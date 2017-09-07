Булат Тайшибаев: Разделение пациентов на четыре категории поможет лучше оказывать скорую медицинскую помощь

Первая категория срочности (время прибытия бригады - до 10 минут)



Состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее немедленной медицинской помощи:



- отсутствие сознания (любого генеза);

- остановка дыхания;

- остановка сердца;

- инородное тело в дыхательных путях;

- шок;

- судороги;

- боли в груди;

- парезы (снижение силы, обусловленное поражением двигательного пути нервной системы) и впервые возникшие плегии (полное отсутствие произвольных движений);

- психоз;

- множественные травмы с кровотечением;

- ранения с кровотечением;

- изолированная травма (головы, шеи) с кровотечением;

- обширные ожоги и обморожения;

- укусы животных и насекомых (угроза развития анафилактического шока);

- электротравма;

- рвота с кровью;

- роды с осложнениями;

- чрезвычайные ситуации (взрывы, пожары).



Вторая категория срочности (время прибытия бригады до 15 минут)



Состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без медицинской помощи:

- вызов на месте угрозы теракта;

- нарушение сознания, с тенденцией к дальнейшему угнетению;

- выраженные нарушения внешнего дыхания (бронхиальная астма, аллергия, кардиобольной, отравления и т.д);

- нарушение ритма сердца;

- нестабильная гемодинамика. Высокий риск развития шока (криза);

- высокая (выше 38°С) температура у детей до трех лет;

- сыпь на фоне высокой температуры;

- изолированная травма с кровотечением;

- отравление токсическими веществами;

- атипичные боли (подозрение на острый коронарный синдром);

- головная боль у беременных;

- рвота, жидкий стул с тяжелыми признаками обезвоживания.



Третья категория срочности (время прибытия бригады до 30 минут)



Состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу для здоровья без медицинской помощи:

- изолированная травма без кровотечения;

- боли в животе;

- высокая температура, не купируемая самостоятельно;

- физиологические роды;

- боли в животе у беременных (угроза прерывания беременности);

- ограниченные ожоги и обморожения у детей.



Четвертая категория срочности (время прибытия бригады до 60 минут)



Состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного:



- обострения хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни;

- острые воспалительные заболева­ния кожи и подкожной клетчатки;

- легкие травмы (неглубокие раны, ожоги, ушибы, ссадины);

- болевой синдром, вызванный хроническим заболеванием;

- рвота и жидкий стул с легкими признаками обезвоживания, вызванные пищевым отравлением;

- рвота у беременных (до 12 недель);

- острая задержка мочи, вызванная хроническими заболеваниями органов мочевыделительной системы;

- моча с примесью крови;

- воспалительные заболевания после родов, абортов;

- инородные тела, кроме дыхательных путей;

- прочие состояния, требующих проведения медицинских манипуляций в условиях стационара.



Новые Правила оказания СМП, утвержденные Министерством здравоохранения 3 июля текущего года, уже применяют на практике. Всех пациентов разделили на четыре категории, согласно которым им будет оказываться помощь.- Категории были и раньше. Их было шесть. В зависимости от серьезности вызова, по категориям определялась срочность прибытия бригады медиков. Теперь категории всего четыре. Такое разделение поможет лучше оказывать медицинскую помощь. Бригады тратят много времени, выезжая на вызов к пациентам с банальной температурой, при том, что где-то ждет человек в предынфарктном состоянии, - говорит Булат Тайшибаев.- Пациентов последней категории, хронических больных, будут обслуживать платно, за счет поликлиники, к которой прикреплены. Это повысит ответственность курирующих их медиков, - считает Булат Тайшибаев.Большая часть вызовов - 60%, как рассказал главный врач станции Скорой медицинской помощи, это больные с обострением хронических заболеваний.- В идеале при поликлиниках должны открываться круглосуточные отделения оказания медицинской помощи прикрепленным к ним хроническим больным. Сейчас такой возможности у поликлиник нет. Поэтому в Приказе предложены альтернативные варианты решения. Это аутсорсинг — частные клиники возьмут на себя обслуживание пациентов четвертой категории. При условии, что у них есть медики соответствующей квалификации, транспорт и помещение. Еще один вариант - это оставить обслуживание таких пациентов за нами, но уже на платной основе. Возмещение затрат будут производить поликлиники, к которым прикреплены пациенты. В настоящее время 60 процентов всех вызовов - это именно больные с обострениями хронических заболеваний, - говорит медик.В Мангистауской области, как отметил Булат Тайшибаев, планируют организовать единую базу вызовов, курировать которую будут диспетчеры. Они же будут определять категорию вызова и отправлять бригады.- Программа уже практически работает. В скором времени на всех машинах скорой помощи появятся GPS-навигаторы, благодаря которым мы будем отслеживать местоположение транспорта. Также все вызовы по области будут попадать в единую базу. Диспетчер, согласно категории вызова, будет отправлять бригады к тем, кому скорая медицинская помощь необходима в первую очередь. Поэтому пациенты, у которых банальная температура, не должны жаловаться, что бригада ехала к ним от 40 минут, - говорит врач.В рамках новых Правил оказания скорой медицинской помощи планируется и реорганизация состава бригад.- Теперь не будет линейных врачей. Раньше была такая специализация, как врач Скорой помощи. Теперь ее не будет. Обслуживать пациентов будут два фельдшера, из состава бригад исключат санитаров. Также мы планируем увеличить количество специализированных бригад. В настоящее время у нас работают три спецбригады - реанимационная, кардиологическая, педиатрическая. С реорганизацией штата у нас появится возможность увеличить их количество вдвое, - говорит Булат Тайшибаев.