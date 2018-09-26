Специалисты отметили снижение заболеваемости туберкулезом в Мангистауской области

- При нарушении режима лечения, самовольного прекращения приема антибактериальных препаратов возможно развитие лекарственно устойчивой формы туберкулеза. При этом обычные противотуберкулезные препараты неэффективны и полностью излечить такого больного очень трудно, а иногда невозможно. Туберкулез - тяжелое заболевание, его легче предупредить, чем лечить,

С начала года в области зарегистрировано 254 новых случая туберкулеза. Это на 10 случаев меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Среди детей до 14 лет зафиксировано 11 случаев, что на 23 случая меньше, чем в прошлом году.Туберкулез — это инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза, которую еще называют палочкой Коха по имени обнаружившего ее ученого.Это заболевание поражает легкие, но может развиваться и в других органах. Чаще всего больные легочной формой туберкулеза являются источником инфекции. При кашле, чихании, разговоре, больной распространяет капельки мокроты, содержащие возбудитель болезни. Можно заразиться, вдыхая воздух, в котором содержатся микобактерии туберкулеза. Даже однократное вдыхание туберкулезных бактерий может привести к развитию болезни. Чаще к туберкулезу приводит длительный и тесный контакт с больным туберкулезом. Наибольшему риску заражения подвержены члены семьи больного, сослуживцы и друзья. Кроме того, отсутствие элементарных гигиенических навыков у больного и членов его семьи способствуют распространению инфекции. Один невылеченный больной за год может заразить 10-15 человек.Туберкулез, как правило, развивается постепенно, подчас незаметно для больного: появляются быстрая утомляемость и общая слабость, снижение аппетита, потеря веса, повышенная потливость, незначительное повышение температуры тела, затем присоединяется кашель с мокротой, возможно, с кровью, боли в груди, одышка при небольших физических нагрузках. При обнаружении этих признаков заболевания необходимо обратиться к врачу.Лечение туберкулеза проводится бесплатно. Если вы видите, что родственник, сослуживец или знакомый долгое время кашляет, настаивайте на том, чтобы он обратился к врачу.Антибактериальные препараты должны приниматься под контролем медицинского работника. Первые два-три месяца больной лечится в стационаре (интенсивная фаза лечения) и принимает препараты ежедневно, затем переводят больного на поддерживающую фазу лечения, проводящуюся в диспансерных отделениях поликлиник по месту жительства. Как только больной начинает лечиться, вероятность того, что он заразит окружающих, значительно уменьшается - антибактериальные препараты способствуют подавлению размножения микобактерий, попавших в организм здорового человека, и заболевание не развивается.- предупреждает Зарина Беркалиева.Разработан ряд профилактических мероприятий по борьбе с туберкулезом. Предупреждение начинается с детского возраста. Всем здоровым детям в роддоме, а также первоклассникам в возрасте шести-семи лет (при отрицательном результате реакции Манту 2ТЕ) делают прививку от туберкулеза БЦЖ в школах.- В настоящее время во всех школах области проходит ревакцинация БЦЖ, что, в свою очередь, создает иммунитет, повышает сопротивляемость организма к туберкулезу. При заражении вакцинированные дети вовсе не заболевают туберкулезом, или он протекает в легкой форме. При своевременном выявлении и правильном лечении туберкулез сегодня излечим. Поэтому раннему выявлению туберкулеза придается большое значение. С этой целью проводят массовое флюорографическое обследование населения с 15-летнего возраста и туберкулинодиагностику всем здоровым детям и подросткам, - отметила главный специалист.Изоляция детей от контактов с больными туберкулезом также является мерой профилактики туберкулеза. С этой целью в области функционируют детские организации санаторного типа: одна школа-интернат, восемь санаторных детских садов. В вышеуказанных организациях проводится оздоровление детей, полноценное питание, осуществляется дошкольное и школьное образование.Туберкулез - болезнь социальная, поэтому немаловажное значение имеет организация правильного питания, богатого витаминами и белковыми продуктами.Туберкулезу не будет места в вашем организме, если вы будете полноценно питаться разнообразными продуктами, богатыми витаминами и микроэлементами. Употребляйте белковую пищу (мясо, рыбу и курицу, яйца), а также молочнокислые продукты, особенно сливочное масло, молоко и творог. Помогают выводить из организма токсины овощи и фрукты. Трудно переоценить пользу кураги, изюма и меда. В зимний период, когда естественных фруктов и овощей не хватает, не пожалейте средств на покупку комплексных витаминов.По данным всемирной организации здравоохранения, туберкулёзом заболевают около девяти миллионов человек, 1,5 миллиона из которых умирают от его осложнений. Ещё больше инфицированных — около двух миллиардов. Многие даже не подозревают, что в них живёт бактерия туберкулёза.