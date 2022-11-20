Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 20 Ноября
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.04 KZT
  • €1 = 476.44 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Бензин в Казахстане будет дорожать – мнение

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 19:04
Бензин в Казахстане будет дорожать – мнение
Иллюстративное фото
В министерстве энергетики Казахстана подтвердили LS планы по интеграции.

В ведомстве пояснили, что государства-члены работают над поэтапным формированием общих рынков энергетических ресурсов, включая газ, нефть и нефтепродукты, электроэнергию.

«В соответствии с принятыми планами мероприятий установлены сроки для начала функционирования общих рынков ЕАЭС, которые определяют их запуск с 1 января 2025 года», – уточнили в Минэнерго.

В беседе с LS экономист Петр Своик отметил, что в рамках евразийской интеграции Казахстан начнет подтягивать цены на ГСМ к уровню других стран Союза.

По данным GlobalPetrolPrices* от 7 ноября, в Казахстане литр бензина стоит 45 центов (около 208 тенге**), в Кыргызстане – 78 центов (около 360 тенге), в России – 85 центов (около 393тенге), в Беларуси – 97 центов (448 тенге). Таким образом, разница между Казахстаном и Беларусью составляет 2,1 раза, Россией – 1,9 раза, Кыргызстаном – 1,7 раза.

«Есть шанс поддерживать привычный ценовой уровень, если в рамках ЕАЭС перейдем на инвестиционный формат и будем работать не столько в торговом формате, сколько по части развития производства, совместных инвестпроектов. Тогда можно будет не поднимать стоимость к более высокому уровню, а оставить удобный для казахстанцев диапазон», – отметил Своик.

Он пояснил, что диверсифицированные тарифы на дизтопливо, когда для иностранцев литр стоит 450 тенге, а для местных – 230-260 тенге, как административное решение плохо вписываются в общий рынок.

«По мере развития интеграции будут нужны рыночные механизмы регулирования. В то же время государство должно нести ответственность, так как производство ГСМ в Казахстане – это естественная монополия. То, что сфера была отдана в рынок, перекупщикам и спекулянтам, было попыткой государства снять с себя эту ношу. Однако это безответственное поведение, которое привело к попыткам администрировать цены», – высказался эксперт.

По словам собеседника LS, правительству нужно взять ответственность за производственную монополию и использовать стоимость ГСМ как один из стабилизаторов цен на товары и услуги, а не провокаторов, как это происходит сейчас.

При этом Своик отметил, что в данной отрасли не нужны посредники. Продажа должна выстроиться от скважины до бензоколонки: нефтедобытчик – нефтепровод – НПЗ – региональные склады – АЗС.

«Все остальные давальцы, которые существуют – это ненужное и вредное следствие снятия государством с себя ответственности за эту монополию», – заключил экономист.

Ранее в Минэнерго ответили на вопрос LS, как долго в Казахстане будут сдерживать цены на бензин.

Напомним, в 2025 году в ЕАЭС начнет действовать единый энергорынок. По мнению казахстанских экспертов, из-за него цены на топливо постепенно выравниваются во всех странах – членах Союза. В ЕЭК также отметили, что к тому времени стоимость ГСМ в странах Союза, включая Казахстан, должна прийти к рыночным ценам и находиться в определенном коридоре.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика