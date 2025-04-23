Слово - ключ к душе: насколько любят книги в Актау

Многие в эпоху активного интернета находят необходимое в Сети, но все же остаются те, кто предан слову на бумажном носителе. Да и нахождение в стенах библиотеки для многих - это погружение в необычайный волшебный мир неспешного чтения, некая отдушина. Корреспондент Lada.kz посетил главную читательскую «пристань» - областную универсальную библиотеку имени Кабиболлы Сыдиыкова.

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Начнем с того, что по области всего работает 70 библиотек.

С областной библиотекой имени Кабиболлы Сыдиыкова, что находится в 19А микрорайоне, нас познакомила ее директор - Зауре Айтуарова.

Заходя внутрь, попадаешь в величественный дворец для читателей, включающий девять залов.

Это своего рода культурный центр. Сейчас пошла тенденция создавать молодежные сообщества, они появились и у нас. Это единомышленники, которые всесторонне развиваются, участвуют в общественной жизни города. Мы рады за молодежь, - делятся работники книгохранилища.

Как стать читателем библиотеки?

Для записи в библиотеку необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. После выдается читательский билет, с которым человек может посещать все залы библиотеки.

Он дает право читателю годового обслуживания во всех отделах. Может выдаваться на руки до 5 книг сроком на 15 дней.

В детский же отдел необходимо свидетельство о рождении ребенка или родительский документ. Книги также возможно взять для прочтения дома сроком на 10 дней.

Как выглядит «портрет» читателя и что он предпочитает

Так как областная библиотека является универсальной, то имеет в своих фондах литературу разного профиля.

Ее читателями являются и дети, и школьники, и студенты и взрослая аудитория от 5 и до 80 лет.

Читатели младшего школьного возраста интересуются комиксами, фантастикой, литературой энциклопедического характера.

Старшеклассники занимаются в залах библиотеки со справочной литературой, помогающей им в учебе и для поступления в ВУЗы. Взрослая аудитория читает романы, историческую литературу. В залах отраслевой литературы - книги по профориетации и другие.

Чаще всего же читатель интересуется психологией, научно-популярной литературой и религиоведением.

Самый большой зал – это отдел обслуживания читателей, находящийся на 2 этаже.

Студентки университета Есенова поделились, что пишут дипломную работу и им нужны произведения казахских авторов. Атмосфера библиотеки располагает к вдумчивости и анализу прочитанного.

А вот постоянный читатель Аманжол Бидахмет, который переехал в Актау из Алматы, в стенах библиотеки обучает бесплатно всех желающих турецкому языку.

Здесь очень удобно, можно сосредоточиться, - отметил молодой человек.

Курсы как раз-таки проходят в отделе иностранной литературы. Кстати, в дар библиотеке немало литературы передал консул из Азербайджана.

Молодая девушка Гульдана тоже является частой посетительницей библиотеки. Как она подметила, девушки особенно должны ухаживать не только за внешней красотой, но и развивать внутренний мир. Она узнала о библиотеке спустя лишь два года после ее открытия, о чем она сильно жалеет. Времяпровождение здесь стало большей частью ее жизни. Если раньше ее интересовали книги по бизнесу и психологии, сейчас же - религия, в частности, ислам.

Библиотека, как книга, с каждым разом все увлекательнее и интереснее. Здесь я чувствую себя более комфортно, приватно, ты сама с собой. Считаю, что чтение должно войти в привычку у молодежи. Прежде всего – это развитие, - говорит девушка.

На удивление, кроме электронного сохранился и традиционный каталог.

Хотя поиск литературы намного упростился, устоявшийся же формат никто не отменял. Для каждой книжки есть своя карточка.

Какой фонд библиотеки

На момент открытия в 2021 году фонд составлял 430 тысяч изданий. Каждый год он пополняется на 1-2% - в количественном отношении это более 3 тысяч новых книг.

Также здесь имеется молодежная площадка для креатива, где каждую неделю собираются предприниматели, чтобы поделиться своим опытом. Библиотека предоставляет такую возможность, семинары или тренинги проводятся на бесплатной основе.

А вот для незрячих и слабовидящих есть свой отдел.

Инвалидов транспортируют на инватакси и им помогают соцработники. Обслуживается более 600 читателей.

Отдельно есть и юношеский отдел.

Красуются здесь и особые настенные часы. Над каждым числом на циферблате закреплена книга с соответствующим названием.

Понравившуюся литературу читатели могут советовать друг другу, укладывая ее на отдельную полку под названием «Like book».

К 80-летию Победы библиотека открыла уголок с книжной выставкой.

Кроме литературы, присутствуют и элементы тех лет.

К слову, в библиотеке проходят всевозможные форумы, симпозиумы художников. Имеется площадка для женщин, которые вяжут одежду для детей.

Действуют также бесплатные кружки по изучению английского, турецкого и французского языков.

К тому же, в фойе здания ежегодно проводится флешмоб домбристов - учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы.

Просвещайтесь, ведь это доступно и бесплатно

В Актау, по данным отдела культуры, функционируют 11 общедоступных и одна специализированная библиотека для людей с нарушением зрения. Ее филиал находится в здании областной библиотеки имени Кабиболлы Сыдиыкова в 19А микрорайоне.

В городскую библиотечную систему входят Актауская центральная городская библиотека, которая находится в здании КДК имени Абая.

Филиал библиотеки №3 расположен в доме №22 в 26 микрорайоне Филиал городской библиотеки №4 находится в доме №25 в 6 микрорайоне. Филиал библиотеки №6 размещен в доме №34А в 14 микрорайоне. Филиал библиотеки №8 расположился в доме №67 в 12 микрорайоне. Филиал №9 функционирует в доме №16 в 29 микрорайоне. Филиал №10 расположен в микрорайоне Шыгыс, в общежитии (здание №35), а сельский филиал №7 в селе Умирзак.

И закончить экскурсию в библиотеку я хочу стихами Вадима Шефнера:

Много слов на земле. Есть дневные слова —

В них весеннего неба сквозит синева.

Есть ночные слова, о которых мы днем

Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.

Есть слова — словно раны, слова — словно суд, -

С ними в плен не сдаются и в плен не берут.

Словом можно убить, словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, и предать, и купить,

Слово можно в разящий свинец перелить.

Но слова всем словам в языке нашем есть:

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.

Повторять их не смею на каждом шагу, -

Как знамена в чехле, их в душе берегу.

Кто их часто твердит — я не верю тому,

Позабудет о них он в огне и дыму.

Он не вспомнит о них на горящем мосту,

Их забудет иной на высоком посту.

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,

Оскорбляет героев бесчисленный прах,

Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых,

Не твердя этих слов, умирали за них.

Пусть разменной монетой не служат они, -

Золотым эталоном их в сердце храни!

И не делай их слугами в мелком быту —

Береги изначальную их чистоту.

Когда радость — как буря, иль горе — как ночь,

Только эти слова тебе могут помочь!

1956 г.