Ряд оборонных предприятий РК исключили из плана приватизации из-за геополитической ситуации

Астана. 19 ноября. КазТАГ – Ряд оборонных предприятий Казахстана исключили из плана приватизации из-за геополитической ситуации, сообщил первый вице-премьер Роман Скляр.
«В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года №908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021– 2025 годы» была предусмотрена реализация девяти активов АО «НК «Казахстан инжиниринг» (АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «Тыныс», АО «Семипалатинский машиностроительный завод», АО «Семей инжиниринг», АО «811 Авторемонтный завод КИ», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Мунаймаш», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», ТОО «Steel manufacturing»). Однако, учитывая текущую геополитическую ситуацию, проводимую политику по кластеризации оборонных предприятий и поддержания военной безопасности страны из плана приватизации исключены четыре предприятия компании», - сообщил Скляр, отвечая на запрос депутатов сената.
В частности, из плана приватизации исключены АО «Семипалатинский машиностроительный завод», АО «Семей инжиниринг», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» и ТОО «Steel manufacturing».
Напомним, 11 ноября КазТАГ сообщал, что завод по выпуску патронов Steel Manufacturing в Караганде хотят передать в оплату акций АО «Национальная компания (НК) «Казахстан инжиниринг».
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