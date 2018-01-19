Зверополис: Что нужно знать владельцам домашних животных в Актау

Бешенство у собак и кошек (гидрофобия, Rabies) – это вирусное заболевание, поражающее любых млекопитающих. Летальность бешенства – 100 %, т.е. умирают все особи, у которых начали проявляться клинические симптомы. Вирус бешенства является нейротропным, то есть поражает преимущественно нервную систему. На данный момент заболевание считается неизлечимым, однако принятие срочных мер (вынужденная иммунизация) до развития клинической картины поражения центральной нервной системы позволяет предотвратить летальный исход.

1. Нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в городах и других населенных пунктах - влечет предупреждение или штраф в размере трех МРП.

2. Те же действия, повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц, - влекут штраф в размере 10 МРП.

Часть 3. Непроведение или ненадлежащее проведение ветеринарных мероприятий, а также нарушение сроков их проведения - влекут штраф на физических лиц в размере 25 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 125 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 250 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 МРП.

1. Общие положения

1. Правила содержания и выгула собак и кошек, отлова и уничтожения бродячих собак и кошек на территории города Актау и села Умирзак (далее - Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях», законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 10 июля 2002 года «О ветеринарии».



2. Правила регулируют порядок содержания и выгула собак и кошек, отлова и уничтожения бродячих собак и кошек на территории города Актау и села Умирзак.



3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) ветеринарный паспорт – документ установленной уполномоченным органом формы, в котором в целях учета животных указываются: владелец, вид, пол, масть, возраст животного;

2) безнадзорные животные – животные, имеющие собственника и временно выбывшие из его владения, не имеющие собственника либо собственник которых неизвестен, а также животные от права собственности на которых собственник отказался.



2. Порядок регистрации собак и кошек



4. Собаки с трехмесячного, кошки с двухмесячного возраста подлежат регистрации в государственном учреждении «Актауский городской отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии» (далее – городской отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии).

5. При регистрации владелец собак и кошек знакомится с требованиями настоящих Правил. Запись об ознакомлении удостоверяется подписью владельца животного в Книге регистрации.

6. После регистрации владельцам собак и кошек выдается ветеринарный паспорт установленного образца за счет владельца животного.

7. Владельцами собак и кошек при регистрации и перерегистрации предоставляются следующие документы и сведения:



- документ, удостоверяющий личность владельца;

- домашний адрес, контактный телефон;

- порода собаки или кошки, пол, кличка, дата рождения, окрас, особые признаки или описание животного.



8. При продаже, пропаже, гибели, передаче другому лицу собак и кошек владельцу животных в двухнедельный срок необходимо информировать городской отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии для снятия их с учета или перерегистрации. При перемене местожительства владельцев собак и кошек животные подлежат регистрации в течение 15 рабочих дней.



3. Порядок содержания собак и кошек



9. Собаки, начиная с трехмесячного возраста, независимо от породы, подлежат вакцинации против бешенства, чумы и по эпизоотическим показаниям против лептоспироза, микроспории, а также исследованию на гельминты, либо профилактической дегельминтизации.

10. Кошки, начиная с двухмесячного возраста, подлежат вакцинации против инфекционных заболеваний, общих для животных и людей, по эпизоотическим показаниям против микроспории, исследованию на гельминтозы.

11. Если владельцем собак и кошек является юридическое лицо, то им назначается лицо, ответственное за содержание собак и кошек.

12. Владелец собак и кошек своевременно, в установленные настоящими Правилами сроки, проводит обязательные ветеринарные мероприятия, соблюдает карантинный режим животных, проводит мероприятия по ликвидации заразных болезней.

13. Содержание собак и кошек осуществляется при условии соблюдения санитарно-гигиенических, зоогигиенических требований и настоящих Правил:

- в жилых помещениях, занятых одной семьей;

- в жилых помещениях, занятых несколькими семьями, лишь на своей жилой площади (с письменного согласия всех проживающих в квартире);

- при предприятиях, организациях и учреждениях, многоквартирных домах, садоводческих, некоммерческих объединениях граждан, базах отдыха на привязи или вольерах и в условиях, исключающих возможность причинения беспокойства и создания опасности для окружающих.

14. Одной семье в квартире многоквартирного жилого дома рекомендуется содержать не более двух взрослых собак крупных и средних пород, и трех кошек, приплодов до трехмесячного возраста.

15. Не допускается содержание собак (кроме собак-поводырей для людей со слабым зрением) и кошек в местах общего пользования (кухни, коридоры, лестничные площадки, подвалы, чердаки, лоджии, балконы и подсобные помещения), на придомовых территориях (кроме придомовых территорий домов индивидуального жилищного фонда), в гостиницах и в коридорах общежитий.

16. Допускается поселение в гостинице владельца с собакой или кошкой по согласованию с администрацией гостиницы при соблюдении санитарно-гигиенических правил и наличии ветеринарного паспорта на животное.

17. Собаки и кошки должны содержаться в домах индивидуального жилищного фонда, в здании и на прилегающей к нему территории только с разрешения владельца этой территории или с согласия другого правомочного лица. Собак необходимо содержать на территории, ограждение которой должно исключить побег животного, нападение на людей или других животных, нанесение укусов прохожим. О наличии собаки на территории должна сообщать табличка при входе размером не менее 20х30 сантиметров с изображением собаки и с надписью «Ит күзетеді!», «Охраняется собакой!».

18. Содержание не более трех собак допускается в домах индивидуального жилищного фонда, если условия содержания животных соответствуют зоогигиеническим и санитарно-гигиеническим нормам.

19. Выгуливают собак в специально отведенных, огороженных местах. Если таковых мест нет, выгул собак осуществляется на пустырях.

20. Не допускается:

1) содержать незарегистрированных (не состоящих на учете) и не вакцинированных собак и кошек;

2) выгуливать собак и кошек на детских дворовых площадках, спортивных площадках, территориях детских дошкольных и учебных заведений, лечебных учреждений и в местах проведения общественных мероприятий;

3) выгуливать собак без намордника (кроме собак декоративных пород) и на длинном поводке;

4) выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и подросткам, не достигшим 14-летнего возраста;

5) купать собак и кошек в местах, предназначенных для купания людей, в фонтанах и родниковых источниках.



4. Торговля, приобретение, а также перемещение собак и кошек



21. Не допускается торговля собак и кошек в неустановленных местах, а также без ветеринарных справок и документов.

22. Торговля, также приобретение собак и кошек допускается только по достижении ими возраста 2,5-3 месяца при наличии соответствующих ветеринарных документов. В случае, если собаки и кошки были проданы до достижения ими 2,5-3 месяцев без ветеринарного паспорта, покупателю щенка и кошки справка о состоянии здоровья выдается физическими и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в области ветеринарии.

23. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан разрешается торговля и приобретение собак и кошек через фонды (клубы) животноводов, питомники, зоомагазины и специализированные базары.

24. Ввоз собак и кошек на территорию города Актау и села Умирзак, в том числе из зарубежных государств, или вывоз за пределы города и села проводится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

25. Перевозка (перемещение) собак и кошек за пределы города, села Умирзак и ввоз разрешаются при наличии специального ветеринарного паспорта особого образца и ветеринарного удостоверения о вакцинации и состоянии собак и кошек, выданного уполномоченным государственным органом в области ветеринарии.

26. Перевозка собак и кошек воздушным, железнодорожным, автомобильным, а также водным транспортом осуществляется на основании Правил перевозок пассажиров, багажа и грузов на данных видах транспорта.



5. Отлов и уничтожение бродячих собак и кошек



27. Собаки и кошки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, считаются безнадзорными и подлежат отлову и уничтожению.

28. Собаки, находящиеся в общественных местах (улицах, дворовых территориях, парках и прочих местах), кроме оставленных владельцами на привязи, считаются безнадзорными и подлежат отлову специальными службами по отлову бродячих собак и кошек, и сбору трупов животных.

29. Отлов и уничтожение бродячих собак и кошек осуществляется государственным коммунальным предприятием в области ветеринарии, заключившим договор с местным исполнительным органом.

30. Организация и проведение работ по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек проводится с соблюдением гуманности, прав и интересов жильцов, живущих на территории, где проводится данная работа. К работе по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек допускаются лица, не состоящие на учете в психоневрологичеком и наркологическом диспансерах.



6. Контроль за соблюдением Правил



31. Контроль за соблюдением Правил содержания и выгула собак и кошек, отлова и уничтожения бродячих собак и кошек на территории города Актау и села Умирзак осуществляют государственные учреждения, уполномоченные на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



7. Заключительное положение



32. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Терапевт общей практики. В 2014 году окончила Астраханский государственный университет, по специальности: Ветеринария. Прошла стажировку у российских врачей и у приглашенных ветеринарных врачей в ветеринарную клинику «ZOO Лекарь» из Алматы, Шымкента и Костаная. Имеет государственную аттестацию ветеринарных врачей.

Заводя домашнего питомца, необходимо его зарегистрировать и получить ветеринарный паспорт. Сделать это можно в Актауской городской ветеринарной станции.Для регистрации или перерегистрации владельцам кошек и собак необходимо предоставить следующие документы и сведения о своих питомцах:- документ, удостоверяющий личность владельца;- домашний адрес и телефон;- порода собаки или кошки, пол, кличка, дата рождения, окрас, особые признаки или описание животного.Продажа, ввоз и вывоз всех видов животных без сопроводительных документов установленного образца запрещены.В целях профилактики хозяин питомца должен вакцинировать животное против инфекционных заболеваний, в том числе против бешенства. Эта процедура, как сообщают в Актауском городском отделе предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии, бесплатная.- Вакцинацию должны проводить только клинически здоровому животному. Необходимо обратить внимание, что за 10-14 дней до проведения вакцинации ваш питомец должен быть подвергнут профилактической дегельминтизации (освобождению от паразитирующих в кишечнике животного глистов) с целью получения более устойчивого иммунитета и исключения аллергической реакции на вакцину. Сроки вакцинации могут варьироваться в зависимости от фирмы-производителя вакцины, которую вы выбрали для питомца, - рассказала Алина Шарипова, ветеринарный врач клиники «ZOO Лекарь».Примерные сроки вакцинации для щенков:- первая иммунизация в восемь-девять недель против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа и лептоспироза. Затем повторная ревакцинация через три-четыре недели теми же препаратами и вакциной против бешенства. В год проводят заключительную ревакцинацию. В последующем ежегодно проводят вакцинацию не ранее чем за неделю до истечения предыдущего срока прививки.Примерные сроки вакцинации для котят:- в первый раз в возрасте 9-12 недель поливалентной вакциной против вирусного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и панлейкопении кошек. Затем ревакцинация через три-четыре недели этой же вакциной и против бешенства. Ежегодная вакцинация - не ранее чем за неделю до истечения срока предыдущей прививки.- Это примерные сроки, которые зависят от фирмы-производителя и типа вакцины. Также существуют вакцины для более ранней иммунизации, как правило, ими прививают заводчики. На каждого домашнего животного владелец должен иметь ветеринарный паспорт, в котором должны быть отметки о всех прививках против основных инфекционных болезней собак и кошек, особенно против бешенства, а также информация об обработках против экто- и эндопаразитов (от блох и глистов), - отметила Алина Шарипова.Самая важная прививка домашнего питомца, по мнению ветеринарного врача, - это вакцина от бешенства.Домашние животные и человек заражаются при укусе больного бешенством животного или от попадания слюны на поврежденный участок кожи, слизистые оболочки или в глаза.- У животных различают три формы проявления бешенства – буйная, тихая и атипичная. В течение болезни могут наступать временные улучшения, но в итоге животное все равно погибает с быстро нарастающей неврологической симптоматикой. Диагноз «бешенство» ставят на основании результатов лабораторных исследований. Одним из основных и эффективных способов предотвращения бешенства является своевременная вакцинопрофилактика. По закону, ежегодная вакцинация от бешенства обязательна для всех домашних животных на территории Республики Казахстан, - отметил ветеринарный врач.Согласно Правилам содержания собак и кошек, жители Актау должны выгуливать собак в специально отведенных, огороженных местах. Бауржан Сапа, исполняющий обязанности руководителя Актауского городского отдела предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства, отметил, что в Актау подобных мест нет, поэтому выгул собак осуществляется на пустырях.- выгуливать животных на детских дворовых площадках, спортивных площадках, территориях детских дошкольных и учебных заведений, лечебных учреждений и в местах проведения общественных мероприятий;- выгуливать собак без намордника (кроме собак декоративных пород) и на длинном поводке;- выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и подросткам, не достигшим 14-летнего возраста;- купать собак и кошек в местах, предназначенных для купания людей, в фонтанах и родниковых источниках.Майор полиции Расул Ермаканов, начальник отдела участковых инспекторов полиции местной полицейской службы ДВД Мангистауской области, отметил, что владельцы домашних животных обязаны носить с собой специальные паспорта при выгуле питомцев и убирать за ними в общественных местах. За нарушение правил содержания собак сотрудники полиции могут привлечь владельцев к административной ответственности.- Согласно Правилам, в местах скопления людей, общественном транспорте и других общественных местах следует держать собак на коротком поводке (его длина составляет полтора метра) и в наморднике. В малолюдных местах допускается выгул собак на длинном поводке и в наморднике (за исключением собак декоративных пород). За отсутствие необходимых атрибутов при выгуле собак предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 408 КоАП РК. Правонарушитель либо отделается предупреждением или же будет наложен штраф в размере до трех МРП. При укусе предусмотрен штраф до 10 МРП, - рассказал Расул Ермаканов.Майор полиции отметил: если вы стали свидетелем нарушений со стороны владельцев домашних животных, необходимо заявить об этом в дежурную часть по телефону: 102.За непроведение или ненадлежащее проведение ветеринарных мероприятий, а также нарушение сроков, для владельцев домашних животных предусмотрены штрафы. На физических лиц налагается штраф в размере 25 МРП, на должностные лица, субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 150 МРП, а на субъекты крупного предпринимательства – в размере 500 МРП, согласно пункту 3 статьи 406 КоАП РК.В 2018 году на отлов бродячих животных выделили более пяти миллионов тенге.- В 2017 году в Актау отловили 1762 бродячих собак и 586 бездомных кошек. Отлов бродячих животных осуществляется с 04:00 до 06:00. Отлов в присутствии несовершеннолетних и других посторонних лиц не допускается. На отлов и уничтожение план не ставится, а производится на основании жалоб, заявок и ежедневного мониторинга. Действующим законодательством РК не предусматривается чипирование, стерилизация и кастрация бродячих животных, - рассказал Бауржан Сапа.