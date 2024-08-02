Благотворительность не знает границ. Чем живет магазин «Добрый» в Актау

Благотворительная помощь не зависит от национальности, возраста или пола. Дать вещам вторую жизнь и одновременно сделать доброе дело — вот главная цель, которую ставит перед собой руководитель общественного фонда «Мы люди - мы вместе» Имангазы Досмухамбетов. Сотни тонн отсортированной одежды и множество добрых дел: как живёт и работает благотворительный магазин «Добрый» в Актау — фоторепортаж корреспондента Lada.kz.

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Имангазы Досмухамбетов занимается благотворительной деятельностью более 15 лет, и за это время его работа принесла ощутимую пользу многим нуждающимся людям.

Одним из главных проектов Имангазы Досмухамбетова стало открытие магазина «Добрый» для малоимущих и многодетных семей в Актау в 2018 году. По его словам, он нисколько не жалеет, что посвятил всю свою жизнь помощи нуждающимся людям.

В регионе Имангазы известен тем, что устраивает бесплатные ярмарки, на которых раздаёт нуждающимся вещи, посуду, бытовую технику. Он также обеспечивает одиноких пенсионеров и инвалидов горячими обедами.

На базе магазина имеется небольшая кухня, где волонтёры готовят горячие обеды, пекут хлеб и делают различные закрутки, такие как квашеная капуста и варенье.

Нуждающихся у нас в регионе очень много, но мы тщательно отбираем и проверяем, действительно ли человек нуждается в помощи. К сожалению, есть недобросовестные люди, которые забирали вещи и затем перепродавали их. Поэтому после проверки документов мы добавляем нуждающиеся семьи в социальную группу. После этого обратившиеся могут посещать наш социальный магазин, — объясняет Имангазы.

Имангазы рассказал, что в его фонде существуют две социальные группы. В одну из них входят очень малообеспеченные семьи, которые получают помощь бесплатно. Во вторую группу могут попасть люди, которые ежемесячно оплачивают взнос по 3 тысячи тенге. Эти средства идут на оплату сотрудников магазина, так как фонд и магазин не финансируются из государственного бюджета.

Принесённые неравнодушными горожанами одежду, посуду и игрушки работники магазина, в числе которых четыре женщины, многодетные мамы, сначала тщательно перебирают. Только после этого вещи размещаются на прилавках. К сожалению, иногда люди приносят и, извините за подробности, грязное нижнее бельё и использованные памперсы. Все такие предметы работники перебирают и утилизируют. Они выполняют колоссальную работу, и за это нужно платить. Поэтому с одной из групп взимается взнос, в обмен на который люди получают возможность бесплатно забирать вещи из магазина, - рассказал руководитель общественного фонда.

Имангазы Досмухамбетов отметил, что фонд и «Добрый магазин» известны уже во всех уголках региона. Он выразил огромную благодарность неравнодушным людям за их внимание и помощь.

Сейчас у меня есть цель открыть при магазине цех, установить оборудование и из ненужных и бывших в употреблении вещей изготавливать курпешки, подушки и игрушки. Я ищу спонсоров для закупки оборудования. Мы поддерживаем экологию, стремясь не выбрасывать ненужные вещи, а давать им вторую жизнь и перерабатывать, - рассказывает Имангазы Досмухамбетов.

Имангазы рассказал, что магазин «Добрый» также открылся в Жанаозене. Однако, это не единственный проект общественного фонда «Мы люди - мы вместе». В доме престарелых была открыта специальная комната, где бабушек и дедушек обучают рисованию, шитью и вязанию, а также волонтеры фонда подарили теннисный стол, шахматы и шашки. В ближайшее время волонтеры планируют установить фонтан и разноцветные скамейки для малышей в детском доме малютки.

У нас есть проект «Тимур и его команда», в рамках которого наши волонтёры помогают убирать в домах одиноких пенсионеров. Кроме того, я продолжаю бесплатно обучать многодетных мам мастерству массажа. Уже 50% из них смогли начать зарабатывать на этом и устроиться на работу. Каждый год мы проводим программу «Дорога в школу», и в этом году уже собрали все необходимое для нуждающихся школьников. Ежегодно мы реализуем проект «Посылка доброты», отправляя гуманитарную помощь во все уголки Казахстана, Узбекистана и России, - сказал Имангазы Досмухамбетов.

На сегодняшний день при магазине «Добрый» ведётся строительство складов для хранения необходимого запаса продуктов питания и вещей. По словам руководителя фонда, это необходимо для того, чтобы оперативно помогать людям, попавшим в экстренные ситуации, например погорельцам.

Благотворительность — это не о деньгах, а о желании помочь, — говорит Имангазы. — Важно, чтобы люди понимали: помощь не имеет границ. Она не зависит от национальности, возраста или пола. Главное — это открытое сердце и желание сделать мир лучше. Ко мне приходит много людей, и я помогаю всем, кто нуждается. Кто бы ни обратился, без помощи не уйдёт. Радость людей и их улыбки — это то, что меня вдохновляет помогать. Мы готовы поддерживать всех, - подытожил Имангазы Досмухамбетов.

Имангазы убежден, что каждый человек может внести свой вклад в благотворительность, независимо от своих возможностей. Его фонд помогает всем нуждающимся без исключения, будь то дети, взрослые или пожилые люди. На сегодняшний день в магазине проводится сбор вещей, продуктов питания и предметов быта, посуды, ковров, книг, бытовой техники и мебели. Вещи принимаются как новые, так и б/у, но в хорошем состоянии. Всем, кто хочет помочь и передать вещи, можно обращаться по телефону: 8 702 821 0650 или по адресу: дом №12 в 32В микрорайоне, магазин «Добрый» на цокольном этаже.