У нас не Дубай, у нас покруче будет! Опытом жизни без воды поделилась семья в Актау

Как приспосабливаются жители Актау справляться с бытовыми проблемами при постоянных отключениях воды, корреспондент Lada.kz показал на примере одной семьи.

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Несмотря на большую занятость на работе и домашние хлопоты, глава семейства Яков выделил время, чтобы рассказать нам о своем приспособлении в период отсутствия воды.

У мужчины жена и двое детей. Временно они проживают с семьей своих родителей в трехкомнатной квартире обычной пятиэтажки в центре города.

Из-за непредсказуемых и, порой продолжительных отключениях воды, мужчина прошлым летом заказал через интернет умывальник. Однако со временем он вышел из строя.

Усугубившаяся ситуация с водой привела к мысли изобрести своё приспособление, и это задача была решена.

И вот спустя два дня мужчина вернулся вечером домой с самодельным изобретением. Родные встретили его скептически со словами: «Дожились!». Но после установки и применения на практике они оценили его уникальность и необходимость.

Ну, а теперь, со слов Якова, расскажем, как такой умывальник можно сделать своими руками, и назовем его плюсы.

Для начала нам потребуется пустая пятилитровая бутылка, у которой нужно обрезать дно.

Зватем необходима запорно-регулирующая арматура для систем отопления (простыми словами, кран. Примечание автора).

Мужчина использовал старый кран с узким проходным сечением, который он заменял на батарее. Его можно приобрести на рынке, стоимость в районе 2500-3000 тенге.

Необходимо просверлить круглое отверстие в крышке, вставить штуцер, закрепив шайбой и гайкой.

Чтобы вода из крана текла в одном направлении и не брызгала в разные стороны, мужчина нагрел полипропиленовую трубу (эти трубы используют сейчас для замены старых металлических сантехнических труб) и вкрутил ее с обратной стороны крана.

К этому приспособлению Яков прикрепил лямки, вкрутил саморез к полочке кухонного гарнитура и подвесил этот рукомойник.

Спустя два дня мужчина смастерил еще один умывальник – уже для ванной комнаты.

Яков отметил плюсы такого умывальника

От конструкции покупных он отличается тем, что регулировка потока происходит плавно и точно, сколько нужно.

Во-вторых, это удобнее – при открытии вентиля вода течет постоянно, а не как в рукомойнике, который постоянно приходится дергать.

В-третьих, этот самодельный умывальник можно повесить на шкафчик и наполнять большим количеством воды для использования, а у покупных же необходимо боковое крепление.

В-четвертых, он не пропускает воду и более функционален. При необходимости и мере засорения можно в любой момент обновить баклажку или просто помыть.

Яков уверяет, что возможно сделать умывальник и дешевле, используя пластиковый кран с рычагом, но он не так удобен в использовании.

А теперь мужчина рассказал о том, как они запасаются водой.

Воду именно для питья семья фильтрует в трехлитровые банки, которые выставляет на полочке и столе кухонного шкафа. Здесь помещается восемь банок.

Еще три банки стоят на лоджии. Если подача воды не ограничена, они со временем используют эту воду и наполняют снова.

Также на лоджии у них питьевой водой заполнены несколько пятилитровых емкостей, литровые и полуторалитровые баклажки.

Для хранения воды Яков приобрел 21-литровый бак, поставив его в ванную комнату.

Плюс - для смыва унитаза всегда есть четыре пятилитровых бутыли.

Бутылки с водой имеются почти в каждой комнате и даже в кладовой.

К слову, зять Якова перенял идею и сделал два таких же рукомойника, и даже готов мастерить их за небольшую сумму.

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