима;

рабочие помещения на объектах с пропускным режимом (в случае хулиганства);

подъезды жилых домов.

Если говорить про оскорбление другого лица в частной переписке либо устно, то за это предсуморена уоголовная ответственность согласно статье 131 УК РК. Действия могут караться штрафом до 100 МРП (393 200 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов.

С какого возраста в Казахстане ребенок несет административную ответственность за использование нецензурной лексики, и кто отвечает за подобные проступки, если нарушителю меньше установленного возраста?

За хулиганство, совершенное несовершеннолетним (статья 435 КоАП РК) в возрасте от 14 до 16 лет предусмотрен штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП (27 524 тенге). По указанной статье в том числе привлекают к административной ответственности за нецензурную брань в общественных местах.

Лица, уличенные за маты в общественных местах и достигшие к моменту совершения административного правонарушения 16-летнего возраста, могут быть привлечены по статье 434 КоАП РК – «Мелкое хулиганство» . За такие действия предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток с направлением административного материала в суд.

Общественные работы не предусмотрены санкциями данных статей.

Какие документы или процедуры необходимы для фиксации правонарушения, совершенного ребенком? Требуется ли обязательно наличие видеодоказательств, свидетелей или заявлений от граждан? Какие виды доказательств считаются достаточными для привлечения к ответственности?

Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, должно определить:

было ли совершено деяние, содержащее признаки правонарушения;

совершил ли его именно тот человек, в отношении которого ведется производство;

является ли он виновным или нет;

а также все другие важные обстоятельства, которые могут повлиять на решение по делу.

Какие доказательства принимаются во внимание:

объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности;

показания потерпевшего и свидетелей;

заключения и пояснения эксперта или специалиста;

вещественные доказательства;

документы (справки, акты, заявления и т.д.);

протоколы об административном правонарушении и иные процессуальные документы.

Также могут использоваться доказательства, полученные с помощью научно-технических средств (например, видеозаписи, фотофиксация, аудиозаписи и т.п.).

Насколько законно снимать на видео ребенка в общественном месте, если он ругается матом? Не нарушает ли это права несовершеннолетнего?

Съемка несовершеннолетнего в общественном месте затрагивает его право на изображение, регулируемое нормами гражданского законодательства.

Согласно Гражданскому кодексу РК, никто не вправе использовать изображение другого лица без его согласия, а если речь идет о несовершеннолетнем – такое согласие должно исходить только от его законных представителей. Даже если съемка производится в общественном месте и ребенок ведет себя неподобающим образом, факт публикации или распространения такого видео может расцениваться как нарушение права на изображение.

Какая судебная или административная практика существует в Актау по делам, связанным с нецензурной бранью в общественных местах?

В силу статьи 50 КоАП РК (Административный арест) арест не может применяться к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим 18-летнего возраста, лицам с инвалидностью I и II групп, а также к женщинам в возрасте свыше 58 лет, мужчинам свыше 63 лет и мужчинам, в одиночку воспитывающим детей, не достигших 14-летнего возраста.

Суды, рассматривая подобные категории дел, с учетом установления обстоятельств, указанных в части 1 статьи 829-11 КоАП РК вправе сократить размер административного штрафа, наложенного на лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, но не более чем на 30% от общей суммы штрафа.

Какие могут быть последствия для семьи, если нарушения со стороны несовершеннолетнего происходят систематически? Может ли это повлиять, например, на постановку на учет в органах опеки?

Систематические правонарушения со стороны несовершеннолетнего могут повлечь для семьи ряд правовых последствий, включая меры профилактического учета, а в некоторых случаях – вмешательство органов опеки и попечительства.

Согласно статье 19-1 Закона РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», в отношении несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, могут применяться меры индивидуальной профилактики, такие как:

профилактическая беседа;

представление об устранении причин и условий правонарушений;

профилактический учет и контроль;

направление в специальные организации образования;

меры воспитательного воздействия;

защитное предписание;

административное взыскание;

меры по приговору суда;

медико-социальный учет.

Если правонарушения происходят регулярно, это может стать основанием для постановки несовершеннолетнего на профилактический учет в органах полиции, а также для обращения в органы опеки – особенно если выявлены признаки ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию. Основания для применения этих мер могут включать:

сообщения от граждан, организаций или в СМИ;

фиксацию нарушений сотрудниками полиции;

материалы, поступившие из госорганов и акиматов.

Мат у детей – уже норма в обществе или результат упущения со стороны семьи? Может ли государство вмешиваться в «домашнее воспитание» через штрафы и возможно ли тем самым достичь нулевой терпимости?

Мат у детей, подчеркивает Айбек Суюндуков, это, прежде всего, отражение среды, в которой они растут.