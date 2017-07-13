Жителям Актау рассказали, как обезопасить себя от отравления нитратами

Фото с сайта veganstvo.info

С начала весенне-летнего сезона специалисты управления охраны общественного здоровья Актау исследовали на содержание нитратов и пестицидов 86 проб плодоовощной продукции (арбузы туркменские, черешню, помидоры, огурцы, морковь, перец болгарский, яблоки, свеклу, картофель). По словам Асимы Турдиевой, несоответствие требованиям нормативной документации не установлено.



- Для усиления контроля за качеством реализуемой продукции в торговых точках города специалисты управления ведут ежемесячный мониторинг и применяют лабораторные методы исследования качества реализуемой продукции. В скором времени мы планируем провести на рынках города акции, где при помощи экспресс-методов исследования можно будет проверить плодоовощную продукцию на содержание нитратов. Каждый желающий сможет проверить приобретенные овощи и фрукты на содержание химикатов бесплатно, на месте приобретения продукта, - рассказала специалист.



Несмотря на принимаемые меры, специалисты советуют потребителю при покупке фруктов и овощей руководствоваться здравым смыслом и не гнаться за красивой «оберткой».



- Есть несколько характерных признаков, указывающих на содержание химикатов в продукте. Перед покупкой необходимо внимательно осмотреть плоды и отказаться от них, если плоды слишком крупные, имеют необычную форму, не имеют запаха или, наоборот, слишком пахнут. Насторожитесь, если плоды имеют слишком яркую окраску. Например, помидоры могут иметь слишком плотную и темную кожицу, огурцы неестественно яркие. Зелень, наоборот, может быть мельче, чем обычно, и как бы увядшая. Слишком красная мякоть арбуза также может указывать на содержание нитратов. Особенно должно вас насторожить, когда корочка желтоватого, а не белого цвета, - рассказала Асима Турдиева.



Чтобы обезопасить себя от отравления нитратами, как считает специалист, необходимо знать, в каких частях плода скапливаются нитраты.



- В картофеле, кабачках, дыне и огурцах нитраты сосредоточены в кожуре. У моркови - в сердцевине, у капусты в кочерыжке, у зелени - в стеблях, у арбуза - белая часть около корки, у свеклы - на верхушке, около ботвы, - отметила Асима Турдиева.