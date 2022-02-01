Статус «НЕ ЗАСТРАХОВАН»: какая медпомощь полагается, рассказали в Мангистауском филиале фонда медстрахования

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Фонд социального медицинского страхования является единым закупщиком медицинской помощи и производит оплату за оказанные медицинские услуги населению в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного медицинского страхования (ОСМС).

Услуги в перечне ОСМС предоставляются гражданам, которые имеют статус «ЗАСТРАХОВАН».

А на что могут рассчитывать незастрахованные пациенты? Им предоставляются те виды медпомощи, которые предусмотрены в ГОБМП.



Кому полагается ГОБМП?



Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи оплачивается из бюджетных средств и предоставляется:

- гражданам Республики Казахстан,

- кандасам,

- беженцам,

- иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство),

- лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство).



Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.



Что входит в ГОБМП?

В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:

1. Услуги скорой помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации в определенных случаях (то есть в случае необходимости экстренной помощи, пациенту ее должны оказать независимо от того, застрахован он или нет);



2. Услуги первичной медико-санитарной помощи (ПМСП, то есть это базовые услуги, которые в основном оказываются на уровне участковой службы вашей поликлиники), в том числе:

1) диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;

2) профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);

4) иммунизация (вакцинация);

5) формирование и пропаганда здорового образа жизни;

6) мероприятия по охране репродуктивного здоровья;

7) наблюдение за беременными и за родильницами в послеродовом периоде;

8) санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.



3. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях (это услуги на уровне поликлиники, в том числе для состоящих на учете и при возникновении срочных ситуаций):

1) профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;

2) услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех лиц, независимо от статуса застрахованности;

3) диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях;

4) диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.



4. Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях(сюда, кстати, входит и лечение пациентов от коронавируса на дому):

1) лечение при социально значимых заболеваниях;

2) услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех, независимо от статуса застрахованности;

3) лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.



5. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях(лечение в больнице для определенных категорий пациентов), оказываемая:

1) при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность;

2) при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

3) экстренная помощь людям, независимо от статуса застрахованности, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара;

4) в плановом порядке.



6. Медицинская реабилитация:

1) при лечении основного заболевания;

2) для больных туберкулезом.



7. Паллиативная медицинская помощь;

8. Обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи;

9. Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях;

10. Направление казахстанцев на лечение за рубеж и (или) привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях;

11. Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими лекарственными препаратами. (Предусмотрено для лиц, состоящих на динамическом учете с социально значимыми, хроническими заболеваниями. На сегодняшний день на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП обеспечивается 49 нозологий по 347 наименованиям лекарственных средств и медицинских изделий. Перечень утвержден приказом Министра здравоохранения РК № 75).



Во всех перечисленных случаях незастрахованные граждане могут рассчитывать на необходимую помощь, которая им будет оказана в рамках гарантированного государством бесплатного объема медпомощи.



Если вы нуждаетесь в неотложной помощи, а вам отказывают в ее оказании, ссылаясь на отсутствие статуса застрахованности в ОСМС, необходимо заявлять врачу о своих правах пациента и требовать их соблюдения.



Есть факты, когда пациенты даже не обращаются в поликлинику, считая, что не смогут получить медуслуги, если не платят взносы за ОСМС. Напоминаем, что в бесплатной помощи по указанным выше случаям отказывать не должны.



В то же время специалисты рекомендуют становиться участниками системы ОСМС, чтобы иметь возможность пользоваться более широким перечнем медицинских услуг. В частности, это консультации узких специалистов, диагностические исследования, плановые операции, в том числе дорогостоящие.



При возникновении дополнительных вопросов можно задать их справочной службе поликлиники или обратиться в Службу поддержки пациентов для разрешения ситуации. Если достичь понимания на месте не удалось, следует обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.