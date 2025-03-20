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20.03.2025, 10:44

Путешествие в Антарктиду: житель Актау исполнил детскую мечту

История в фотографиях 0 4 207 Лиана Рязанцева

Житель Актау Руслан осуществил свою детскую мечту, отправившись покорять необъятные просторы Антарктиды. Редакция Lada.kz узнала о том, какой путь ему пришлось проделать, чтобы добраться до континента.

Фото путешественника
Фото путешественника

С 2013 года Руслан организовывает джип-туры по живописным местам Мангистауской области. Однако, по его словам, недавно произошло нечто по-настоящему невероятное – ему удалось осуществить свою мечту и посетить Антарктиду.

Увидеть Антарктиду и пингвинов в их естественной среде обитания казалось мне несбыточной мечтой. Но судьба преподнесла неожиданный подарок - мне предложили поездку на выгодных условиях, и, конечно же, я согласился без раздумий, - делится Руслан.

Маршрут включал 10 дней путешествия по Аргентине и 10-дневный круиз по Антарктиде.

Руслан рассказал, что организация поездки была непростой: необходимо было тщательно выбирать тур с подходящими датами и комфортным кораблём, бронировать авиабилеты с учётом сложных стыковок, а затем отправиться на другой край света – в аргентинский город Ушуайя, известный как «ворота» в Антарктику.

Путь из Казахстана в Ушуайю – стартовую точку круизов в Антарктиду – обычно занимает два-три дня, каждая минута стоит этого. Однако я решил расстянуть своё приключение на 10 дней, чтобы полностью насладиться магией Аргентины, - отмечает путешественник.

Руслан отправился в Антарктиду на борту современного и комфортабельного ледокола Magellan Explorer, который уверенно прокладывает путь к загадочному континенту.

Я отправился туда, где заканчиваются карты и начинается волшебство льдов! Это путешествие, словно страница из книги приключений, о которой я так долго мечтал. И, знаете что? Мечты действительно сбываются, - поделился Руслан.

По словам Руслана, стоимость круизов по Антарктиде составляет от 10 до 16 тысяч долларов, а расходы на перелёт и проживание обходятся примерно в 1,5-2 миллиона тенге.

И вот она – Антарктида. Невозможно подобрать слова, чтобы описать, что чувствуешь, оказавшись среди её ледяных просторов. Хочется одновременно запечатлеть каждую секунду на камеру и просто стоять в немом восхищении, впитывая величие природы, - с восторгом рассказывает Руслан.

Путешественник также отметил, что для высадки на берег требуется специальная влагостойкая одежда. Обувь предоставляют на месте – это утеплённые, влагозащитные сапоги.

Тем, кто страдает морской болезнью, выдают лекарства от укачивания. Особое внимание уделяется прохождению пролива Дрейка между Аргентиной и Антарктидой, который считается одним из самых опасных в мире, - говорит житель Актау.

Путешественник поделился, что эмоции от поездки переполняют – от радости до почти мистического трепета. Незабываемое впечатление оставляют пингвины, важно шагающие по снегу целыми колониями, киты, всплывающие всего в нескольких метрах от лодок во время высадок в заливах, и ледники, сверкающие под полярным солнцем.

Это не просто красиво – это гимн жизни в её первозданной форме, - делится он.

Теперь Руслан понимает, почему Антарктиду называют «последним рубежом» земли.

Она не покоряется, а позволяет прикоснуться к своей тайне – на мгновение, оставляя в душе след на всю жизнь, - подытожил он.

Ранее журналист Lada.kz Лиана Рязанцева в своей фотоистории рассказала об отношении к котам в Стамбуле. 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Око
Око
Руслан, красавчик! Следим ща сторизами в инсте! Удачи и фарта!
20.03.2025, 09:48
fox1167
fox1167
"Руслан осуществил свою детскую мечту"-----Руслан молодец! У меня тоже была детская мечта, не такая конечно же глобальная, а чуть поскромнее и всё-же: увидеть своими глазами и погладить дельфина.... И моя мечта осуществилась! Люди! Стремитесь к мечте! Пусть они будут хоть самые маленькие....
20.03.2025, 06:25
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