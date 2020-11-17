«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Ноября
+4...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.44 KZT
  • €1 = 508.63 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 1832

Хочешь, я убью соседей, что мешают спать! Юрист в Актау рассказал о тишине

Что делать, если соседи нарушают тишину, как бороться с ночными музыкальными излишествами ближайшего ресторана, и что грозит за ложный вызов полиции, об этом рассказал помощник адвоката Айбек Суюндуков.

Иллюстративное фото
В какое время нельзя шуметь?

Согласно статье 437 административного кодекса, нельзя шуметь в будни с 22:00 до 09:00, а в выходные с 23:00 до 10:00. Ранее в кодексе было прописано время с 23:00 до 06:00 часов.

За нарушение статьи 437 административного кодекса предусмотрено наказание в виде штрафа:
- на физических лиц в размере 5 МРП, то есть 13 890 тенге
- на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП, 55 560 тенге
- на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП, 83 340 тенге
- на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП, 277 800 тенге

Что делать, если соседи нарушают этот закон и нарушают покой граждан?

Юристы советуют запастись аудио-, видеофиксацией правонарушения. Далее написать сообщение в мессенджер чат соседей (если такой имеется), описать ситуацию, найти тех, кому также мешают данные соседи, либо постучаться к соседу по лестничной клетке, чтобы удостовериться в том, что шум слышен не только Вам (в данном случае не будет лишним известить соседа по лестничной клетке о том, что Вы вызвали полицию). И в случае возникновения подозрений со стороны сотрудников полиции, подтверждаете свои доводы, описанными выше обстоятельствами.

Что делать, если нарушают покой объекты предпринимательства, например, рестораны, застройщики?

В этом случае необходимо обращаться не только в полицию, но и в СЭС. На основании заявления сотрудники СЭС должны инициировать экспертизу, на которой станет понятно – превышается ли уровень шума субъектом бизнеса. Заявление в СЭС можно подать, обратившись к ним в департамент, который находится в 3Б микрорайоне. По всем вопросам нужно обращаться по телефону: 501429.

Какой алгоритм действий страж порядка, которые прибыли по жалобе на нарушение тишины?

Сотрудник полиции при реагировании на поступивший вызов должен выявить правонарушителя(-ей). Также он должен опросить соседей при необходимости, либо по издаваемым звукам определить, в какой квартире шумят, а затем составить административный протокол.

Имеют ли право полицейские в ночное время стучаться в квартиры жильцов дома, чтобы выяснить - играет ли музыка в их квартире?

Если у сотрудников полиции имеются достаточные основания или оперативная информация, что в той или иной квартире совершается правонарушение, сотрудники полиции имеют право постучать в ту или иную квартиру. При этом, собственник квартиры имеет право отказать сотрудникам полиции в доступе в жилище. Однако физическое сопротивление сотрудникам полиции собственник квартиры оказать не вправе. В этом случае предлагают выйти на лестничную площадку и разузнать причины беспокойства.

Что делать, если люди вызвали полицию, когда соседи шумели, а после приезда правоохранительных органов всё стало тихо?

Сотрудники полиции приедут на вызов и потребуют объяснений.
Заведомо ложный вызов полиции законом трактуется, как административное правонарушение. За него предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 МРП, то есть 83 тысячи тенге

Можно ли в этом случае отменить вызов в полицию?

В случае того, если полицейские уже выехали по вызову, то вызов полиции отменить нельзя.

Что является поводом для оформления административного протокола за ложный вызов?

Приведу пример.
В ЦОУ ДВД Алматы поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Мәңгілік Ел, д.25 кв.3 скандал, звонила А. В ходе проверки по данному делу факт скандала не подтвердился, А. находилась дома одна, в состоянии алкогольного опьянения, причину вызова полиции пояснить не смогла, в связи с чем сотрудник полиции принял решение о возбуждении в отношении неё административного производства по статье 438 КоАП РК «Заведомо ложный вызов специальных служб». Постановлением Специализированного межрайонного административного суда Алматы в удовлетворении жалобы А. о признании незаконным действий сотрудника полиции – отказано.

Что делать, если по прибытию полиции шума нет, но полиция оформляет протокол по факту ложного вызова, а после того, как полиция уезжает – люди вновь сталкиваются с нарушением тишины? Как быть в этом случае?

По прибытию сотрудников полиции граждане вправе предоставить аудио-, видеозаписи правонарушения. Сотрудники полиции вправе опросить соседей. Если сотрудники полиции всё же составят протокол об административном правонарушении и вынесут соответствующее постановление по статье 438 часть 1 КоАП РК, граждане вправе не согласиться с данным протоколом обжаловав его в соответствии с главой 43-1 КоАП РК.
При повторном нарушении соседями тишины, Вы праве повторно обратиться на пульт «102».

Что делать если граждане не согласны с протоколом, где говорится о ложном вызове? Обязан ли человек подписывать протокол?

Граждане вправе не согласиться с данным протоколом, обжаловав его в соответствии с главой 43-1 КоАП РК. В случае отказа от подписания протокола, сотрудником полиции в нем делается соответствующая запись об этом. Физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания, которые прилагаются к протоколу. В случае отказа этих лиц от подписания протокола об административном правонарушении в нем производится соответствующая запись. Факт подписания протокола лицом, в отношении которого возбуждено дело, свидетельствует об ознакомлении данного лица с протоколом и не является признанием его вины в совершении административного правонарушения.

В департаменте полиции отметили, что гражданам при вызове в полицию с жалобой на нарушение тишины рекомендуется снимать все на видео или аудио.

-В данной ситуации сотрудниками полиция настоятельно рекомендует вести аудио или видео запись, подтверждающее наличие состава административного правонарушения. Так скажем любые сведения, в том числе подтверждения других соседей, коллективное заявление, доказывающие совершения правонарушения, ускоряют процесс административного производства и является необходимым составляющим при производстве, - сообщили в полицейском ведомстве.

Всего с начала 2020 года в Мангистауской области привлекли к ответственности за нарушение тишины 3771 человек, а за ложный вызов в экстренные службы – 80 человек.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Erlan84
 mer (Посетители) Сегодня, 13:06
Аудио и видео запись? А если это делается за стеной, над потолком,или под полом,как это зафиксировать? Смотрю полицаи хитро придумали про ложный вызов,теперь кто обратится к ним? Никто,кому проблемы нужны,если по приезду полиции дебоширы,и нарушители тишины ,успокоятся или уйдут просто. Вот вам и защита,которая сама не против напасть на граждан. Полиция против народа!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика