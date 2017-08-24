Мангистауская область заняла третье место в Казахстане по числу отказов от прививок по религиозным мотивам

- В последние четыре года в регионе появилось серьезное недоверие к вакцине. Выросло количество отказников по религиозным мотивам. Есть те, кто отказываются от прививок сразу в роддоме. Вакцина у нас качественная, она проходит проверку комитета контроля за фармацевтической деятельностью, лабораторные исследования. Некачественной и дешевой вакцины у нас не бывает, - говорит Жадыра Тлеупбергенова.

Ответ: Вакцинация – это государственная политика, направленная на предупреждение, а в случае завоза извне - на локализацию и ликвидацию инфекционных заболеваний.



Сроки и наименование инфекций, против которых проводятся прививки, утверждаются Правительством Республики Казахстан (постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам» от 30.12.2009 г. №2295).



Вакцинация населения проводится бесплатно согласно Национальному календарю прививок против 21 инфекционного заболевания.



В Казахстане для иммунизации населения применяются вакцины, которые прошли процедуру государственной регистрации в Республике Казахстан.

Процедура государственной регистрации - сложный многоэтапный процесс и включает в себя лабораторный контроль качества вакцин в республиканской иммунобиологической лаборатории, оснащенной самым современным оборудованием. Проводится детальный анализ по безопасности и эффективности, дается оценка вспомогательных веществ, стабильности, специфичности, чувствительности.



Для регистрируемой вакцины требуется наличие государственной регистрации в стране-производителе, а также данные по клиническому применению в стране-производителе и других странах. Причем, подтверждение качества вакцин требуется и по данным эпидемиологической эффективности - по уровню снижения заболеваемости в результате применения вакцин.



В Казахстане закупают вакцины, производство которых сертифицировано Всемирной организацией здравоохранения.



В республике создан Национальный консультативный комитет по иммунизации (НККИ), в который входят ученые из различных сфер здравоохранения, которые детально изучают международный опыт применения вакцин, эффективность новых и применяющихся вакцин. И на основании этого вносит предложения в государственный орган по совершенствованию Национального календаря прививок, эффективности и безопасности вакцин.

Ответ: Сроки проведения профилактических прививок определяются неслучайно. Это обосновано научными данными, которые тщательно изучены и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.



Так, например, материнские антитела передаются и сохраняются в организме ребенка короткое время: против дифтерии - от двух до трех месяцев, против кори - до шести месяцев. А против туберкулеза и гепатита «В» ребенок рождается полностью незащищенным.



Эти особенности учитываются, когда определяются сроки вакцинации. На основании этого против туберкулеза или гепатита «В» ребенка прививают в первые дни рождения, а против дифтерии - в два-три месяца.



В Казахстане перечень инфекционных заболеваний, против которых вводится вакцинация, утверждается постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам» № 2295 от 30.12.2009 г.

Ответ:В настоящее время в мире все больше стран переходят на вакцинацию с применением комбинированных вакцин, содержащих несколько антигенов в одной дозе препарата.



Комбинированные вакцины позволяют сократить количество инъекций, снизить частоту общих реакций на прививку, при этом получив формирование иммунитета против нескольких инфекций одновременно.



Но в связи с дороговизной таких вакцин не все страны могут себе позволить использование комбинированных вакцин.



Иммунная система ребенка может обеспечить ответ специфическими антителами на число антигенов от 109 до 1011. С комбинированными вакцинами в организм вводится не более 25 антигенов с учетом того, что в настоящее время в Казахстане применяется ацеллюлярная (бесклеточная) вакцина АКДС, тогда как вакцина АКДС с цельноклеточным коклюшным компонентом, использованная ранее (до 2013 года), содержит около 3000 антигенов.

Основными производителями современных комбинированных вакцин являются европейские страны (Франция, Великобритания, Бельгия).

Ответ: В соответствии со статьей 156 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» физические лица, находящиеся на территории Республики Казахстан, вправе получать профилактические прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.



Кроме того, в соответствии со статьей 29 Конституции Республики Казахстан граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья и вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом.



Перед введением профилактической прививки медицинским работником производится осмотр прививаемого лица. Медицинский работник предоставляет ему либо его законному представителю полную и объективную информацию о профилактической прививке, возможных побочных эффектах, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях.



Условием проведения профилактической прививки является наличие согласия либо отказа, предоставленного в письменной форме.

Иммунитет вырабатывается у каждого индивидуума, который защищает конкретного человека индивидуально. При этом важен вопрос создания коллективного (популяционного) иммунитета.



Коллективный (популяционный) иммунитет – это способность сообщества противостоять инфекционным заболеваниям, что достигается высоким охватом вакцинацией лиц определенной группы (целевых календарных возрастов, лиц группы риска), чтобы снизить риск передачи и распространения инфекции от одного восприимчивого человека к другому.



Прививки проводятся не только ради собственного здоровья, но и ради здоровья общества (заболевший может явиться источником инфекции и быть опасен для других людей). Для достижения коллективного иммунитета необходимо достижение уровня охвата прививками 95% подлежащего иммунизации населения.

Необходимо помнить, что не полный охват иммунизацией населения, особенно в течение ряда лет, ведет к накоплению числа восприимчивых лиц к инфекции, вследствие чего возникают вспышки инфекционных заболеваний.



История человечества подтвердила, что ни одно другое вмешательство в сфере здравоохранения не сокращает уровень заболеваемости и смертности также эффективно и безопасно, как иммунизация.



Снижение охвата вакцинацией неминуемо приводит к утрате коллективной защиты и, как следствие, к возникновению и распространению инфекционных заболеваний.



В свое время сбой в иммунизации в Казахстане привел к накоплению восприимчивых лиц и регистрации вспышки дифтерии, когда в 1995 году в республике заболели 1105 человек, из которых 66 умерли.



Благодаря иммунизации удалось взять под контроль вспышечную заболеваемость корью, в 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель заболеваемости корью снизился в 19,5 раза.

Ответ: Отказ родителей от получения профилактических прививок не является причиной отказа в приеме детей в организованные коллективы.

Вместе с тем сообщаем, что в случае регистрации инфекционных заболеваний в организованном коллективе очень высок риск заболевания у непривитых детей, причем с тяжелыми осложнениями и смертельным исходом.



В этой связи, непривитые дети должны отстраняться от посещения детских учреждений до прекращения заболеваемости, т.к. они не защищены от инфекций.

В целях недопущения вспышек инфекционных заболеваний рекомендуется прием детей в детские организованные коллективы после получения профилактических прививок.

Ответ: Однозначно нет отличий в качестве и эффективности вакцин.

Ответ: Каждая страна имеет свой утвержденный календарь профилактических прививок. И чем выше уровень жизни страны, тем шире перечень инфекционных заболеваний, против которых проводятся прививки.



Национальный календарь профилактических прививок Республики Казахстан соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, аналогичен графикам иммунизации большинства развитых стран, в том числе и западных стран (Австрии, Израиля, Бельгии, Великобритании, Германии, Турции, Японии).

Календари прививок западноевропейских стран отличаются от Национального календаря прививок Республики Казахстан тем, что перечень инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, шире, чем наш календарь, так как дополнительно есть вакцинация против ветряной оспы, ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека.



Некоторые страны запрещают въезд без наличия профилактических прививок. Для обучения в учебных заведениях США, Англии требуется обязательное наличие всех профилактических прививок. Для обучения в Америке студентам также требуется наличие всех профилактических прививок.



Для въезда в Саудовскую Аравию паломникам требуется вакцинация против менингококковой инфекции, в Бразилию, Боливию, Колумбию, Кению и другие страны африканского континента требуется наличие вакцинации против желтой лихорадки.



Республика Казахстан является практически одной из немногих стран в мире, где вакцинация населения полностью проводится за счет государственного бюджета.

Ответ: Вакцины - это препараты, приготовленные из микроорганизмов, являющихся возбудителями той или иной инфекционной болезни или его компонентов.



Но для того, чтобы вакцина обладала свойством вызывать иммунитет, а не заболевание, возбудитель инфекции убивается или ослабляется. По технологии изготовления вакцины делятся на несколько групп: живые и убитые вакцины.



Для обеспечения стабильности и стерильности вакцины в ее состав, кроме антигена, добавляются специальные вещества - консерванты.

Наиболее распространенным консервантом является мертиолят - этиловое соединение ртути, обладающее бактерицидным действием, используется с 1930-х годов в производстве вакцин, глазных капель, жидкости для промывания глазных линз.



Количество мертиолята, которое содержится в одной дозе вакцины, ничтожно мало - от 0,003 до 0,01%. Оно не превышает количества производных ртути, которое человек получает с воздухом и пищей в течение суток. Мертиолят активно выводится кишечником в течение одной недели.



Мертиолят используется лишь в вакцинах, которые выпускаются в многодозовых упаковках.



Следует отметить, что в Казахстане для вакцинации детей используются вакцины в однодозовых упаковках, в которых не содержится мертиолят.



Кроме этого в вакцинах могут содержаться следовые количества веществ из питательной среды, на которой выращивают прививочные антигены, а также антибиотики, которые применялись в процессе производства. Эти вещества не нужны, от них избавляются путем очистки самыми современными методами.

Применяемые сегодня вакцины, по сравнению с использовавшимися даже 20 лет назад, являются высокоочищенными. Процесс очистки строго контролируется как производителями, так и теми странами, в которые завозятся вакцины.

Ответ: Компоненты, имеющиеся в составе вакцины АКДС, способствуют выработке иммунитета против коклюша, дифтерии и столбняка.



В случае заболевания ими могут возникнуть тяжелые заболевания, которые могут привести к тяжелым последствиям:



- после коклюша у детей могут развиваться пневмония - у 20%, поражения нервной системы – от 0,7 до 76%, смерть – от 0,25 до 4%;



- после дифтерии - поражение сердца до 60%, поражение нервной системы - до 75%, летальность – более 30%;



- после столбняка очень высока летальность (смерть) – от 25 до 70%.



Поэтому нельзя отказываться от вакцинации против указанных инфекций.



На постсоветском пространстве Казахстан является единственной страной, которая по рекомендации Национального консультативного комитета по иммунизации осуществила переход на вакцины АКДС, содержащие бесклеточный коклюшный компонент, несмотря на то, что такие вакцины существенно дороже, чем цельноклеточные вакцины.



Кроме того вакцина АКДС входит в состав комбинированных пяти и шестикомпонентных вакцин, при иммунизации которыми формируется защита от нескольких инфекций одновременно. При этом для ребенка уменьшен риск психотравмы, уменьшается риск развития неблагоприятных проявлений после иммунизации.

Ответ: Все организации, которые хранят и транспортируют вакцины и проводят иммунизацию (поликлиники, больницы, врачебные амбулатории, сельские участковые больницы), относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости и подлежат проверке по особому порядку территориальными органами Комитета по защите прав потребителей не менее двух раз в год.



На всех этапах хранения и транспортировки вакцины перевозятся с соблюдением требований холодовой цепи (при температуре от +2°С до + 8°С).

Для обеспечения должного температурного режима поставщики вакцин, а также все медицинские работники проходят специальный инструктаж по требованиям холодовой цепи.



Имеются специальные авторефрижераторы для транспортировки вакцин на дальние расстояния, специальные термоконтейнеры для хранения вакцин, обеспечивающие поддержание оптимального температурного режима в пути следования (как в города, так и сёла);



Все места хранения вакцин (склады) имеют специальное холодильное оборудование (камеры, комнаты, холодильники, морозильники), в которых ежедневно два раза в день проверяются поддержание оптимального температурного режима.



Все прививочные кабинеты (как городов, так и сёл) обеспечены холодильниками для хранения вакцин и термоконтейнерами для транспортировки вакцин.