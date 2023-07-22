Как «процветает» сквер на бульваре Победы в Актау

- Парк давно не поливается. Оросительные системы разобраны, Недавно ответственные за это лица «делали вид», как будто проводят ремонтные работы, но на этом все остановилось, - говорят жители 7 микрорайона.

С одной стороны у Вечного огня в клумбах трава выгорела.

С другой же стороны она зелёная.

У самого Вечного огня зелено.

Пройдясь по скверу, можно убедиться, что система полива налажена плохо. Кругом из земли торчат пластиковые трубы.

Некоторые из них сломаны. «Поливальщики» здесь не бывали.

При этом видно, что стрижка кустарников проводится.

Политые деревья мы застали лишь у памятника самолету МиГ-21. Но и здесь полив поверхностный и частичный.

Здесь же у памятника самолету МиГ-21 осталось то, что раньше называлось розами.

Ближе к гостинице «Renaissance» наблюдается много сорняков и высохшей травы.

Туи в конце бульвара выглядят пышно.

Одна из главных проблем - это вредители листьев. Борьба с ними, как мы видим, не проводится. Почти вся листва на деревьях погибает.

Люди наблюдают, что большая часть травы в сквере выгорела, цветы завяли, деревья засыхают.Корреспондент Lada.kz убедился, что, действительно, за благоустройством бульвара смотрят неполноценно.Мы обратились в ТОО «Green City Aktau», которое по сути должно заниматься поливом зелёных насаждений в городе. Нам ответили, что полив производится постоянно. Последний раз он был якобы вчера, 22 июля.