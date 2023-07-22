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ЛАДА.kz » История в фотографиях

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Просмотров:1258 Опубликовано: Вчера, 21:25
Люди наблюдают, что большая часть травы в сквере выгорела, цветы завяли, деревья засыхают.

- Парк давно не поливается. Оросительные системы разобраны, Недавно ответственные за это лица «делали вид», как будто проводят ремонтные работы, но на этом все остановилось, - говорят жители 7 микрорайона.


Корреспондент Lada.kz убедился, что, действительно, за благоустройством бульвара смотрят неполноценно.

С одной стороны у Вечного огня в клумбах трава выгорела.

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау


С другой же стороны она зелёная.

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау


У самого Вечного огня зелено.

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау


Пройдясь по скверу, можно убедиться, что система полива налажена плохо. Кругом из земли торчат пластиковые трубы.

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау


Некоторые из них сломаны. «Поливальщики» здесь не бывали.

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау


При этом видно, что стрижка кустарников проводится.

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау


Политые деревья мы застали лишь у памятника самолету МиГ-21. Но и здесь полив поверхностный и частичный.

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау


Здесь же у памятника самолету МиГ-21 осталось то, что раньше называлось розами.

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау


Ближе к гостинице «Renaissance» наблюдается много сорняков и высохшей травы.
Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау


Туи в конце бульвара выглядят пышно.

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау


Одна из главных проблем - это вредители листьев. Борьба с ними, как мы видим, не проводится. Почти вся листва на деревьях погибает.


Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау


Мы обратились в ТОО «Green City Aktau», которое по сути должно заниматься поливом зелёных насаждений в городе. Нам ответили, что полив производится постоянно. Последний раз он был якобы вчера, 22 июля.
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Комментарии ( 2 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 00:19
Эх, где ты, зелёный Шевченко?
 
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  • K_e_k_s
  • Банкир
 бобер (Посетители) Вчера, 22:31
Сквер просто загубили. Противно слушать какие-то "отмазки". Неужели они думают, что рядом живущие просто идиоты? Кустарник пострижен, а ничего, что он наполовину сухой? И это при таком количестве бабла выделяемого на озеленение. Вот где пилят бюджет! А нужно как в Эмиратах: вот тебе кустик, лично ты за него отвечаешь. Если засох - штраф 5000 долларов. И здесь по другому не решить!

Многие жалуются на свою внешность, и никто на мозги!
 
 

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