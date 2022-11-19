Выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности и потере кормильца решили повысить в Казахстане

Астана. 19 ноября. КазТАГ – Выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по утрате трудоспособности и потере кормильца решили повысить в Казахстане, передает корреспондент агентства.



«С 1 января 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из ГФСС на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2023 года, на 8,5% от размера получаемых социальных выплат», - говорится в постановлении правительства.



Напомним, о планах кабмина повысить размеры выплат КазТАГ сообщал еще 25 сентября. Тогда же агентство уточняло, что речь идет об индексации выплат.