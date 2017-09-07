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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:48

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Булат Тайшибаев: Разделение пациентов на четыре категории поможет лучше оказывать скорую медицинскую помощь

Почему при температуре ждать бригаду скорой медицинской помощи (СМП) 40 минут - это норма, - рассказал Булат Тайшибаев, главный врач станции Скорой помощи Актау.

Фото из архива Lada.kz
Новые Правила оказания СМП, утвержденные Министерством здравоохранения 3 июля текущего года, уже применяют на практике. Всех пациентов разделили на четыре категории, согласно которым им будет оказываться помощь.

- Категории были и раньше. Их было шесть. В зависимости от серьезности вызова, по категориям определялась срочность прибытия бригады медиков. Теперь категории всего четыре. Такое разделение поможет лучше оказывать медицинскую помощь. Бригады тратят много времени, выезжая на вызов к пациентам с банальной температурой, при том, что где-то ждет человек в предынфарктном состоянии, - говорит Булат Тайшибаев.

Перечень категорий срочности вызовов по скорой и неотложной медицинской помощи:

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- Пациентов последней категории, хронических больных, будут обслуживать платно, за счет поликлиники, к которой прикреплены. Это повысит ответственность курирующих их медиков, - считает Булат Тайшибаев.

Большая часть вызовов - 60%, как рассказал главный врач станции Скорой медицинской помощи, это больные с обострением хронических заболеваний.

- В идеале при поликлиниках должны открываться круглосуточные отделения оказания медицинской помощи прикрепленным к ним хроническим больным. Сейчас такой возможности у поликлиник нет. Поэтому в Приказе предложены альтернативные варианты решения. Это аутсорсинг — частные клиники возьмут на себя обслуживание пациентов четвертой категории. При условии, что у них есть медики соответствующей квалификации, транспорт и помещение. Еще один вариант - это оставить обслуживание таких пациентов за нами, но уже на платной основе. Возмещение затрат будут производить поликлиники, к которым прикреплены пациенты. В настоящее время 60 процентов всех вызовов - это именно больные с обострениями хронических заболеваний, - говорит медик.

В Мангистауской области, как отметил Булат Тайшибаев, планируют организовать единую базу вызовов, курировать которую будут диспетчеры. Они же будут определять категорию вызова и отправлять бригады.

- Программа уже практически работает. В скором времени на всех машинах скорой помощи появятся GPS-навигаторы, благодаря которым мы будем отслеживать местоположение транспорта. Также все вызовы по области будут попадать в единую базу. Диспетчер, согласно категории вызова, будет отправлять бригады к тем, кому скорая медицинская помощь необходима в первую очередь. Поэтому пациенты, у которых банальная температура, не должны жаловаться, что бригада ехала к ним от 40 минут, - говорит врач.

В рамках новых Правил оказания скорой медицинской помощи планируется и реорганизация состава бригад.

- Теперь не будет линейных врачей. Раньше была такая специализация, как врач Скорой помощи. Теперь ее не будет. Обслуживать пациентов будут два фельдшера, из состава бригад исключат санитаров. Также мы планируем увеличить количество специализированных бригад. В настоящее время у нас работают три спецбригады - реанимационная, кардиологическая, педиатрическая. С реорганизацией штата у нас появится возможность увеличить их количество вдвое, - говорит Булат Тайшибаев.


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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 14:48
А если ошибутся со своим диагнозом и со спокойной совестью приедут,когда человек уже уйдет навсегда?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Lisi4ka (Посетители) Сегодня, 14:15
В идеале при поликлиниках должны открываться круглосуточные отделения оказания медицинской помощи прикрепленным к ним хроническим больным.

Зачем нам тогда приемный покой и скорая помощь, которая при t 40 ехать не хочет? Давайте вообще тогда станцию скорой помощи закроем или вызовы сделаем платные.
 
 

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