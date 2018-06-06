Важно в Актау: Читать женщинам и очень сильным мужчинам

Главный вопрос, который особенно интересует женщин, рожающих впервые, как отличить «тренировочные» схватки?«Тренировочные» или «ложные» схватки могут возникать после 37 недель. Будучи нерегулярными и появляясь в разное время суток, они не приводят к структурным изменениям шейки матки и открытию маточного зева.Когда организм готов к родам, «тренировочные» нерегулярные схватки могут перейти в регулярные, когда в течение 10 минут возникают две схватки.Когда роженице необходимо ехать в роддом?Роженица может приехать в любое время. Ложные схватки могут перейти и в патологические. В некоторых случаях врачи могут принять решение о запуске родовой деятельности, поэтому женщина, когда ее беспокоят боли, может в любое время суток обратиться в родильный дом за консультацией. Решение о ее госпитализации принимает врач. Мы проводим осмотр, смотрим КТГ (кардиотокографию), при необходимости делаем УЗИ. Только проведя все эти исследования, убедившись, что у женщины все в порядке, мы отпускаем ее домой.Давайте поговорим о партнерских родах. Часто ли женщины отказываются брать с собой партнера?Мы поощряем и поддерживаем участие партнеров. Это помогает родам закончиться благополучно. Женщина психологически спокойна: рядом находится близкий человек, который может и воду подать, и массаж сделать. Доказано, что всё это играет положительную роль. С участием партнера у нас проходят 98 процентов родов. Но иногда женщины считают, что лучше, если рядом находится только медицинский работник. Это их право.Может ли роженица договориться о родах с определенным специалистом? Как Вы относитесь к таким взаимоотношениям между медперсоналом и пациентом?В нашем перинатальном центре каждый акушер-гинеколог умеет правильно вести роды. По этой причине договариваться с кем-то я считаю не совсем нужным. Если беременность проходит без патологий, значит женщина и родит без проблем. В год мы принимаем до 6 000 родов. По Казахстану у нас низкие показатели перинатальной смертности, нет материнской смертности, очень мало осложнений. Но если все-таки женщина убеждена, что ей поможет определенный специалист, то мы стараемся этому не препятствовать. Это ведь желание женщины. Почему мы должны ущемлять ее права? Ведь сейчас даже выбор стационара и поликлиники остается за пациентом.Многих беременных интересуют условия в платных палатах. Расскажите, чем они отличаются, и сколько стоят эти услуги?Перинатальный центр Актау - государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения. Исходя из этого, мы имеем полное право вводить платные услуги. Одной из таких услуг является аренда палат с комфортными условиями. Стоимость пребывания в них составляет 9 300 тенге за сутки. Палат всего семь. Увеличить их число не позволяет маленькая площадь здания. Палаты одноместные с отдельным санузлом, телевизором и микроволновой печью. Как правило, у нас женщины находятся двое суток. Если проведена операция кесарева сечения, то мы выписываем женщину на третьи или четвертые сутки.Женщины все чаще выступают за естественные роды. Но бывают случаи, когда врачи считают нужным вмешаться. Расскажите, в каких случаях это происходит?Согласно протоколу диагностики и лечения, мы имеем право ждать начало родовой деятельности женщины в течение 24 часов после отхождения вод. Раньше было по-другому: воды отошли, и уже через два-шесть часов ставили родовозбуждающие системы.Жаркие споры вызывает использование в родах окситоцина. Расскажите об этом препарате. В каких случаях его используют? Может ли женщина от него отказаться?Действительно, в последние три месяца число женщин, которые стали отказываться от окситоцина, увеличилось. Что такое окситоцин? Это гормон, который участвует в начале родовой деятельности. После того, как появилась голова ребенка, мы вводим окситоцин, ждем очередную схватку, дальше рождается сам младенец. Укол в бедро делается с целью профилактики кровотечения. Дальше мы приступаем к активному выделению последа, но мы заранее получаем согласие женщины.После начала применения окситоцина число случаев кровотечения у женщин уменьшилось.В интернете много версий о вреде использования окситоцина и подавлении им собственного гормона.Это может произойти, если применять окситоцин не вовремя. Отмечу, что роды мы ведем по четкому графику. Персонал обучен: мы знаем, в какой момент вмешаться, когда нужно вскрыть плодный пузырь, поэтому у нас ошибок не бывает. Окситоцин - очень хороший препарат, он помогает нам в борьбе с кровотечением.Эпидуральная анестезия – известное обезболивающее средство во время родов. Есть ли противопоказания при использовании анестезии? В каких случаях применяют обезболивающее? Может ли сама роженица попросить об этом?Как правило, эпидуральная анестезия хорошо помогает женщинам. Чаще обезболивание необходимо женщинам с высоким давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Под местной анестезией проводят и операции кесарева сечения. Общий наркоз не используют.Мы всегда говорим, что боль не должна приобретать патологический характер. Могут возникнуть судороги, центральная нервная система не сможет сосредоточиться на родах. Эпидуральная анестезия используется только по согласию роженицы и ее партнера.Сколько женщин в Мангистау рожают сами, и скольким проводят операции кесарева сечения?На сегодняшний день 18 процентов женщин рожают с помощью кесарева сечения. Безусловно, мы стараемся идти на снижение и по возможности выступаем «ЗА» естественные роды. Но во внимание принимаются все показания и противопоказания. Вопрос решается коллегиально на консилиуме врачей.Недавно я посетила госпиталь «Лапино» в Москве. У них 30 процентов родов это - операция кесарева сечения. Показаний к операции стало много. Роды не должны сопровождаться травмами ребенка.Могут ли женщины, которые перенесли операцию кесарева сечения, родить в дальнейшем сами?Приблизительно 25 процентов женщин после кесарева сечения рожают сами. Заранее мы определяем, каким женщинам стоит ограничить естественные роды. Все зависит от того, почему ее ранее прооперировали: допустим, если при родах у женщины с узким тазом ребенок среднего веса не смог пройти родовые пути. Представьте, женщина приходит во второй раз: таз не изменился, а плод еще крупнее, естественно, на роды мы ее не пускаем. Конечно, многие женщины хотят родить сами, но мы советуем лишний раз не рисковать и прислушиваться к нашим рекомендациям.Какие прививки делают в роддоме новорожденным?В родильном доме делают две прививки: от туберкулеза и для профилактики вирусного гепатита B.Установлено, что эти прививки нужно делать именно новорожденным.У каждого есть право отказаться от вакцинации.Но мы хотим, чтобы женщины относились к этому вопросу очень вдумчиво, руководствуясь конкретными фактами. Прививки противопоказаны деткам, которые родились с весом меньше 2,5 кг и тем, у кого слабый иммунитет.Женщин интересует процедура прохождения флюорографического обследования после родов.В течение месяца после родов женщины обязаны пройти флюорографию. Ситуация по туберкулезу в стране напряженная. Поэтому пока женщина находится в родильном доме, необходимо провести флюорографическое исследование. За день до исследования мы предупреждаем роженицу о предстоящей процедуре. Раньше мы направляли женщин в Актаускую городскую поликлинику №1. Женщина может отказаться от прохождения обследования в роддоме. Но дальше мы следим за тем, прошла она исследование или нет.Что Вы можете посоветовать беременным женщинам? Может, назовёте самую распространенную ошибку рожениц?Ошибка — это когда беременная женщина думает: «Доктор, делайте, что хотите». Очень важно, чтобы женщина принимала непосредственное участие в родах. Мы к этому призываем. Женщина еще во время беременности должна думать о том, как закончатся ее роды. Чаще всего вдумчивые женщины знают, смогут ли они самостоятельно родить, в каком случае врачу стоит или не стоит вмешиваться в родовую деятельность.