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Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос про Карима Масимова

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос про Карима Масимова
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о расследовании уголовного дела в отношении бывшего главы КНБ Карима Масимова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Назарбаева спросили: "В столице начался суд на Каримом Масимовым. Все-таки это ваш человек, что вы можете сказать по суду и кто мог за ним стоять, если он все-таки виноват в этом?".

"Меня тоже это очень интересует. Я тоже жду окончания следствия и суда. Что явилось причиной и кто за этим стоит, очень трудно... Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь. Разве Иисус Христос про рядом сидящего Иуду знал, что он предатель? Мы же не боги. Поэтому посмотрим окончание суда и все мы, я думаю, узнаем истину", - ответил Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос про Карима Масимова


В Астане 18 ноября начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ Карима Масимова. Процесс проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Другая информация по делу не разглашается, судебное следствие, как и расследование, проходит под грифом "секретно".

Отметим, что расследование в отношении Карима Масимова и его замов было завершено в августе этого года.


Источник: tengrinews.kz
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