Об обязательной системе медицинского страхования рассказали в управлении здравоохранения Мангистауской области

Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения области. Фото автора

Как отметила Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, прикрепление граждан к поликлинике важно для участия в системе ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование).



- Именно через поликлинику открывается доступ к системе здравоохранения и, в частности, для будущих застрахованных граждан - к пакету медицинских услуг в рамках пакета страховой медицины. Важно проверить, где человек на самом деле прикреплен. Ведь нередко гражданин проживает в одном городе, районе, а зарегистрирован по другому адресу. В таких случаях могут возникнуть проблемы с медицинским обслуживанием. Поэтому до 30 июня нужно определить свой статус в системе ОСМС, понять к какой категории граждан вы относитесь, и кто оплачивает вашу страховку: государство, работодатель или вы сами, - говорит Клара Оралбаева.



Как происходит процесс прикрепления?

Организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) осуществляют прикрепление при личном обращении граждан. Допускается прикрепление членов семьи при наличии их письменного согласия одним из членов семьи на основании заявления произвольной формы при предоставлении документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи.



- При выборе поликлиники для медицинского обслуживания не стоит забывать о территориальной близости ее расположения к вашему дому. Близкое расположение поликлиники удобно вам и вашему участковому врачу. При вызове на дом он сможет обслужить вас своевременно и качественно, - подчеркнула Клара Оралбаева.



Вы выбрали поликлинику, как к ней прикрепиться?

Для этого вам нужно прийти в поликлинику с документом, удостоверяющим личность, и написать заявление на имя главного врача. Никакой адресной справки не требуется. Ваше прикрепление будет осуществлено в день поступления заявления.

Второй способ прикрепления к поликлинике удобен для пользователей интернета. Следует подать запрос через еgov.kz в форме электронного документа с указанием данных гражданина. В поликлинике ответственный работник получает электронный запрос из соответствующих информационных систем и оформляет талон о прикреплении в электронном виде. Информацию о прикреплении можно узнать через портал еgov.kz в разделе «Выбери поликлинику».



- Следует знать, что человек может прикрепиться только к одной поликлинике, быть зарегистрированным параллельно в нескольких поликлиниках невозможно. При прикреплении граждан к организации ПМСП при непосредственном их обращении, открепление от ранее прикрепленной организации ПМСП осуществляется автоматически через базу данных портала "Регистр прикрепленного населения", - заметила Клара Оралбаева.



При свободном выборе гражданином врача и поликлиники открепление и прикрепление от поликлиники осуществляется не чаще одного раза в год.

Прикрепление лиц, не имеющих возможности по состоянию здоровья самостоятельно явиться в поликлинику, может проводиться по их письменному обращению в адрес клиники.

При обращении в экстренных случаях вы можете обслужиться в любой поликлинике, не прикрепляясь к ней, при следующем обращении нужно будет прикрепиться к поликлинике, предъявив указанные документы.

Если человек по состоянию здоровья и характеру заболевания не может прийти на прием в поликлинику, медицинская помощь оказывается на дому. Вызов врача на дом осуществляется при непосредственном обращении по телефону или онлайн через портал «Электронного правительства» без наличия цифровой подписи. После обращения сотрудник регистратуры сообщает время визита врача. Визит врача на дом производится в день обращения.



Заявить о своем статусе

В ходе прикрепительной кампании каждый житель страны должен проверить не только факт своей принадлежности к первичной медицинской организации, но и заявить о своей категории: наемный работник, индивидуальный предприниматель, самозанятый гражданин, не имеющий официальных доходов или нигде не зарегистрированный безработный.



- Все это важно выяснить сейчас, чтобы завтра не возникли трудности с получением статуса застрахованного и получением необходимой медицинской помощи. Всю информацию об условиях участия в системе ОСМС, размерах взносов и схеме оплаты можно получить в своей поликлинике, обратившись в регистратуру или к медицинскому работнику на вашем участке, - напоминает Клара Оралбаева.



Ставки взносов и отчислений

Согласно проекту закона об изменении сроков введения в Казахстане обязательного социального медицинского страхования, предлагаются следующие размеры ставок взносов и отчислений:

- отчисления работодателей – 1% с июля 2017 года, 1,5% - с 2018 года, 2% - с 2020 года, 3% - с 2022 года.

- взносы работников — 1% с 2019 года, 2% - с 2020 года,

- взносы ИП, частных нотариусов, физических лиц, получающих доходы по договорам — от дохода, но не менее 5% от двух МЗП с июля 2017 года.

- ставки взносов лиц, не входящих в состав рабочей силы (непродуктивно занятые) — 5% от одного МЗП с января 2018 года.

- государство будет отчислять за социально незащищенные слои населения 3,75% - с января 2018 года, 4% - с 2019 года, 4,5% - с 2022 года, 5% - с 2025 года.

К слову, взносы работодателей в Германии составляют 7,3%, работников — 8,2%. В Словакии — 10% и 4% соответственно, в Литве — 3% и 6%.



Перечень плательщиков взносов предлагается дополнить следующими категориями:

1. Лица, работающие в дипломатических и приравненных к ним представительствах иностранного государства, консульских учреждениях иностранного государства, аккредитованных в Республике Казахстан.

2. Лица, работающие в международных и государственных организациях, не являющихся налоговыми агентами в соответствии с международными договорами).

С 1 июля 2017 года ставка взносов составит 5% от начисленного дохода.

3. Неактивное население — иные лица, в том числе самостоятельно занятые, установленные законом РК «О занятости населения».

4. Граждане РК, выехавшие за пределы Казахстана, за исключением выехавших на постоянное место жительства за пределы РК.

С 1 января 2018 года ставка взносов составит 5% от одной минимальной заработной платы (МЗП).



За кого будет платить государство с 1 января 2018 года?

По закону об ОСМС существуют льготные категории граждан, страховые взносы за которые оплачивает государство. Они считаются застрахованными.

1. Дети до 18 лет.

2. Многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени.

3. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

4. Инвалиды.

5. Лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях.

6. Лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры.

7. Лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет.

8. Неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет.

9. Пенсионеры.

10. Лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности).

11.Лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.

12. Зарегистрированный безработный

Перечень дополнен следующими категориями:

13. Неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком инвалидом в возрасте до 18 лет.

14. Лица, завершившие обучение по очной форме обучения в высших и средне-специальных учебных заведениях. А также лица послевузовского образования в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем завершения обучения.

15. Неработающие оралманы (в течение 1 года со дня регистрации)

16. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК (по категориям лиц, предусмотренных пунктом 1 статьи 26 Закона: дети, пенсионеры, инвалиды, студенты и т.д.).

По словам Клары Оралбаевой, государство будет платить за две трети населения Казахстана.



Когда ваш статус не определен

Если вы безработный, и желаете встать на учет в качестве безработного, то вам необходимо обратиться в Центр занятости населения, в центр обслуживания населения (ЦОН) или к акиму сельского округа по месту жительства.

Если вы заняты в неформальном секторе экономики (частный извоз, строительный бизнес, услуги, торговля и т.д. ), то вам необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). В этом случае вы будете уплачивать взносы как ИП. Вам необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.

Если ваш доход составляет менее 12 минимальной заработной платы (МЗП) в год, то вы уплачиваете взнос как непродуктивный самозанятый. Чтобы зарегистрироваться как непродуктивный самозанятый, вам необходимо обратиться в Центр занятости населения, в ЦОН или к акиму вашего сельского округа по месту жительства.

Зарегистрированные самозанятые (ИП, частные нотариусы, адвокаты, профессиональные медиаторы, частные судебные исполнители, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).



Вы являетесь самозанятым лицом, зарегистрированным в налоговых органах.

С 1 июля 2017 года взносы в систему социального медицинского страхования будете платить самостоятельно.

Ежемесячный размер взноса 5 % от двукратного размера минимальной заработной платы (МЗП).

С 2017 года размер взноса составляет 2 446 тенге в месяц, за шесть месяцев начиная с 1 июля 2017 года — 14 676 тенге.

Непродуктивно самозанятые (неактивные самозанятые)

Вы будете самостоятельно уплачивать взносы в систему обязательного социального медицинского страхования ежемесячно, с 2018 года в размере 5 % от МЗП. В 2018 году размер взноса составит 1414 тенге в месяц, а за год 16 970 тенге.

Уплачивать свои взносы можете через коммерческие банки, либо отделения "Казпочты". Причем платежи по медицинскому страхованию можно вносить за два-три месяца вперед. Для определения статуса застрахованного достаточно сообщить свой ИИН, придя в поликлинику или ЦОН. До 2020 года услуги поликлиник для вас будут предоставляться бесплатно за счет государства, плановая стационарная помощь без страховки будет недоступна.



Если вы обслуживаетесь в частной медицинской организации

Если работодатель заключил договор на добровольное медицинское страхование (ДМС) своих работников, документ предполагает получение определенного объема медицинской помощи, ограниченного суммой отчислений работодателя. Сверх этого лимита медпомощь в рамках ДМС оказываться не будет. ОСМС не ограничивает объемы и суммы оказываемой медицинской помощи.

- Вместе с тем, в договоре ДМС по выбору работодателя и согласия работника может быть оговорен тот перечень медицинских услуг, который не входит в пакет ОСМС. Отдельные виды услуг, не входящие в пакет ОСМС, могут быть оплачены через ДМС, например: стоматология для взрослых, обязательные периодические медосмотры для работников, работающих на вредных производствах, санаторно-курортное лечение, косметология и др.

Кроме того, в ДМС существуют риски завышенных счетов за оказанные услуги со стороны частных клиник, что влечет неоправданные расходы для работодателей. В добровольном медстраховании у заказчика (в данном случае у работодателя) практически отсутствуют рычаги контроля за качеством оказываемых поставщиком медуслуг. В системе ОМС Фонд обеспечивает контроль качества медицинской помощи, защищает права и интересы застрахованных граждан.



В одном из следующих материалов мы постараемся осветить и другие важные вопросы по ОСМС.



Телефон единого центра по вопросам ОСМС: 1431, на базе республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) действует лекарственный центр, телефон: 8 800 080 88 87 (звонок бесплатный).