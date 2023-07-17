Велотурист посетил Актау и влюбился в город

Поездка Жумабека с другом Таиром в 2021 году по маршруту Уральск-Атырау

Жумабек с командором яхт-клуба «Бриз» Сергеем Кулькиным

Жумабек влюбился в Каспий

- Меня сразу «зацепило» море. Каждое утро делал зарядку, купался, загорал, общался с актаускими «моржами», с участниками клуба «Veloaktau», - говорит мужчина.

Утренняя зарядка

Путешественник Жумабек Тулепов из Шынгырлау запланировал устроить велопоход по Мангистау. Мы поговорили с ним перед его отъездом.36-летний Жумабек является государственным служащим и работает в акимате. Мужчина вышел в отпуск и для него эта поездка, в первую очередь, стала проявлением патриотизма. Семьей пока Жумабек не обзавелся. Мужчина надеется, что встретит свою любовь именно в Актау.Велотуризмом мужчина занимается с 2020 года. За это время он объездил все окрестности Шынгырлау, сакральные места по маршрутам Шынгырлау-Актобе и Шынгырлау-Атырау. В 2021 году он путешествовал по маршруту Уральск-Атырау.3 июля Жумабек Тулепов со своим напарником Таиром Кожамуратовым выехал в Актау. У них ушло три дня, чтобы добраться на велосипедах до Актобе. В районе села Кобда Актюбинской области случился неприятный момент - у напарника Жумабека прокололась покрышка. Им помогли сотрудники дорожной полиции. А вот из приятных эпизодов на своем пути путешественник вспоминает встречу в Бокейординском районе. Местная бегунья со своим мужем пустила погостить велотуристов к себе домой.После, уже на поезде, Жумабек с Таиром доехали до Атырау, а затем до Мангистау. В Актау они оказались 8 июля. По приезде Таир на самолете улетел обратно, так как ему надо было ехать на вахту.Актау Жумабек посетил первый раз в жизни. В нашем городе он сразу перешел на бескамерные покрышки, потому что в Мангистау встречается очень много колючек, даже в городской черте.Первые два дня Жумабек ночевал на пляже в палатке. На третий день к нему подошел пожилой мужчина. Разговорившись, он рассказал, что многие туристы останавливаются у представителя яхт-клуба «Бриз» Сергея Кулькина. 9 июля, когда начался шторм, Жумабек решился обратиться к нему.В яхт-клубе путешественнику гостеприимно предоставили все удобства, включая баню. Здесь он собрался с силами и духом.Единственный минус, который усмотрел Жумабек в Актау, это «кусачие» цены, особенно в прибрежных кафе.Несмотря на это, он захотел остаться здесь жить. Мужчина собрался менять сферу деятельности.В Актау Жумабек запланировал встречу с другим единомышленником - Алексеем Борисенко, который составил маршрут велопоездки по Мангистау. Сам Алексей до этого занимался автотуризмом и объездил многие страны Европы. В этом году он решил заняться велотуризмом и наткнулся в Instagram на страницу Жумабека. Они списались, в июне встретились в Аксае, где с «глазу на глаз» обсудили план их велопохода.Встретившись в Актау, мужчины решили отправиться реализовать задумку велопутешествия по Мангистау.Мужчины хотят посетить урочище Саура, мыс Жыгылган, урочище Торыш, этноаул «Когез», подземные мечети и многое другое.Им предстоит преодолеть примерно 900 километров. Путешественники рассчитывают, что на это уйдет примерно восемь дней.Свой велопоход они начали 15 июля и посвятили его 60-летию Актау.