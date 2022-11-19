Умер работник взорвавшейся в Акмолинской области школьной котельной

Кокшетау. 19 ноября. КазТАГ – Умер работник взорвавшейся в поселке Аршалы Акмолинской области школьной котельной, передает КазТАГ.



«В 23.25 (18 ноября – КазТАГ) произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия в течение 30 минут оказались безуспешными. В 23.55 констатирована биологическая смерть», - сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области в субботу.



Вместе с тем, в поселке из-за инцидента объявлен режим чрезвычайной ситуации объектового масштаба.



Напомним, 18 ноября днем в котельной школы №3 поселка Аршалы взорвался паровой котлоагрегат. В результате взрыва здание котельной было разрушено, повреждены стекла школы, находившиеся в здании 395 учеников были эвакуированы, а занятия – отменены. Жертв среди школьников нет. Пострадавших извлекали из-под завалов при помощи автокрана. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.