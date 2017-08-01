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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 229

Подготовка к школе: советы детского хирурга

О том, как организовать рабочее место школьника, на что обратить внимание при выборе портфеля и к каким специалистам необходимо обратиться перед школой, рассказала Татьяна Позднякова.

Татьяна Позднякова, детский хирург. Фото автора
Татьяна Позднякова советует: будущему первокласснику необходимо пройти медицинский осмотр перед школой.

- Это позволит вовремя выявить у ребенка возможные нарушения здоровья и развития. Исходя из заключений специалистов, определяется уровень допустимых физических нагрузок, а также группа по физкультуре, в которой будет заниматься ребенок, - говорит Татьяна Позднякова.

Каких специалистов нужно пройти?

- педиатра;
- хирурга-ортопеда;
- окулиста;
- оториноларинголога;
- невролога;
- стоматолога.

В справку о прохождении медосмотра вносятся данные о вакцинации ребенка.

Обратите внимание на осанку

При осмотре детей у хирурга или ортопеда особое внимание уделяется осанке — положению, в котором ребенок держит тело. При правильной осанке, как говорит детский хирург, туловище выпрямлено, голова поднята, плечи расправлены.

У здорового ребенка к семилетнему возрасту позвоночник приобретает нормальную форму с лордозом в шейном и поясничном отделах и кифозом в грудном.

Что такое лордоз и кифоз?

Кифоз - прогиб позвоночника назад, лордоз - прогиб позвоночника вперед.

В норме небольшой кифоз обязателен в верхней части грудного отдела позвоночника, а также в области крестца и копчика. Лордоз считается нормальным, если в определенной степени он проявляется в нижнегрудном и поясничном, а также шейном отделах позвоночника.

Форма позвоночника зависит от состояния скелета ребенка и мышц, окружающих позвоночник, плечевой и тазовый пояс, пояснила врач.

- Обратите внимание на уровни надплечий и углов лопаток, выраженную сутулость и асимметрию талии, длину ног и состояние стоп. При выявлении какого-либо из этих признаков показан осмотр у хирурга или ортопеда. Плоскостопие, выявленное на ранних стадиях, успешно поддается лечению и не влечет за собой осложнения.

Что нужно для сохранения правильной осанки?

Мероприятия для сохранения правильной осанки складываются из ряда условий, которые необходимо соблюдать во время всего процесса обучения в школе. Это и организация рабочего места ребенка - как в школе, так и дома, и освещение рабочего места, и посадка ребенка, а также выбор ранца или рюкзака.

Каким должно быть рабочее место в школе?

Стол и стул должны соответствовать росту и возрасту ребенка.

- При посадке ребенка за партой, нужно учесть, что угол между бедром и голенью должен быть прямой. Стол соответствующей высоты обеспечивает расстояние от глаз до рабочей поверхности в 30-35 сантиметрах, предплечья и кисти при этом свободно лежат на столе. Ребенок не должен опираться туловищем на парту, расстояние между грудью и краем стола должно равняться ширине ладони ребенка, - отметила Татьяна Позднякова.

Важно освещение!

Основной источник света должен располагаться слева. Предпочтение врач советует отдавать лампам дневного освещения.

Школьный портфель

При его выборе детский хирург рекомендует склониться в пользу ранца или рюкзака.

- Пустой рюкзак должен весить не более 700-800 граммов. Вес заполненного не должен превышать 10% от массы тела ученика. У школьного ранца должна быть твердая спинка, желательно с выпуклостями, обтянутыми дышащей тканью. Это позволит равномерно распределять нагрузку на спину. Лямки рюкзака должны свободно регулироваться, не давить и не впиваться в плечи, - подчеркнула детский хирург.

Татьяна Позднякова
Закончила Туркменский государственный медицинский институт в 1995 году. Работала в научно-исследовательском институте охраны здоровья матери и ребенка в Ашхабаде, в Актауской городской поликлинике №1. В настоящее время работает детским хирургом в частной медицинской организации.


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Комментарии ( 3 )

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Kirilka (Посетители) Сегодня, 12:55
Рюкзак у первоклашек весит не мало, я сама носила дочкин рюкзак до школы, пока дойдем (минут 10) у меня уже спина болит, а как носить детям? hypnosis В классах нету места, что бы можно было оставлять учебники.
 
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Союз (Посетители) Сегодня, 12:53
Спасибо. Чиновникам от образования бы это знать и соблюдать надо.
 
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  • Kirilka
 Tindaliya (Посетители) Сегодня, 12:40
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