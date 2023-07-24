Как влияет обмеление Каспия на работу морских портов Актау и Курык

- Да, непосредственно, в настоящее время наблюдаются тенденция снижения уровня Каспийского моря. Допустим, сейчас 12-тысячный танкер загружается на 7000-7300 тысяч тонн нефти. Но это связано зачастую не с проблемой с нашей стороны, а со стороны принимающего порта. В порту Махачкала осадка еще ниже, поэтому на той стороне не дают полностью загружаться, так как есть риск, что судно просто-напросто не сможет зайти. Мы же со своей стороны можем загружать до 10 тысяч тонн, - ответил главный менеджер отдела транспортной логистики порта Актау Кайрат Калиолла.

- У нас слаженный коллектив. Работать здесь - большой авторитет, и это для блага нашей страны, - сказал Евгений Галатырь.

- Ребята все уважают, ценят меня. Когда есть возможность, мне дают даже отдохнуть. Лишний раз меня берегут, - улыбаясь, говорит Лилия Романюк.

- На судне имеется достаточное количество оборудования для опознания судов для связи с ними. Все практично, удобно, просто и современно, что самое главное, - отметил капитан судна.

- Динамика производительности урожайности и экспортный потенциал в Казахстане растет. Если два года назад это было в среднем 12 центнеров с гектара, то в прошлом - 18 центнеров. Сейчас есть небольшая корреляция между рынками в связи с геополитической ситуацией между Украиной и Россией, но, я думаю, что в скором времени она стабилизируется, - считает начальник порта Ахмет Сериков.

- Сама конструкция бочек немного другая - она рассчитана на то, чтобы хранить и накапливать разные сорта. Это увеличивает гибкость работы нашего порта, - отметил Ахмет Сериков.

Поездку в морской торговый порт Актау и порт Курык для журналистов организовало АО «НК «Қазақстан темір жолы». Отметим, что эти два порта являются одними из ключевых звеньев Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море, а далее в страны Европы.На сегодня морской порт Актау - это многофункциональный комплекс, играющий стратегическую роль в регионе в перевалке нефти, металла и зерна. Гавань способна обработать порядка 12 миллионов тонн различных грузов, в том числе до 7,5 миллиона тонн нефти.За первое полугодие 2023 года через порт перевалено 2,3 миллиона тонн груза, в том числе 1,8 миллиона тонн нефти, 118 тысяч тонн зерна и 112 тысяч тонн металла. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы перевалки нефти выросли на 63 процента, а металла - в два раза.В основном нефть и нефтепродукты из порта Актау экспортируются в направлении Махачкалы и Азербайджана, зерно - в Иран, а цветные металлы - через Азербайджан, и далее идут в Турцию.Главный менеджер отдела транспортной логистики порта Актау Кайрат Калиолла отметил, что в прошлом году из-за геополитической ситуации произошла переориентация нефти. Компания «Тенгизшевройл» в текущем году начала отгружать нефть через порт Актау в направлении Баку. Далее по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.В порту Актау функционируют три нефтяных причала годовой мощностью 7,5 млн тонн, три универсальных сухогрузных причала для обработки генеральных, тарно-штучных и негабаритных грузов, причал для перегрузки зерна и паромный причал.В месяц здесь совершается около 37-40 судозаходов.И вот мы видим, как причаливает нефтеналивной танкер «Казахстан».Далее будет проводиться швартовая операция, после чего на него будет заправляться нефть. Это один из самых крупных танкеров.Познакомимся немного с персоналом.Уже в этом году будет 30 лет как здесь работает докер-механизатор Евгений Галатырь из Актау. Кстати, первый портовик в семье. Он занимается разгрузкой-погрузкой судов. На данный момент, как он отметил, большой оборот контейнеров, стройматериалов и автомобилей.А вот Лилия Романюк, машинист-крановщик портального крана, пришла работать в морпорт еще в 1993 году. В этому году 28 октября она будет отмечать 30-летие своей деятельности. Смена ее длится 11 часов. Ей удается благополучно совмещать работу и семью.А теперь мы перебираемся на сухогруз «Беркут». Встречает нас старший помощник капитана Мереке Утеулин.Он рассказал, что данное судно произведено в Румынии и функционирует у нас с 2017 года. Оно предназначено для перевозки контейнеров, фур, машин и других крупногарабиртных грузов.Сухогруз осилит 4500 тысяч тонн, а вмещает 175 40-футовых контейнеров, либо 350 20-футовых контейнеров, либо 70 машин, если расположить их в семь рядов по пять автомобилей.Данный тип судна представляется как дизельный электроход. Здесь минимизированы вибрация и шумы, как на типичных судах. Три дизельных генератора позволяют развивать скорость до 10 узлов и плюс ко всему происходит питание всего судна.Чтобы добраться из порта Актау в Иран, в среднем уходит 48-55 часов при скорости 7,5-8 узлов.Экипаж составляет 12 человек.А техника на этом электроходе на грани фантастики. Здесь нет штурвала. Судно оснащено азиподами и имеет отличную маневренность. А развернуть его можно фактически на месте.На прощание нас прокатили на судне «Женис» - это объект портового обеспечения.Каждому надели спасательные жилеты. Они, кстати, активируются самостоятельно при попадании в воду.К 2025 году на территории морпорта будет сдан в эксплуатацию контейнерный хаб. Проект позволит оказывать полный спектр услуг по перевалке контейнеров (до 300 тысяч ДФЭ в год). Также будет предпринят ряд мер для увеличения мощностей сухогрузных причалов. Планируется удлинить причал №3, провести реконструкцию нефтеналивных причалов №9, №10 и причала №12 с проведением дноуглубительных работ.Актауский порт стал первым портом в Казахстане, получившим сертификат Системы экологической экспертизы портов и статус «EcoPort» от Европейской организации морских портов.Сертификат дает возможность для расширения взаимоотношений с европейскими портами и стимулирует снижение негативного воздействия портов на окружающую среду, а также улучшение экологической ситуации.А теперь перейдем к порту Курык. Перевалка грузов через этот порт за первое полугодие 2023 года к уровню предыдущего года выросла на 18 процентов и составила свыше одного миллиона тонн.Через порт экспортируются нефть, металлы, химическая продукция, зерно, уголь, удобрения. Импортируются продукты питания, промышленное оборудование, стройматериалы и другие грузы. Транзитом через порт идет различное оборудование, электроника, текстиль, продукция химической отрасли, изделия из металла и прочее.В порту работают четыре причала: два железнодорожных и два автомобильных. Ведется строительство второго пускового паромного комплекса. До конца этого года планируется ввод в эксплуатацию зернового терминала мощностью один миллион тонн в год с единовременным хранением 25 тысяч тонн зерновых культур. Терминал позволит увеличить объемы экспорта зерновых культур по направлению Казахстан – Иран/страны Кавказского региона и далее в третьи страны.В рамках развития портовой инфраструктуры к 2025 году в порту Курык планируется строительство многофункционального морского терминала «Саржа», включающего зерновой и универсальный терминалы, терминалы наливных и генеральных грузов, а также транспортно-логистический центр.В 2023 году морская гавань получила статус «зеленого» порта в Каспийском регионе (EcoPorts) и сертификат системы экологического менеджмента EcoPort для портов и портовых терминалов, соответствующей экологическим параметрам ESPO.Сертификат предусматривает создание цифровой платформы для облегчения обмена информацией между портами Казахстана, Туркменистана и Азербайджана, а также интеграции в транспортную систему крупных портов Европы.