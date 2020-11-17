Хочешь, я убью соседей, что мешают спать! Юрист в Актау рассказал о тишине

Иллюстративное фото

В какое время нельзя шуметь?



Согласно статье 437 административного кодекса, нельзя шуметь в будни с 22:00 до 09:00, а в выходные с 23:00 до 10:00. Ранее в кодексе было прописано время с 23:00 до 06:00 часов.



За нарушение статьи 437 административного кодекса предусмотрено наказание в виде штрафа:

- на физических лиц в размере 5 МРП, то есть 13 890 тенге

- на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП, 55 560 тенге

- на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП, 83 340 тенге

- на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП, 277 800 тенге



Что делать, если соседи нарушают этот закон и нарушают покой граждан?



Юристы советуют запастись аудио-, видеофиксацией правонарушения. Далее написать сообщение в мессенджер чат соседей (если такой имеется), описать ситуацию, найти тех, кому также мешают данные соседи, либо постучаться к соседу по лестничной клетке, чтобы удостовериться в том, что шум слышен не только Вам (в данном случае не будет лишним известить соседа по лестничной клетке о том, что Вы вызвали полицию). И в случае возникновения подозрений со стороны сотрудников полиции, подтверждаете свои доводы, описанными выше обстоятельствами.



Что делать, если нарушают покой объекты предпринимательства, например, рестораны, застройщики?



В этом случае необходимо обращаться не только в полицию, но и в СЭС. На основании заявления сотрудники СЭС должны инициировать экспертизу, на которой станет понятно – превышается ли уровень шума субъектом бизнеса. Заявление в СЭС можно подать, обратившись к ним в департамент, который находится в 3Б микрорайоне. По всем вопросам нужно обращаться по телефону: 501429.



Какой алгоритм действий страж порядка, которые прибыли по жалобе на нарушение тишины?



Сотрудник полиции при реагировании на поступивший вызов должен выявить правонарушителя(-ей). Также он должен опросить соседей при необходимости, либо по издаваемым звукам определить, в какой квартире шумят, а затем составить административный протокол.



Имеют ли право полицейские в ночное время стучаться в квартиры жильцов дома, чтобы выяснить - играет ли музыка в их квартире?



Если у сотрудников полиции имеются достаточные основания или оперативная информация, что в той или иной квартире совершается правонарушение, сотрудники полиции имеют право постучать в ту или иную квартиру. При этом, собственник квартиры имеет право отказать сотрудникам полиции в доступе в жилище. Однако физическое сопротивление сотрудникам полиции собственник квартиры оказать не вправе. В этом случае предлагают выйти на лестничную площадку и разузнать причины беспокойства.



Что делать, если люди вызвали полицию, когда соседи шумели, а после приезда правоохранительных органов всё стало тихо?



Сотрудники полиции приедут на вызов и потребуют объяснений.

Заведомо ложный вызов полиции законом трактуется, как административное правонарушение. За него предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 МРП, то есть 83 тысячи тенге



Можно ли в этом случае отменить вызов в полицию?



В случае того, если полицейские уже выехали по вызову, то вызов полиции отменить нельзя.



Что является поводом для оформления административного протокола за ложный вызов?



Приведу пример.

В ЦОУ ДВД Алматы поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Мәңгілік Ел, д.25 кв.3 скандал, звонила А. В ходе проверки по данному делу факт скандала не подтвердился, А. находилась дома одна, в состоянии алкогольного опьянения, причину вызова полиции пояснить не смогла, в связи с чем сотрудник полиции принял решение о возбуждении в отношении неё административного производства по статье 438 КоАП РК «Заведомо ложный вызов специальных служб». Постановлением Специализированного межрайонного административного суда Алматы в удовлетворении жалобы А. о признании незаконным действий сотрудника полиции – отказано.



Что делать, если по прибытию полиции шума нет, но полиция оформляет протокол по факту ложного вызова, а после того, как полиция уезжает – люди вновь сталкиваются с нарушением тишины? Как быть в этом случае?



По прибытию сотрудников полиции граждане вправе предоставить аудио-, видеозаписи правонарушения. Сотрудники полиции вправе опросить соседей. Если сотрудники полиции всё же составят протокол об административном правонарушении и вынесут соответствующее постановление по статье 438 часть 1 КоАП РК, граждане вправе не согласиться с данным протоколом обжаловав его в соответствии с главой 43-1 КоАП РК.

При повторном нарушении соседями тишины, Вы праве повторно обратиться на пульт «102».



Что делать если граждане не согласны с протоколом, где говорится о ложном вызове? Обязан ли человек подписывать протокол?



Граждане вправе не согласиться с данным протоколом, обжаловав его в соответствии с главой 43-1 КоАП РК. В случае отказа от подписания протокола, сотрудником полиции в нем делается соответствующая запись об этом. Физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания, которые прилагаются к протоколу. В случае отказа этих лиц от подписания протокола об административном правонарушении в нем производится соответствующая запись. Факт подписания протокола лицом, в отношении которого возбуждено дело, свидетельствует об ознакомлении данного лица с протоколом и не является признанием его вины в совершении административного правонарушения.



В департаменте полиции отметили, что гражданам при вызове в полицию с жалобой на нарушение тишины рекомендуется снимать все на видео или аудио.



-В данной ситуации сотрудниками полиция настоятельно рекомендует вести аудио или видео запись, подтверждающее наличие состава административного правонарушения. Так скажем любые сведения, в том числе подтверждения других соседей, коллективное заявление, доказывающие совершения правонарушения, ускоряют процесс административного производства и является необходимым составляющим при производстве, - сообщили в полицейском ведомстве.



Всего с начала 2020 года в Мангистауской области привлекли к ответственности за нарушение тишины 3771 человек, а за ложный вызов в экстренные службы – 80 человек.

