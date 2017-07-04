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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 498

Как на рынках Актау проверяют качество и безопасность свежей рыбы

Органолептический контроль качества рыбы в Актау проводится только на одном рынке. На содержание вредных веществ рыбу в Актау не проверяют. Об этом рассказала Рухия Алдонгарова, заведующая лабораторией ветеринарного надзора на рынке «Магаш».

фото Рашида Имагилова
Недавние события с массовой гибелью рыбы на Каспии из-за превышения в воде концентрации нефтепродуктов, марганца, никеля, цинка и железа стали поводом для журналистов «Лады» проверить, какая рыба попадает на прилавки розничных торговцев на рынках, и кто контролирует ее качество.

Свой собственный «народный контроль» мы начали с рынка «Магаш» в 31 микрорайоне, который население города называет «желтым». Изобилием морской фауны прилавки не балуют. Среди товара только кефаль, сазан, изредка попадается берш, еще реже сом.
Заключения о лабораторных исследованиях товара нам предоставили в каждом павильоне, вот только датированы все они были минимум 26 июня 2017 года.

Как на рынках Актау проверяют качество и безопасность свежей рыбы


Сертификата на конкретный товар на прилавке предоставить никто не смог. «Сейчас принесут», - уверяли нас продавцы, но в итоге просто советовали идти в другой павильон.

Почему акты и сертификаты о соответствии товара недельной давности, нам разъяснили в пункте ветеринарного надзора, который находится тут же на рынке.

Как на рынках Актау проверяют качество и безопасность свежей рыбы


- Срок выданного нами сертификата на соответствие товара - пять дней. Последний раз ветеринарный контроль рыбы проводился 27 июня. Сейчас с наступлением жары сертификат будет выдаваться нами всего на три дня, так как рыба - товар скоропортящийся, - рассказала Рухия Алдонгарова, исполняющая обязанности директора ГКП «Мангистау ведсервис», заведующая лабораторией ветеринарного надзора на рынке «Магаш».

К слову, наличие сертификата товара у продавца не гарантирует его качества.

- Поставщики привозят, например, 50 килограммов рыбы на проверку из всей партии. Вот за эти 50 килограммов, которые мы проверили в лаборатории, мы отвечаем, но не за всю партию. Ведь мы ее даже не видели. Рыбу привозят в разной таре. Для лабораторных исследований мы берем по несколько штук с каждой тары. Если она не вызывает никаких нареканий - дается разрешение на продажу. Рыбный фарш не подвергается никаким проверкам, так как сделан из рыбы, сертификат соответствия на которую уже получен, - рассказывает Рухия Алдонгарова.

Рыба в лаборатории проверяется органолептическим методом (прим. автора - это обобщённый результат оценки качества, выполненный с помощью органов чувств человека: зрения, обоняния, осязания и т.д.). Анализы на превышение вредных веществ в рыбе или ее токсичность, по словам ветеринарного врача, проводятся только в республиканской лаборатории в столице, на местном уровне такие исследования не осуществляются. Несмотря на это, по словам Рухии Алдонгаровой, плохая рыба или умершая по болезни на прилавки их рынка не попадет.

- Я в этой профессии более сорока лет, поэтому могу с первого взгляда отличить свежую рыбу от плохой. Плохую рыбу в продажу я просто не пропущу. Если же покупатель сомневается в качестве купленной рыбы, он может самостоятельно подойти к нам в кабинет ветконтроля и мы проведем анализы. Или же обратиться непосредственно ко мне, и я помогу выбрать хорошую рыбу, - отметила ветеринарный врач.

По словам Рухии Алдонгаровой, рынок «Магаш» на сегодняшний день - единственный в городе, имеющий на балансе собственную лабораторию, в штате которой есть аттестованный врач.



- Подобные пункты должны быть на всех городских рынках. Контроль за качеством скоропортящихся продуктов должен быть постоянным, так как не все реализаторы относятся ответственно и вовремя убирают испорченный товар с прилавков. Мы неоднократно выходили с этим вопросом в соответствующие инстанции, но толку нет, - сказала врач.

В подтверждение слов ветврача, ветеринарных пунктов мы не нашли на рынке «Русказ» в 23 микрорайоне и на рынке «Волна» в 5 микрорайоне. Никто из реализаторов рыбы не смог предоставить актов соответствия товара и других сопроводительных бумаг.

Как на рынках Актау проверяют качество и безопасность свежей рыбы


По словам продавцов рыбных павильонов, наши покупатели никогда не требуют документов. Привыкли доверять проверенным продавцам.

На наши вопросы непосредственно покупателям: «не смущает ли их отсутствие каких-либо документов у продавцов?», мы получили единогласный ответ: «нет».

Вывод напрашивается сам собой: сто процентного качества рыбы гарантировать в Актау не может никто, а значит уповать покупателю придется на самого себя, точнее на собственные органолептические способности, то есть визуальный осмотр и обоняние.

По совам Рухии Алдонгаровой, у свежей рыбы жабры всегда красного, розового или вишневого цвета. Серый или белесый цвет жабр указывает на то, что рыба несвежая, и лучше отказаться от ее покупки.

- Хорошая рыба всегда яркая, она сияет, в то время как испорченная - тусклая, - отметила врач. О свежести рыбы также говорят ее глаза. Они должны быть выпуклые, светлые и блестящие. Если глаза сероватого оттенка или запали – это признак того, что рыба не первый день на прилавке. Помутнение глаз или плёнка на них свидетельствуют о том, что рыба однозначно несвежая. Чешуя свежей рыбы - блестящая, плотно прилегает к туловищу, а у испорченной, наоборот, может осыпаться.


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Комментарии ( 4 )

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Крест (Посетители) Сегодня, 19:38
Лесник,
Тьфу,
Торгуют продуктом некачественным,типа как бензин 66 вместо 95,смотреть за ними надо протравят население бракашки.
 
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  • Крест
 Лесник (Посетители) Сегодня, 19:34
Тьфу,
Жара влияет. Пока довезут- рыбка уже духанула. Но размер неплохой. chih

Бершок вообще быстро тухнет.
 
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  • Лесник
  • Крест
 Тьфу (Посетители) Сегодня, 19:23
Цитата: Лесник
Лобан, смотрю, не мелкий пошел. Пора.

С залива Комсомольский везут тухляк. Вся крупная кефаль с белыми жабрами людей могут травануть и это очень опасно отравление рыбой.
 
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  • Тьфу
  • Крест
 Лесник (Посетители) Сегодня, 18:42
Лобан, смотрю, не мелкий пошел. Пора.
 
 

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