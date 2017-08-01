Подготовка к школе: советы детского хирурга

Татьяна Позднякова Закончила Туркменский государственный медицинский институт в 1995 году. Работала в научно-исследовательском институте охраны здоровья матери и ребенка в Ашхабаде, в Актауской городской поликлинике №1. В настоящее время работает детским хирургом в частной медицинской организации.

Татьяна Позднякова советует: будущему первокласснику необходимо пройти медицинский осмотр перед школой.- Это позволит вовремя выявить у ребенка возможные нарушения здоровья и развития. Исходя из заключений специалистов, определяется уровень допустимых физических нагрузок, а также группа по физкультуре, в которой будет заниматься ребенок, - говорит Татьяна Позднякова.- педиатра;- хирурга-ортопеда;- окулиста;- оториноларинголога;- невролога;- стоматолога.В справку о прохождении медосмотра вносятся данные о вакцинации ребенка.При осмотре детей у хирурга или ортопеда особое внимание уделяется осанке — положению, в котором ребенок держит тело. При правильной осанке, как говорит детский хирург, туловище выпрямлено, голова поднята, плечи расправлены.У здорового ребенка к семилетнему возрасту позвоночник приобретает нормальную форму с лордозом в шейном и поясничном отделах и кифозом в грудном.Кифоз - прогиб позвоночника назад, лордоз - прогиб позвоночника вперед.В норме небольшой кифоз обязателен в верхней части грудного отдела позвоночника, а также в области крестца и копчика. Лордоз считается нормальным, если в определенной степени он проявляется в нижнегрудном и поясничном, а также шейном отделах позвоночника.Форма позвоночника зависит от состояния скелета ребенка и мышц, окружающих позвоночник, плечевой и тазовый пояс, пояснила врач.- Обратите внимание на уровни надплечий и углов лопаток, выраженную сутулость и асимметрию талии, длину ног и состояние стоп. При выявлении какого-либо из этих признаков показан осмотр у хирурга или ортопеда. Плоскостопие, выявленное на ранних стадиях, успешно поддается лечению и не влечет за собой осложнения.Мероприятия для сохранения правильной осанки складываются из ряда условий, которые необходимо соблюдать во время всего процесса обучения в школе. Это и организация рабочего места ребенка - как в школе, так и дома, и освещение рабочего места, и посадка ребенка, а также выбор ранца или рюкзака.Стол и стул должны соответствовать росту и возрасту ребенка.- При посадке ребенка за партой, нужно учесть, что угол между бедром и голенью должен быть прямой. Стол соответствующей высоты обеспечивает расстояние от глаз до рабочей поверхности в 30-35 сантиметрах, предплечья и кисти при этом свободно лежат на столе. Ребенок не должен опираться туловищем на парту, расстояние между грудью и краем стола должно равняться ширине ладони ребенка, - отметила Татьяна Позднякова.Основной источник света должен располагаться слева. Предпочтение врач советует отдавать лампам дневного освещения.При его выборе детский хирург рекомендует склониться в пользу ранца или рюкзака.- Пустой рюкзак должен весить не более 700-800 граммов. Вес заполненного не должен превышать 10% от массы тела ученика. У школьного ранца должна быть твердая спинка, желательно с выпуклостями, обтянутыми дышащей тканью. Это позволит равномерно распределять нагрузку на спину. Лямки рюкзака должны свободно регулироваться, не давить и не впиваться в плечи, - подчеркнула детский хирург.