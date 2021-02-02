ТОО «МАЭК-Казатомпром» о тарифах, теплосчётчиках и качестве оказываемых услуг

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В январе 2020 года жители Актау оказались в недоумении от цен за отопление и горячую воду. В социальных сетях и в редакцию Lada.kz горожане пожаловались на то, что счета за коммунальные услуги в разы завышены в сравнении с прошлыми месяцами.
В ответ на жалобы жителей города в городском акимате организовали брифинг, на котором заместитель директора ТОО «AllianceEnergoSnabAktau» Виктор Гржегоржевский объяснил, что рост цен на коммунальные услуги не связан с повышением тарифов. Касательно ситуации с горячей водой и отоплением специалист объяснил, что всему виной ситуация с теплосчётчиками. По словам заместителя директора ТОО «AllianceEnergoSnabAktau» Виктора Гржегоржевского, только в 70 процентах домов города установлены теплосчётчики. Это значит, что люди, которые проживают в этих домах, платят за отопление и горячую воду гораздо меньше, чем жители, в чьих домах приборов учёта нет.
По окончанию брифинга горожане остались недовольны ответами представителя ТОО «AllianceEnergoSnabAktau». Жители рассказали о случаях, когда в доме установлен теплосчётчик, однако владельцы разных квартир одного дома платят по разным тарифам. В связи с этим, чтобы прояснить ситуацию, журналисты написали официальный запрос руководству энергокомбината. На вопросы редакции отвечал заместитель генерального директора по производству ТОО «МАЭК-Казатомпром» Игорь Чернецкий.
Lada.kz: В Актау тариф на отопление для потребителей, в чьих домах установлены приборы учёта тепла, составляет 2385 тенге. А люди, проживающие в домах, где нет теплосчётчиков, платят по тарифу 3215 тенге. Следовательно, разница бывает только среди горожан, которые живут в разных домах. Однако, жители Актау отмечают, что есть такие случаи, когда люди живут в одном подъезде, но при этом оплата за отопление и горячую воду высчитывается по разным тарифам. Объясните, почему так происходит?
ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Размер платы за отопление и горячую воду зависит от:
- наличия или отсутствия общедомового прибора учёта теплоэнергии (ОПУТ);
- площади квартиры;
- объёма потребления горячей воды.
В одном доме оплата за отопление и горячую воду по разным тарифам не выставляется.
Разные суммы к оплате могут быть из-за разной отапливаемой площади квартиры и разного объёма потребления горячей воды.
Lada.kz: «МАЭК-Казатомпром» не имеет индивидуальных приборов учёта тепла. Это значит, что горожане зачастую не имеют инструментальных доказательств о том, что в квартиру не поступает достаточно тепла. Также есть случаи, когда горячая вода у жителей Актау не соответствует нормам, и по факту из крана течёт холодная вода. Объясните, почему «МАЭК-Казатомпром» не может контролировать уровень подачи тепла в квартирах?
ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Энергокомбинат - энергопроизводящая организация, которая отпускает тепловую энергию по магистральным сетям и не имеет тепловых сетей в городе Актау. Температура воды, отпускаемой в тепловые сети, является одинаковой по всем направлениям.
Дальнейшую передачу по распределительным сетям в городе осуществляет энергопередающая организация ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
Согласно пункту 23 Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума – техническое обслуживание, локализацию аварийных случаев общедомовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения и оборудования объекта кондоминиума, подготовку общедомовых инженерных систем и оборудования к осенне-зимнему периоду, текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума осуществляют управляющие компании (КСК, ОСИ), за что жильцы домов производят оплату «эксплуатационных расходов».
В связи с этим, за установлением причин отсутствия тепла в квартире (доме) жильцам необходимо обратиться в управляющие компании (КСК, ОСИ).
Lada.kz: Горожане жалуются на то, что платили коммунальные услуги по тарифу 3215 тенге, хотя в их домах есть теплосчётчик. Скажите, возможно ли такое? Если да, то почему? Кто контролирует, в каком доме есть теплосчётчик и по какому тарифу им выставлять счёт за отопление и горячую воду? Что делать, если горожане столкнулись с такой ситуацией? Могут ли для них произвести перерасчёт?
ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Предоставление ежемесячного отчёта по параметрам теплоснабжения является обязанностью управляющей домом компании (КСК, ОСИ). При отсутствии отчётов от управляющей домом компании (КСК, ОСИ) по параметрам теплоснабжения за расчётный период применяется тариф по отоплению для домов без теплосчётчиков (3215,34 тенге), даже при наличии теплосчётчиков. Для рассмотрения перерасчёта платы за отопление необходимо предоставление управляющей домом компанией (КСК, ОСИ) в энергопередающую организацию – ГКП «Каспий жылу, су арнасы» соответствующего обращения о перерасчёте стоимости отопления с указанием объективных причин и обязательным приложением отчёта по параметрам теплоснабжения.
Напоминаем, что перерасчёт возможен только для дома, в целом, так как индивидуальные приборы учёта тепла в квартирах отсутствуют.
Lada.kz: Идея об установке теплосчётчиков в домах города Актау появилась ещё в 2012 году. Однако по истечению нескольких лет до сих пор в 30 процентах домах отсутствуют теплосчётчики. На брифинге сообщалось, что в прошлом году было выделено 90 миллионов тенге на установку приборов учёта тепла, однако карантин помешал этой работе. Режим ЧС и карантинные меры были введены весной 2020 года. Скажите, почему до пандемии коронавируса за несколько лет обеспечить всё население теплосчётчиками не удалось?
ТОО «МАЭК-Казатомпром» не ответил на данный вопрос.
Lada.kz: ГКП «КЖСА» уже ответило, что в ближайшее время устанавливать приборы учёта тепла в актауских домах не планируют из-за карантина. Учитывая это, какие рекомендации вы можете дать населению? Что делать, если жители дома, где нет приборов учёта тепла, хотят установить его? Опишите конкретный алгоритм действий.
ТОО «МАЭК-Казатомпром»: В период с 2016 по 2017 гг. по особому поручению акимата Мангистауской области ТОО «МАЭК-Казатомпром» установил 497 общедомовых приборов учёта теплоэнергии в 411 домах города Актау. Согласно пункту 23.6 Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума: Содержание общего имущества объекта кондоминиума включает в себя приобретение, установку, сервисное обслуживание и поверку общедомовых приборов учёта. За рекомендациями и описанием конкретного алгоритма действий необходимо обращаться в управляющие домами компании (КСК, ОСИ).
Консультацию также можно получить в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», которое на сегодняшний день занимается установкой теплосчётчиков как энергопередающая организация на границе раздела с домами.
Lada.kz: Назовите конкретную цифру – в скольких домах отсутствуют теплосчётчики?
ТОО «МАЭК-Казатомпром»: На январь 2021 года по городу Актау насчитывается 1052 многоквартирных жилых дома, при этом биллинг с тарифом по теплоэнергии без ОПУТ применяется в 266 домах.
От автора: Из ответа «МАЭК-Казатомпром» следует понимать, что энергокомбинат не отвечает за то, что горожане на протяжении многих лет недовольны качеством воды и отопления в своих квартирах. Предприятие перекладывает ответственность на ГКП «Каспий жылу, су арнасы», а также на управляющие компании, которые занимаются обслуживанием домов. В «Каспий жылу, су арнасы» ответили, что из-за карантина устанавливать теплосчётчики они не будут. Отсюда следует полагать, что горожане ещё не один раз будут платить за несуществующую горячую воду и холодные батареи, которые, по идее, должны быть горячими. Почему проблема, которая есть в городе не протяжении нескольких лет, не может найти своего решения, почему представители властей и надзорных ведомств не могут обязать ответственных обеспечить население качественным оказанием услуг, за которые люди платят свои деньги - для меня, как и для многих жителей Актау является большой загадкой.
В ответ на жалобы жителей города в городском акимате организовали брифинг, на котором заместитель директора ТОО «AllianceEnergoSnabAktau» Виктор Гржегоржевский объяснил, что рост цен на коммунальные услуги не связан с повышением тарифов. Касательно ситуации с горячей водой и отоплением специалист объяснил, что всему виной ситуация с теплосчётчиками. По словам заместителя директора ТОО «AllianceEnergoSnabAktau» Виктора Гржегоржевского, только в 70 процентах домов города установлены теплосчётчики. Это значит, что люди, которые проживают в этих домах, платят за отопление и горячую воду гораздо меньше, чем жители, в чьих домах приборов учёта нет.
По окончанию брифинга горожане остались недовольны ответами представителя ТОО «AllianceEnergoSnabAktau». Жители рассказали о случаях, когда в доме установлен теплосчётчик, однако владельцы разных квартир одного дома платят по разным тарифам. В связи с этим, чтобы прояснить ситуацию, журналисты написали официальный запрос руководству энергокомбината. На вопросы редакции отвечал заместитель генерального директора по производству ТОО «МАЭК-Казатомпром» Игорь Чернецкий.
Lada.kz: В Актау тариф на отопление для потребителей, в чьих домах установлены приборы учёта тепла, составляет 2385 тенге. А люди, проживающие в домах, где нет теплосчётчиков, платят по тарифу 3215 тенге. Следовательно, разница бывает только среди горожан, которые живут в разных домах. Однако, жители Актау отмечают, что есть такие случаи, когда люди живут в одном подъезде, но при этом оплата за отопление и горячую воду высчитывается по разным тарифам. Объясните, почему так происходит?
ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Размер платы за отопление и горячую воду зависит от:
- наличия или отсутствия общедомового прибора учёта теплоэнергии (ОПУТ);
- площади квартиры;
- объёма потребления горячей воды.
В одном доме оплата за отопление и горячую воду по разным тарифам не выставляется.
Разные суммы к оплате могут быть из-за разной отапливаемой площади квартиры и разного объёма потребления горячей воды.
Lada.kz: «МАЭК-Казатомпром» не имеет индивидуальных приборов учёта тепла. Это значит, что горожане зачастую не имеют инструментальных доказательств о том, что в квартиру не поступает достаточно тепла. Также есть случаи, когда горячая вода у жителей Актау не соответствует нормам, и по факту из крана течёт холодная вода. Объясните, почему «МАЭК-Казатомпром» не может контролировать уровень подачи тепла в квартирах?
ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Энергокомбинат - энергопроизводящая организация, которая отпускает тепловую энергию по магистральным сетям и не имеет тепловых сетей в городе Актау. Температура воды, отпускаемой в тепловые сети, является одинаковой по всем направлениям.
Дальнейшую передачу по распределительным сетям в городе осуществляет энергопередающая организация ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
Согласно пункту 23 Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума – техническое обслуживание, локализацию аварийных случаев общедомовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения и оборудования объекта кондоминиума, подготовку общедомовых инженерных систем и оборудования к осенне-зимнему периоду, текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума осуществляют управляющие компании (КСК, ОСИ), за что жильцы домов производят оплату «эксплуатационных расходов».
В связи с этим, за установлением причин отсутствия тепла в квартире (доме) жильцам необходимо обратиться в управляющие компании (КСК, ОСИ).
Lada.kz: Горожане жалуются на то, что платили коммунальные услуги по тарифу 3215 тенге, хотя в их домах есть теплосчётчик. Скажите, возможно ли такое? Если да, то почему? Кто контролирует, в каком доме есть теплосчётчик и по какому тарифу им выставлять счёт за отопление и горячую воду? Что делать, если горожане столкнулись с такой ситуацией? Могут ли для них произвести перерасчёт?
ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Предоставление ежемесячного отчёта по параметрам теплоснабжения является обязанностью управляющей домом компании (КСК, ОСИ). При отсутствии отчётов от управляющей домом компании (КСК, ОСИ) по параметрам теплоснабжения за расчётный период применяется тариф по отоплению для домов без теплосчётчиков (3215,34 тенге), даже при наличии теплосчётчиков. Для рассмотрения перерасчёта платы за отопление необходимо предоставление управляющей домом компанией (КСК, ОСИ) в энергопередающую организацию – ГКП «Каспий жылу, су арнасы» соответствующего обращения о перерасчёте стоимости отопления с указанием объективных причин и обязательным приложением отчёта по параметрам теплоснабжения.
Напоминаем, что перерасчёт возможен только для дома, в целом, так как индивидуальные приборы учёта тепла в квартирах отсутствуют.
Lada.kz: Идея об установке теплосчётчиков в домах города Актау появилась ещё в 2012 году. Однако по истечению нескольких лет до сих пор в 30 процентах домах отсутствуют теплосчётчики. На брифинге сообщалось, что в прошлом году было выделено 90 миллионов тенге на установку приборов учёта тепла, однако карантин помешал этой работе. Режим ЧС и карантинные меры были введены весной 2020 года. Скажите, почему до пандемии коронавируса за несколько лет обеспечить всё население теплосчётчиками не удалось?
ТОО «МАЭК-Казатомпром» не ответил на данный вопрос.
Lada.kz: ГКП «КЖСА» уже ответило, что в ближайшее время устанавливать приборы учёта тепла в актауских домах не планируют из-за карантина. Учитывая это, какие рекомендации вы можете дать населению? Что делать, если жители дома, где нет приборов учёта тепла, хотят установить его? Опишите конкретный алгоритм действий.
ТОО «МАЭК-Казатомпром»: В период с 2016 по 2017 гг. по особому поручению акимата Мангистауской области ТОО «МАЭК-Казатомпром» установил 497 общедомовых приборов учёта теплоэнергии в 411 домах города Актау. Согласно пункту 23.6 Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума: Содержание общего имущества объекта кондоминиума включает в себя приобретение, установку, сервисное обслуживание и поверку общедомовых приборов учёта. За рекомендациями и описанием конкретного алгоритма действий необходимо обращаться в управляющие домами компании (КСК, ОСИ).
Консультацию также можно получить в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», которое на сегодняшний день занимается установкой теплосчётчиков как энергопередающая организация на границе раздела с домами.
Lada.kz: Назовите конкретную цифру – в скольких домах отсутствуют теплосчётчики?
ТОО «МАЭК-Казатомпром»: На январь 2021 года по городу Актау насчитывается 1052 многоквартирных жилых дома, при этом биллинг с тарифом по теплоэнергии без ОПУТ применяется в 266 домах.
От автора: Из ответа «МАЭК-Казатомпром» следует понимать, что энергокомбинат не отвечает за то, что горожане на протяжении многих лет недовольны качеством воды и отопления в своих квартирах. Предприятие перекладывает ответственность на ГКП «Каспий жылу, су арнасы», а также на управляющие компании, которые занимаются обслуживанием домов. В «Каспий жылу, су арнасы» ответили, что из-за карантина устанавливать теплосчётчики они не будут. Отсюда следует полагать, что горожане ещё не один раз будут платить за несуществующую горячую воду и холодные батареи, которые, по идее, должны быть горячими. Почему проблема, которая есть в городе не протяжении нескольких лет, не может найти своего решения, почему представители властей и надзорных ведомств не могут обязать ответственных обеспечить население качественным оказанием услуг, за которые люди платят свои деньги - для меня, как и для многих жителей Актау является большой загадкой.
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