«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 24 Августа
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.32 KZT
  • €1 = 392.58 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 426

Мангистауская область заняла третье место в Казахстане по числу отказов от прививок по религиозным мотивам

В Мангистауской области с начала года от вакцинации отказались родители 1016 детей. Из них 411 человек — по религиозным мотивам. Об этом рассказала Жадыра Тлеупбергенова, руководитель отдела эпидемиологического надзора за внутриинфекционными и паразитарными инфекциями департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В тройку областей-лидеров по числу отказов от вакцинации вошли Актюбинская, Южно-Казахстанская и Мангистауская. Родителей, которые отказываются от прививок, в Министерстве по делам религий предложили штрафовать. Такая норма предусмотрена в проекте закона по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений. Размер штрафа составит 10 месячных расчетных показателей (22 690 тенге).

В Мангистауской области с начала года от прививок отказались родители 1016 детей. Из них по религиозным причинам - 411 человек, по личным убеждениям 449, из-за недоверия к вакцине 123 человека. Негативная информация из средств массовой информации, интернет-ресурсов и других источников послужила отказом для 33 человек.

Мангистауская область заняла третье место в Казахстане по числу отказов от прививок по религиозным мотивам


- В последние четыре года в регионе появилось серьезное недоверие к вакцине. Выросло количество отказников по религиозным мотивам. Есть те, кто отказываются от прививок сразу в роддоме. Вакцина у нас качественная, она проходит проверку комитета контроля за фармацевтической деятельностью, лабораторные исследования. Некачественной и дешевой вакцины у нас не бывает, - говорит Жадыра Тлеупбергенова.


Поправку об обязательной вакцинации, разработанную Министерством по делам религий, на рассмотрение в Парламент внесут уже в октябре этого года. В ведомстве ожидают, что примут её к концу года, а уже с 2018 она полноценно заработает.

Разработчики законопроекта говорят, что новые требования коснутся только граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям - списки таких родителей у врачей имеются.

- Есть законодательно закреплённый перечень профилактических прививок. Детей, которые не получают соответствующие прививки, не будут допускать в детские сады и школы, - рассказала Айнур Чигирова, представитель Министерства по делам религии и гражданского общества РК.

В 2016 году в Казахстане, по данным Министерства здравоохранения, зарегистрировано 9 685 отказов от профилактических прививок. В сравнении с 2015 годом число отказов выросло более чем на 13%.

- Мы составили план профилактических мероприятий по отказникам. Комиссия, в состав которой вошли невропатолог, эпидемиолог, иммунолог, аллерголог, педиатр, проведет с родителями беседу и разъяснит важность иммунизации. Какие-то меры, я считаю, должны применяться к таким родителям, потому что отказ от прививки воспринимается, как должное, и все, смотря друг на друга, отказываются от прививок, не задумываясь о том, какие могут быть последствия, если непривитых детей станет больше, чем привитых, - говорит Жадыра Тлеупбергенова.

Причастность вакцины к госпитализации 36 подростков из Жанаозена, которые в 2015 году попали в больницу после прививки против кори, по словам Жадыры Тлеупбергеновой, не доказана.

- Неблагоприятные проявления после иммунизации были. Но качество самой вакцины проверено во время экспертизы и ничего не выявлено. В этом году ни одного случая реакции или осложнений после вакцинации у нас в области не зарегистрировано, - рассказала Жадыра Тлеупбергенова.

Сегодня, по словам Жадыры Тлеупбергеновой, в основном применяются комбинированные вакцины, которые позволяют прививать детей не от одного, а сразу от нескольких заболеваний.

- Раньше нами применялись моновакцины. Сейчас есть гексовакцина, в состав которой входят шесть прививок: коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция, гепатит и инактивированный полиомиелит. Есть пентавакцина, которая содержит пять компонентов: коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция и инактивированный полиомиелит. Ежегодно в октябре мы проводим медицинскую перепись населения и каждое лечебно-профилактическое учреждение предоставляет нам данные о пациентах, которые подлежат в этом году вакцинации, - рассказала Жадыра Тлеупбергенова.

Ответы на часто задаваемые вопросы, предоставленные Министерством здравоохранения РК.

Вопрос: Как и кто решает, какие прививки будут делать детям в Казахстане?

 Показать / Скрыть текст


Вопрос: По Национальному календарю прививок вакцинация начинается буквально с первых дней жизни малыша. Почему так рано и на чем это основано?

 Показать / Скрыть текст

 
Вопрос: Можно ли в один день ставить две и более прививок ребенку?

 Показать / Скрыть текст

 
Вопрос: Обязан ли родитель прививать своего ребенка?

 Показать / Скрыть текст

 
Вопрос: Могут ли не принять в школу или детский сад непривитого ребенка?

 Показать / Скрыть текст

 
Вопрос: Есть ли отличие в вакцинах в частной или государственной поликлинике?

 Показать / Скрыть текст


Вопрос: Противники вакцинации утверждают, что в западных странах от прививок уже давно отказались. Это так?

 Показать / Скрыть текст

 
Вопрос: Достаточно много информации о том, что современные вакцины содержат токсичные вещества, которые накапливаются с годами и могут нанести существенный вред. Это миф или правда?

 Показать / Скрыть текст

 
Вопрос: Не опасно ли в наше время делать прививку АКДС?

 Показать / Скрыть текст

 
Вопрос: Вакцины требуют определенных условий для хранения и транспортировки. Отвечает ли требованиям Санитарных правил и норм хранение вакцин на складах?

 Показать / Скрыть текст

 
Фото автора и из архива Lada.kz


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Normal (Посетители) Сегодня, 14:02
xerox: Действительно, пусть воткнут себе или Соросу!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куратор (Посетители) Сегодня, 13:59
Как-то уж слишком навязчиво толкают нам эту коляску с вакцинацией. Уже и штрафами стращают, и недопущением к учебе. Кто лоббирует и проталкивает это?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Normal
 xerox (Посетители) Сегодня, 13:42
В zhopu воткните свои прививки.
Модератор, пропусти, пожалуйста. Можешь подредактировать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 13:39
Религиозным?-))

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • xerox
  • Ну Ну
  • Normal
 kk13 (Посетители) Сегодня, 13:25
Благодаря отказа от прививок смертность и инвалидность малышей уменьшился по области. Почему об этом не пишут? До каких пор мы своих малышей будем отдавать в роли подопытных кроликов Западным Фармомонополистам? Почему в Японии до 5 лет, в США до 3 лет не делают прививки? Чё Они отсталые? Ответьте ПЖС!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика