Статус «НЕ ЗАСТРАХОВАН»: какая медпомощь полагается, рассказали в Мангистауском филиале фонда медстрахования

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Фонд социального медицинского страхования является единым закупщиком медицинской помощи и производит оплату за оказанные медицинские услуги населению в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного медицинского страхования (ОСМС).
Услуги в перечне ОСМС предоставляются гражданам, которые имеют статус «ЗАСТРАХОВАН».
А на что могут рассчитывать незастрахованные пациенты? Им предоставляются те виды медпомощи, которые предусмотрены в ГОБМП.
Кому полагается ГОБМП?
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи оплачивается из бюджетных средств и предоставляется:
- гражданам Республики Казахстан,
- кандасам,
- беженцам,
- иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство),
- лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство).
Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.
Что входит в ГОБМП?
В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:
1. Услуги скорой помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации в определенных случаях (то есть в случае необходимости экстренной помощи, пациенту ее должны оказать независимо от того, застрахован он или нет);
2. Услуги первичной медико-санитарной помощи (ПМСП, то есть это базовые услуги, которые в основном оказываются на уровне участковой службы вашей поликлиники), в том числе:
1) диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;
2) профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);
4) иммунизация (вакцинация);
5) формирование и пропаганда здорового образа жизни;
6) мероприятия по охране репродуктивного здоровья;
7) наблюдение за беременными и за родильницами в послеродовом периоде;
8) санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.
3. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях (это услуги на уровне поликлиники, в том числе для состоящих на учете и при возникновении срочных ситуаций):
1) профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;
2) услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех лиц, независимо от статуса застрахованности;
3) диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях;
4) диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.
4. Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях(сюда, кстати, входит и лечение пациентов от коронавируса на дому):
1) лечение при социально значимых заболеваниях;
2) услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех, независимо от статуса застрахованности;
3) лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.
5. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях(лечение в больнице для определенных категорий пациентов), оказываемая:
1) при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность;
2) при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
3) экстренная помощь людям, независимо от статуса застрахованности, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара;
4) в плановом порядке.
6. Медицинская реабилитация:
1) при лечении основного заболевания;
2) для больных туберкулезом.
7. Паллиативная медицинская помощь;
8. Обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи;
9. Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях;
10. Направление казахстанцев на лечение за рубеж и (или) привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях;
11. Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими лекарственными препаратами. (Предусмотрено для лиц, состоящих на динамическом учете с социально значимыми, хроническими заболеваниями. На сегодняшний день на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП обеспечивается 49 нозологий по 347 наименованиям лекарственных средств и медицинских изделий. Перечень утвержден приказом Министра здравоохранения РК № 75).
Во всех перечисленных случаях незастрахованные граждане могут рассчитывать на необходимую помощь, которая им будет оказана в рамках гарантированного государством бесплатного объема медпомощи.
Если вы нуждаетесь в неотложной помощи, а вам отказывают в ее оказании, ссылаясь на отсутствие статуса застрахованности в ОСМС, необходимо заявлять врачу о своих правах пациента и требовать их соблюдения.
Есть факты, когда пациенты даже не обращаются в поликлинику, считая, что не смогут получить медуслуги, если не платят взносы за ОСМС. Напоминаем, что в бесплатной помощи по указанным выше случаям отказывать не должны.
В то же время специалисты рекомендуют становиться участниками системы ОСМС, чтобы иметь возможность пользоваться более широким перечнем медицинских услуг. В частности, это консультации узких специалистов, диагностические исследования, плановые операции, в том числе дорогостоящие.
При возникновении дополнительных вопросов можно задать их справочной службе поликлиники или обратиться в Службу поддержки пациентов для разрешения ситуации. Если достичь понимания на месте не удалось, следует обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.
Услуги в перечне ОСМС предоставляются гражданам, которые имеют статус «ЗАСТРАХОВАН».
А на что могут рассчитывать незастрахованные пациенты? Им предоставляются те виды медпомощи, которые предусмотрены в ГОБМП.
Кому полагается ГОБМП?
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи оплачивается из бюджетных средств и предоставляется:
- гражданам Республики Казахстан,
- кандасам,
- беженцам,
- иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство),
- лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство).
Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.
Что входит в ГОБМП?
В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:
1. Услуги скорой помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации в определенных случаях (то есть в случае необходимости экстренной помощи, пациенту ее должны оказать независимо от того, застрахован он или нет);
2. Услуги первичной медико-санитарной помощи (ПМСП, то есть это базовые услуги, которые в основном оказываются на уровне участковой службы вашей поликлиники), в том числе:
1) диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;
2) профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);
4) иммунизация (вакцинация);
5) формирование и пропаганда здорового образа жизни;
6) мероприятия по охране репродуктивного здоровья;
7) наблюдение за беременными и за родильницами в послеродовом периоде;
8) санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.
3. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях (это услуги на уровне поликлиники, в том числе для состоящих на учете и при возникновении срочных ситуаций):
1) профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;
2) услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех лиц, независимо от статуса застрахованности;
3) диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях;
4) диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.
4. Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях(сюда, кстати, входит и лечение пациентов от коронавируса на дому):
1) лечение при социально значимых заболеваниях;
2) услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех, независимо от статуса застрахованности;
3) лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.
5. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях(лечение в больнице для определенных категорий пациентов), оказываемая:
1) при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность;
2) при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
3) экстренная помощь людям, независимо от статуса застрахованности, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара;
4) в плановом порядке.
6. Медицинская реабилитация:
1) при лечении основного заболевания;
2) для больных туберкулезом.
7. Паллиативная медицинская помощь;
8. Обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи;
9. Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях;
10. Направление казахстанцев на лечение за рубеж и (или) привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях;
11. Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими лекарственными препаратами. (Предусмотрено для лиц, состоящих на динамическом учете с социально значимыми, хроническими заболеваниями. На сегодняшний день на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП обеспечивается 49 нозологий по 347 наименованиям лекарственных средств и медицинских изделий. Перечень утвержден приказом Министра здравоохранения РК № 75).
Во всех перечисленных случаях незастрахованные граждане могут рассчитывать на необходимую помощь, которая им будет оказана в рамках гарантированного государством бесплатного объема медпомощи.
Если вы нуждаетесь в неотложной помощи, а вам отказывают в ее оказании, ссылаясь на отсутствие статуса застрахованности в ОСМС, необходимо заявлять врачу о своих правах пациента и требовать их соблюдения.
Есть факты, когда пациенты даже не обращаются в поликлинику, считая, что не смогут получить медуслуги, если не платят взносы за ОСМС. Напоминаем, что в бесплатной помощи по указанным выше случаям отказывать не должны.
В то же время специалисты рекомендуют становиться участниками системы ОСМС, чтобы иметь возможность пользоваться более широким перечнем медицинских услуг. В частности, это консультации узких специалистов, диагностические исследования, плановые операции, в том числе дорогостоящие.
При возникновении дополнительных вопросов можно задать их справочной службе поликлиники или обратиться в Службу поддержки пациентов для разрешения ситуации. Если достичь понимания на месте не удалось, следует обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.
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