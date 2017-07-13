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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 676

Жителям Актау рассказали, как обезопасить себя от отравления нитратами

Асима Турдиева, начальник санитарно-гигиенического отдела управления охраны общественного здоровья Актау, рассказала, насколько защищен потребитель от приобретения в торговых точках города овощей, содержащих нитраты и пестициды. А также разъяснила, как самостоятельно распознать продукт, сдобренный химикатами.

Фото с сайта veganstvo.info
С начала весенне-летнего сезона специалисты управления охраны общественного здоровья Актау исследовали на содержание нитратов и пестицидов 86 проб плодоовощной продукции (арбузы туркменские, черешню, помидоры, огурцы, морковь, перец болгарский, яблоки, свеклу, картофель). По словам Асимы Турдиевой, несоответствие требованиям нормативной документации не установлено.

- Для усиления контроля за качеством реализуемой продукции в торговых точках города специалисты управления ведут ежемесячный мониторинг и применяют лабораторные методы исследования качества реализуемой продукции. В скором времени мы планируем провести на рынках города акции, где при помощи экспресс-методов исследования можно будет проверить плодоовощную продукцию на содержание нитратов. Каждый желающий сможет проверить приобретенные овощи и фрукты на содержание химикатов бесплатно, на месте приобретения продукта, - рассказала специалист.

Несмотря на принимаемые меры, специалисты советуют потребителю при покупке фруктов и овощей руководствоваться здравым смыслом и не гнаться за красивой «оберткой».

- Есть несколько характерных признаков, указывающих на содержание химикатов в продукте. Перед покупкой необходимо внимательно осмотреть плоды и отказаться от них, если плоды слишком крупные, имеют необычную форму, не имеют запаха или, наоборот, слишком пахнут. Насторожитесь, если плоды имеют слишком яркую окраску. Например, помидоры могут иметь слишком плотную и темную кожицу, огурцы неестественно яркие. Зелень, наоборот, может быть мельче, чем обычно, и как бы увядшая. Слишком красная мякоть арбуза также может указывать на содержание нитратов. Особенно должно вас насторожить, когда корочка желтоватого, а не белого цвета, - рассказала Асима Турдиева.

Чтобы обезопасить себя от отравления нитратами, как считает специалист, необходимо знать, в каких частях плода скапливаются нитраты.

- В картофеле, кабачках, дыне и огурцах нитраты сосредоточены в кожуре. У моркови - в сердцевине, у капусты в кочерыжке, у зелени - в стеблях, у арбуза - белая часть около корки, у свеклы - на верхушке, около ботвы, - отметила Асима Турдиева.


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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ёж
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 14:20
ФУУУУУУУ теперь полезная еда стала- ВРЕДНОЙ и ОПАСНОЙ angry
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Маривана
  • sop
 Ёж (Посетители) Сегодня, 12:10
С начала весенне-летнего сезона специалисты управления охраны общественного здоровья Актау исследовали на содержание нитратов и пестицидов 86 проб плодоовощной продукции (арбузы туркменские

Туркменские арбузы? rofl Арбузы там созревают только в конце июля-августе. Эти арбузы из Шыма.
По словам Асимы Турдиевой, несоответствие требованиям нормативной документации не установлено.

А почему тогда в больницах куча детей с пищевыми отравлениями? Хотите сказать, что дети поедают арбузы вместе с кожурой? dada
Чтобы обезопасить себя от отравления нитратами, как считает специалист, необходимо знать, в каких частях плода скапливаются нитраты.

Лично я, чтобы не отравиться, покупаю арбузы только местные, которых пока в городе нет. Почему их еще нет? Потому-что в наших краях не добавляют нитраты для ускорения созревания. Почему не добавляют нитраты? Потому-что это возможно только при арычной системе полива.

Теперь к главному вопросу: почему допускается вся эта отрава к продаже. Ответ прост- все хотят жить красиво. И работники СЭС тоже. Даются на лапу деньги- и отрава становится вполне съедобна. Видел не раз, как в Ате уничтожали целые горы подобных ядовитых арбузов.

Берегите свое здоровье, граждане!
 
 

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