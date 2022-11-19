Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 19 Ноября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.04 KZT
  • €1 = 476.44 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Ряд оборонных предприятий РК исключили из плана приватизации из-за геополитической ситуации

Просмотров:122 Опубликовано: Сегодня, 14:04
Ряд оборонных предприятий РК исключили из плана приватизации из-за геополитической ситуации
Фото из открытых источников
Астана. 19 ноября. КазТАГ – Ряд оборонных предприятий Казахстана исключили из плана приватизации из-за геополитической ситуации, сообщил первый вице-премьер Роман Скляр.

«В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года №908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021– 2025 годы» была предусмотрена реализация девяти активов АО «НК «Казахстан инжиниринг» (АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «Тыныс», АО «Семипалатинский машиностроительный завод», АО «Семей инжиниринг», АО «811 Авторемонтный завод КИ», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Мунаймаш», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», ТОО «Steel manufacturing»). Однако, учитывая текущую геополитическую ситуацию, проводимую политику по кластеризации оборонных предприятий и поддержания военной безопасности страны из плана приватизации исключены четыре предприятия компании», - сообщил Скляр, отвечая на запрос депутатов сената.

В частности, из плана приватизации исключены АО «Семипалатинский машиностроительный завод», АО «Семей инжиниринг», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» и ТОО «Steel manufacturing».

Напомним, 11 ноября КазТАГ сообщал, что завод по выпуску патронов Steel Manufacturing в Караганде хотят передать в оплату акций АО «Национальная компания (НК) «Казахстан инжиниринг».


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика