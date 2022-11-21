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За Токаева проголосовало около 82 процентов - exit poll

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 06:18
За Токаева проголосовало около 82 процентов - exit poll
За Токаева проголосовало около 82 процентов - exit poll
Озвучены данные exit poll на внеочередных выборах президента Казахстана, передает Tengrinews.kz.

По данным опроса, проведенного Международным институтом региональных исследований "Открытое общество", результаты exit poll расположились следующим образом:

Каракат Абден - 2,54 процента голосов;
Нурлан Ауесбаев - 2,17 процента;
Жигули Дайрабаев - 3,33 процента;
Мейрам Кажыкен - 2,23 процента;
Касым-Жомарт Токаев - 82,45 процента;
Салтанат Турсынбекова - 2,08 процента;
против всех - 5,2 процента голосов.

Опрашиваемым задавали вопрос: "За кого из кандидатов президента страны вы отдали свой голос". Отмечается, что погрешность результата социологического исследования составляет порядка +-2 процентных пункта.

Кроме того, по данным института, явка избирателей составила 68,7 процента.

По данным другого опроса, проведенного Институтом общественной политики, результаты exit poll расположились так:

Каракат Абден - 2,61 процента голосов;
Нурлан Ауесбаев - 1,93 процента;
Жигули Дайрабаев - 2,67 процента;
Мейрам Кажыкен - 2,43 процента;
Касым-Жомарт Токаев - 85,52 процента;
Салтанат Турсынбекова - 1,44 процента;
против всех - 3,4 процента.

Так выглядят результаты exit poll по данным института "Социс-А":

Каракат Абден - 2,84 процента голосов;
Нурлан Ауесбаев - 2,38 процента;
Жигули Дайрабаев - 3,68 процента;
Мейрам Кажыкен - 2,62 процента;
Касым-Жомарт Токаев - 82,02 процента;
Салтанат Турсынбекова - 2,24 процента;
против всех - 4,22 процента.

Явка, по данным исследования, составила 70,6 процента.

По данным ЦИК, на 22.00 по времени Астаны явка избирателей составила 69,43 процента.

Exit poll - используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.


Источник: tengrinews.kz
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