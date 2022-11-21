Алматинец, рискуя жизнью, спас пенсионера из горящей квартиры

Алматинец, рискуя собственной жизнью, спас пенсионера из горящей квартиры, передает корреспондент Tengrinews.kz.Героический поступок молодого мужчины попал на камеры видеонаблюдения. Кадры были опубликованы в соцсетях. На них видно, как горит первый этаж многоквартирного дома. Голос за кадром просит других очевидцев не заходить в горящее помещение. После видно, как один из них выносит на улицу ослабленного человека.Как сообщили в ДЧС, инцидент произошел под утро 20 ноября в жилом комплексе "Шугыла сити", расположенном в Наурызбайском районе. Около 5:20 пожарные расчеты выехали на вызов."К моменту прибытия обнаружено горение домашних вещей и мебели в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. На лестничном марше создалось сильное задымление, создалась угроза жизни и здоровью жильцов. Звенья газодымозащитной службы приступили к эвакуации жителей, оставшихся в квартирах, и тушению пожара", - рассказали в ведомстве.Принятыми мерами пожар был локализован через 10 минут с момента прибытия, а ликвидирован в 5:47 утра. Однако до прибытия пожарных в доме находился хозяин 1950 года рождения. Его спас 30-летний житель данного ЖК Еркебулан Жанахметов. Он, рискуя собственной жизнью, спас пожилого мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно после операции."Примерно под утро мне не спалось. Открыв окно, я почувствовал пожар из соседнего корпуса и принял решение немедленно оповестить соседей. Побежал туда, чтобы помочь тем, кто нуждался. Сначала закрыл задвижку газовой трубы. С улицы очевидец или сосед, парнишка, подперев камнем, открыл дверь подъезда, где горела квартира. Услышав чей-то слабый голос из задымленного подъезда, я выскочил наружу, предложив очевидцам зайти вместе, но никто не решился.Из подъезда валили клубы дыма, невозможно было дышать, опасно. Предпринял несколько попыток войти: закрыв дыхательные пути, все-таки на ощупь подобрался к двери горящей квартиры, откуда доносился стон, и нашел пенсионера. Он лежал в прихожей: был обессилен и пытался покинуть квартиру. Я вытащил мужчину на безопасное место. Не ставил целью стать героем, хотел просто помочь", - поделился Жанахметов.В настоящее 72-летний мужчина находится под присмотром врачей. Жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает. Руководство ДЧС Алматы инициировало в МЧС поощрение 30-летнего героя Еркебулана Жанахметова. Направляется представление на награждение.