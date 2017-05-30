Светлана Тулебаева: С 2019 года шестилетние дети обязательно должны будут идти в школу

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Обновленная школьная программа, по словам Светланы Тулебаевой, разработана таким образом, что шестилетние дети ее легко усваивают.



- Желательно, чтобы дети шли в школу с шести лет, обновленная программа для этого и разработана, и не надо ее бояться. С 2019 года обязательно все дети, которым до 1 сентября исполнится шесть лет, должны будут идти в первый класс, - отметила Светлана Тулебаева.



Жалоб на учебную программу для первоклассников, по словам Светланы Тулебаевой, не поступало.



- В прошлом году у нас тоже было много шестилеток среди первоклассников. Жалоб на то, что дети не тянут программу - не было, - рассказала Светлана Тулебаева.



Дети, по словам руководителя городского отдела образования, должны идти в школу по месту жительства. Но родители все же имеют право отдать своего ребенка в другое учебное заведение. Детей, проживающих по отнесенному к школе микроучастку, обязаны принимать в ближайшую школу. Детей из других районов принимают при наличии свободных мест.



- Конечно, желательно, чтобы дети учились по месту жительства, даже с точки зрения безопасности. Но родители имеют право отдать ребенка в другую школу. Для этого им нужно обратиться к директору этого учебного заведения с заявлением. Если в школе есть места, то ребенка должны принять. Если же возникают какие-то проблемы, нужно обратиться в городской отдела образования, мы всегда открыты, и все вопросы решаем по мере их поступления, - отметила Светлана Тулебаева.



В закон РК «Об образовании» в апреле 2016 года внесены поправки, и теперь согласно статье 30 «Дошкольное воспитание и обучение»: дошкольное воспитание детей до шести лет осуществляется в семье или с одного года до шести лет в дошкольных организациях. Поправка начнет действовать с 1 января 2019 года.



Предшкольная подготовка, как сообщили в отделе образования, обязательна и осуществляется в семье, дошкольных организациях, предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. В государственных организациях образования она является бесплатной и осуществляется с пяти лет.



- В 2017 году, даже если вашему ребенку к сентябрю исполнится шесть лет, никто не может его заставить идти в школу и тем более, отчислить из садика. Но между тем, родителям шестилеток воспитатели рекомендуют идти в первый класс. До 2019 года вы можете выбирать сами - идти вашему ребенку в шесть или семь лет в первый класс, - сказала Светлана Тулебаева.



Министр образования Казахстана уверен, что в шестилетнем возрасте ребенок должен обязательно сесть за парту.



- Задача 12-летнего образования не в том, чтобы выросших детей еще год держать в школах. Основная задача – первый класс начать с шести лет. Шестилетний возраст ребенка - наиболее важный возраст. Страны организации экономического сотрудничества и развития давно это поняли. Это максимальное количество синапсов головного мозга. После шести лет они начинают сокращаться. Это научно доказано. Если мы этим возрастом не воспользуемся, то дальше становится очень трудно. Именно в этом возрасте, в шесть лет, у тех, кто сидел за партой, и тех, кто не сидел за партой, начинает закладываться разница в образовательном уровне, и особенно сильно между аулом и городом, – заявил Ерлан Сагадиев, министр образования страны.



Программа по переходу на 12-летнее образование в Казахстане будет осуществлена в течение четырех лет.



- У нас сейчас учится 150 тысяч детей с шести лет, 180 тысяч - не учится. Ради этих 180 тысяч детей, которые с шести лет не идут в школу, мы эту программу внедряем, - отметил Ерлан Сагадиев.



По словам министра образования, переживания родителей о том, что их ребенок так рано может быть не готов к школе и не сможет пройти вступительное тестирование - заблуждение.



- Согласно типовым правилам приема на обучение в организации начального и среднего образования, в первый класс принимаются дети независимо от уровня их подготовки, но согласно определенному микроучастку. Экзамены, тестирование, зачеты, конкурсы в общеобразовательных школах не проводятся, но в лицеях и гимназиях набор детей может идти по предварительному собеседованию. Начиная с 2016 года, шестилеткам можно официально идти в школу, разработана программа специального первого класса, адаптированная специально для детей шести лет. Программа больше похожа на уровень подготовительной группы, - отметил министр.



Как правильно выбрать школу, какие необходимы документы?



Распределение в школы идет по территориальному принципу. Если вы не знаете, какие школы проходят по вашему микрорайону, можно обратиться в городской отдел образования. Прием заявлений от родителей, чьи дети поступают в первый класс, в школах проводится с 1 июня по 30 августа.

Необходимые документы: заявление, копия свидетельства о рождении ребенка, справка о состоянии здоровья (медицинский паспорт), справка с места жительства, две фотографии.



Новшества в школьной программе



С 1 сентября 2019 года во всех школах, независимо от языка обучения, историю Казахстана будут преподавать на казахском языке, а Всемирную историю – на русском. В 2019-20 учебном году в 10-11-х классах четыре предмета будут вести на английском языке – химию, физику, биологию и информатику. Изучение терминологии на английском языке по предметам «Информатика» и «Естествознание» учениками 5-х и 6-х классов начнется соответственно в 2017-18 и 2018-19 учебных годах.



В городском отделе образования работает телефон доверия: 33-65-62. Также вопросы можно задать по телефону: 33-65-70.