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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:55

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Зверополис: Что нужно знать владельцам домашних животных в Актау

В Актау действуют Правила содержания домашних животных, соблюдение которых обеспечивает безопасность самих питомцев, их владельцев и остальных жителей. Ответы на основные вопросы: как получить паспорт, какие делать прививки, где выгуливать и за что владельца собак могут оштрафовать - читайте в нашем материале.

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Регистрация животного

Заводя домашнего питомца, необходимо его зарегистрировать и получить ветеринарный паспорт. Сделать это можно в Актауской городской ветеринарной станции.

Для регистрации или перерегистрации владельцам кошек и собак необходимо предоставить следующие документы и сведения о своих питомцах:

- документ, удостоверяющий личность владельца;
- домашний адрес и телефон;
- порода собаки или кошки, пол, кличка, дата рождения, окрас, особые признаки или описание животного.

Продажа, ввоз и вывоз всех видов животных без сопроводительных документов установленного образца запрещены.

Вакцинация

В целях профилактики хозяин питомца должен вакцинировать животное против инфекционных заболеваний, в том числе против бешенства. Эта процедура, как сообщают в Актауском городском отделе предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии, бесплатная.

Зверополис: Что нужно знать владельцам домашних животных в Актау


- Вакцинацию должны проводить только клинически здоровому животному. Необходимо обратить внимание, что за 10-14 дней до проведения вакцинации ваш питомец должен быть подвергнут профилактической дегельминтизации (освобождению от паразитирующих в кишечнике животного глистов) с целью получения более устойчивого иммунитета и исключения аллергической реакции на вакцину. Сроки вакцинации могут варьироваться в зависимости от фирмы-производителя вакцины, которую вы выбрали для питомца, - рассказала Алина Шарипова, ветеринарный врач клиники «ZOO Лекарь».

Примерные сроки вакцинации для щенков:

- первая иммунизация в восемь-девять недель против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа и лептоспироза. Затем повторная ревакцинация через три-четыре недели теми же препаратами и вакциной против бешенства. В год проводят заключительную ревакцинацию. В последующем ежегодно проводят вакцинацию не ранее чем за неделю до истечения предыдущего срока прививки.

Примерные сроки вакцинации для котят:

- в первый раз в возрасте 9-12 недель поливалентной вакциной против вирусного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и панлейкопении кошек. Затем ревакцинация через три-четыре недели этой же вакциной и против бешенства. Ежегодная вакцинация - не ранее чем за неделю до истечения срока предыдущей прививки.

- Это примерные сроки, которые зависят от фирмы-производителя и типа вакцины. Также существуют вакцины для более ранней иммунизации, как правило, ими прививают заводчики. На каждого домашнего животного владелец должен иметь ветеринарный паспорт, в котором должны быть отметки о всех прививках против основных инфекционных болезней собак и кошек, особенно против бешенства, а также информация об обработках против экто- и эндопаразитов (от блох и глистов), - отметила Алина Шарипова.

Самая важная прививка домашнего питомца, по мнению ветеринарного врача, - это вакцина от бешенства.

Для справки:
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Домашние животные и человек заражаются при укусе больного бешенством животного или от попадания слюны на поврежденный участок кожи, слизистые оболочки или в глаза.

- У животных различают три формы проявления бешенства – буйная, тихая и атипичная. В течение болезни могут наступать временные улучшения, но в итоге животное все равно погибает с быстро нарастающей неврологической симптоматикой. Диагноз «бешенство» ставят на основании результатов лабораторных исследований. Одним из основных и эффективных способов предотвращения бешенства является своевременная вакцинопрофилактика. По закону, ежегодная вакцинация от бешенства обязательна для всех домашних животных на территории Республики Казахстан, - отметил ветеринарный врач.

Выгул собак в отведенных местах

Согласно Правилам содержания собак и кошек, жители Актау должны выгуливать собак в специально отведенных, огороженных местах. Бауржан Сапа, исполняющий обязанности руководителя Актауского городского отдела предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства, отметил, что в Актау подобных мест нет, поэтому выгул собак осуществляется на пустырях.

В правилах четко прописано, что запрещено:

- выгуливать животных на детских дворовых площадках, спортивных площадках, территориях детских дошкольных и учебных заведений, лечебных учреждений и в местах проведения общественных мероприятий;
- выгуливать собак без намордника (кроме собак декоративных пород) и на длинном поводке;
- выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и подросткам, не достигшим 14-летнего возраста;
- купать собак и кошек в местах, предназначенных для купания людей, в фонтанах и родниковых источниках.

Штрафы для владельцев собак

Майор полиции Расул Ермаканов, начальник отдела участковых инспекторов полиции местной полицейской службы ДВД Мангистауской области, отметил, что владельцы домашних животных обязаны носить с собой специальные паспорта при выгуле питомцев и убирать за ними в общественных местах. За нарушение правил содержания собак сотрудники полиции могут привлечь владельцев к административной ответственности.

Зверополис: Что нужно знать владельцам домашних животных в Актау


- Согласно Правилам, в местах скопления людей, общественном транспорте и других общественных местах следует держать собак на коротком поводке (его длина составляет полтора метра) и в наморднике. В малолюдных местах допускается выгул собак на длинном поводке и в наморднике (за исключением собак декоративных пород). За отсутствие необходимых атрибутов при выгуле собак предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 408 КоАП РК. Правонарушитель либо отделается предупреждением или же будет наложен штраф в размере до трех МРП. При укусе предусмотрен штраф до 10 МРП, - рассказал Расул Ермаканов.

Майор полиции отметил: если вы стали свидетелем нарушений со стороны владельцев домашних животных, необходимо заявить об этом в дежурную часть по телефону: 102.

За непроведение или ненадлежащее проведение ветеринарных мероприятий, а также нарушение сроков, для владельцев домашних животных предусмотрены штрафы. На физических лиц налагается штраф в размере 25 МРП, на должностные лица, субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 150 МРП, а на субъекты крупного предпринимательства – в размере 500 МРП, согласно пункту 3 статьи 406 КоАП РК.

Статья 408. Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

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Статья 406. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии

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Правила содержания и выгула собак и кошек, отлова и уничтожения бродячих собак и кошек на территории Актау и села Умирзак
 
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Отлов бродячих собак и кошек

В 2018 году на отлов бродячих животных выделили более пяти миллионов тенге.

- В 2017 году в Актау отловили 1762 бродячих собак и 586 бездомных кошек. Отлов бродячих животных осуществляется с 04:00 до 06:00. Отлов в присутствии несовершеннолетних и других посторонних лиц не допускается. На отлов и уничтожение план не ставится, а производится на основании жалоб, заявок и ежедневного мониторинга. Действующим законодательством РК не предусматривается чипирование, стерилизация и кастрация бродячих животных, - рассказал Бауржан Сапа.

Предлагаем пользователям нашего сайта задать вопросы о болезнях и лечении домашних животных в комментариях. Ответит на вопросы пользователей сайта Lada.kz ветеринарный врач клиники «ZOO Лекарь» Алина Шарипова.

Алина Шарипова:

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Актауская городская ветеринарная станция. Директор учреждения Самат Набиев. Телефон для справок: 8 701 301 86 90 и 50-40-41.


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