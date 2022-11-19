Прикрывался связями с Сатыбалдыулы: в розыск объявили Бахтияра Байсеитова

Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск Антикоррупционной службой, передает корреспондент Tengrinews.kz.Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО НАК "Казатомпром") и ТОО "Iri building" по факту хищения денежных средств в период 2019-2021 года при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области)."Следствием установлено, что Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Сатыбалдыұлы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО "Iri building". Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО "Каратау" в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику "Каратау" на сумму 6,2 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.Отмечается, что Байсеитов непосредственно руководил деятельностью ТОО "Iri building" и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены. Ущерб государству составил более 320 миллионов тенге."В настоящее время Байсеитов находится за пределами Казахстана. Его противоправные деяния квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск. Проверяется причастность указанного лица к совершению иных преступлений", - также сообщили в Антикоррупционной службе.Лиц, располагающих информацией о его возможном местонахождении, попросили сообщить по указанным телефонам Агентства: Cаll-центр 1424, +7 (7172) 909 260. За предоставление информации предусмотрено вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется!